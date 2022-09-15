Trabzon’da bu yıl turizmde rekor kırıldı       

Bu sene, turizm de Trabzon yılı oldu. Trabzon, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist kafileleri ile rekor kırdı. Daha yılın ilk aylarında Trabzonspor’un şampiyonluğu ile şehir, nisan ayından itibaren çok büyük bir hareketlilik yaşadı. Akabinde turizm sezonu ile birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. Trabzon’da sayısı 30’u bulan ‘charter’ uçak seferleri ile birlikte şu ana kadar doğrudan uçuşta 300 binin üzerinde yabancı turist şehre gelirken, iç hatlarla beraber bu sayı 600 bin kişiyi geçti. Bu sayının sezon sonuna kadar 700 binleri aşması bekleniyor.

Gurbetçilerle birlikte Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerle dolup, taşan kentte Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zoroğlu’nun belirttiğine göre bu yıl turizm geliri 1 milyar doları buldu. Tabiri caizse “bacasız fabrika” diye adlandırılan turizmin, şehir ekonomisine bu sezon böyle büyük bir katkısı da oldu. Doğa ve kültür turizminde; Uzungöl Hıdırnebi ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından şehirde yaz sezonu geçmiş yıllara göre oldukça hareketli geçti. Bu kentin tüm dinamikleri için hakikaten çok memnuniyet verici bir durum. Çünkü Trabzon ekonomisi pandemi süreciyle beraber, turizmden pek olumlu yararlanamıyordu. Bu sene ise şehir esnafı ve turizmciler, ekonomik olarak adeta zirve yapan bir sezon geçirdiler. Bu turizm sezonunda Trabzon Havalimanı da tarihinin en yoğun dönemlerinden birini geride bıraktı. 2022 yılının ilk 8 ayında, 11 bin 497’si iç hat, 4 bin 860’ı dış hat olmak üzere toplam 16 bin 357 uçuş gerçekleşti. İlk 8 aylık dönemde iç hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 12 aratarak 1 milyon 691 bin 807, dış hat yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 234 artarak 546 bin 267 olarak gerçekleşti. Trabzon Havalimanı’nda 2022 yılının ilk 8 ayında toplam yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 34 artışla 2 milyon 238 bin 74 oldu. Trabzon ve bölgede turizmin en yoğun olduğu ağustos ayında ise rekor denebilecek rakamlar ortaya çıktı. Ağustos ayında toplam 3 bin 565 uçağın geldiği Trabzon Havalimanı’nda iç hat uçuş sayısı bin 724 olurken dış hat uçuş sayısı ilk kez bu rakamı geçerek bin 841 olarak gerçekleşti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Havalimanı’nın fiziki şartlarının bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, “Sektördeki üyelerimizden bize gelen bilgiler ışığında, iç hat yolcu salonu ve dış hatlar terminalinin yaz aylarındaki yoğunluğu kaldıramadığını, bagaj bantlarının, kontuar sayısının yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu fiziki şartların iyileştirilmesi için de yeni bir terminal binasının inşası, aprondaki park alanlarının artırılması öncelikle konular olarak ele alınmalıdır. Bu konuda çalışmaların planlandığı konusunda duyumlarımız var. Bu çalışmaların en kısa sürede başlatılmasını beklemekteyiz” dedi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Volkan Kantarcı konuyla ilgili; “Bu sevindirici veriler ışığında Trabzon önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmak mecburiyetinde. Bunun için de şehrin sahip olduğu turizm alt yapısının farkına varılarak bir an önce sağlıklı bir politika oluşturulmalı. Bu potansiyel doğru şekilde planlanmalı, doğru pazar ve pazarlama teknikleri ile doğru kitlelere ulaşılmalı. Özelikle Trabzon ve ilçelerindeki doğal güzellikler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin çok fazla ilgisini çekiyor. Ayrıca içeresinde fazlasıyla kültürel eseri barındıran şehir merkezi de başlı başına bir cazibe merkezi. Turistlerin konaklama, ulaşım, yeme-içme ile eğlence ve alışveriş gibi temel ihtiyaçları daha yüksek standartlarda sunulmalı ve şimdiden bu çalışmalara başlanmalı. Bu standartları yakalayınca dünya çapında olağan dışı bir gelişme (pandemi, savaş, doğal afet ve krizler gibi) olmadığı takdirde her yıl planlı bir şekilde artarak gelişen, tıkır tıkır işleyen bir gelir kaynağı elde edilmiş olur” şeklinde konuştu.