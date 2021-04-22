TPAO'nun Irak'taki sözleşmesi iptal edildi, Türkiye'nin boşluğunu Çin doldurdu

Bağdat ile Ankara arasındaki siyasi ilişkiler uzun süredir pek yolunda ilerlemiyor. Siyasi ilişkilerde yaşanan olumsuz hava, ekonomiyi de doğal olarak etkiliyor. Her ne kadar ihracat bundan etkilenmese de stratejik projelerde Türk firmalarının varlığı geçmişe göre oldukça az. Bazı projelerde de Türk şirketlerinin ihaleleri, projeleri iptal edilebiliyor. Bu konuda geçen yıl yaşanan enerji sözleşmesi en dikkat çeken örnek.

Hatırlayacağınız üzere kamu şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) liderliğindeki konsorsiyum, 2011 yılında Irak Petrol Bakanlığı ile önemli bir anlaşma imzalamıştı. TPAO’nun liderliğindeki konsorsiyum, Bağdat’ın hemen kuzeybatısında yer alan Al Mansuriye kentinde Mansuriye Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi’ni geliştirecekti. İlk etapta günlük 2.8 milyon metreküp doğalgaz üretmenin hedeflendiği projede, diğer fazların da devreye girmesiyle bu rakam 9.2 milyon metreküpe çıkarılacaktı. Irak’ta artan terör olayları nedeniyle durdurulan proje için Bağdat Yönetimi, TPAO’ya bir çağrıda bulunmuş, bölgedeki projede çalışmalara devam etmesini talep etmişti. Ancak TPAO bu daveti kabul etmedi. Geçen yıl da Irak Petrol Bakanlığı TPAO’nun sözleşmesini iptal etti ve Türkiye, önemli bir enerji projesinden oldu.

314 MİLYAR DOLARLIK CİROSU VAR

Irak’ın son dönemdeki en önemli enerji çalışmalarından biri olan proje, önceki gün tekrar ihaleye çıkarıldı. İhaleyi ise Ortadoğu’da gücünü giderek artıran Çin Devleti kazandı. Irak Petrol Bakanlığı, Bağdat’ta yapılan ihaleyi Çin’in enerji devi Sinopec’in Mansuriye Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi’ni üstlendiğini açıkladı. Projeyi Çinli Sinopec ile birlikte Irak Hükümeti’ne ait Midland adlı petrol şirketi birlikte yürütecek. Mansuriye projesinden çıkarılacak doğalgaz, başta başkent Bağdat başta olmak üzere çevre vilayetlerdeki elektrik santrallerini beslemek için kullanılacak. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Sinopec, 314 milyar dolarlık cirosu, 250 bin civarındaki çalışan sayısı ile son yılların en dikkat çeken firmalarından biri haline geldi.

Bir hatırlatma daha; son dönemde Çin’in Ortadoğu’daki ticari ilişkileri giderek artıyor. Geçtiğimiz ay Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin bölgedeki 6 ülkeye gerçekleştirdiği siyasi tur, ekonomiye dair anlaşmalarla tamamlandı. Türkiye’nin giderek artan popülaritesinin boşluğunu Çin çok iyi kapatıyor. Tıpkı Afrika’da olduğu gibi…

