Trabzon’da çifte bayram

Trabzonspor, Süper Lig’de uzun süre liderlik koltuğunu bırakmadı ve Antalyaspor maçıyla birlikte bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor karşısında sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Trabzonspor resmi 7. şampiyonluğuna ulaştı. Ligde puanını 77’ye yükselten bordo-mavililer, 68 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 9 puan önünde şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi. Binlerce Trabzonsporlu, maçın bitimiyle birlikte stadı ve meydanları bayram yerine çevirdi. Bordo mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı.

FİFA da Twitter’dan paylaştı

Antalyaspor müsabakasının son düdüğünün çalmasının ardından tribünlerdeki binlerce bordo-mavili taraftar sahaya indi. Uzun süre sahada mutlu sonu kutlayan taraftarlar, unutulmaz gecenin hatırası olarak korner direklerini ve kale filelerini aldı. Birçok taraftar toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi. Trabzon’dan İstanbul’a, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa’dan Diyarbakır’a kadar on binlerce Trabzonsporlu, şampiyonluk zaferini meşaleler ve bordo-mavili bayraklarla kutladı. Kent meydanları horon ve kolbastılarla şenlendi. Şampiyonluk kutlamaları dünya çapında ses getirirken, FIFA da Trabzonspor taraftarının büyük sevincinin videosunu Twitter’dan paylaştı.

Trabzonsporlu taraftarlar, 8 Mayıs’ta şampiyonluğu İstanbul’da kutlayacak

Spor Toto Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu İstanbul’da kutlayacak. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda şampiyonluk kutlama programı gerçekleştirilecek. Saat 15.00’de başlayıp geç saatlere kadar devam edecek programda, çeşitli sanatçıların seslendireceği şarkıların yanı sıra meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.

Abdullah Avcı’nın payı büyük

Trabzonspor’un başına 2020’nin kasım ayında geçen teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili ekiple müthiş bir başarı hikayesi yazdı. Trabzonspor, geçen sezon ilk 8 haftalık periyotta 6 puanla 17’nci sırada yer almıştı. Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı ve 2020-2021 sezonunu 4’üncü sırada bitirdi.

9’uncu haftadan sonra sezon sonuna kadar liderliğini korudu

Karadeniz Fırtınası bu sezon örnek bir istikrar yakaladı. Avcı idaresindeki yükselişini sürdüren bordo-mavililer, 35 haftalık bölümde 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımı, 35 haftası geride kalan ligde 29 hafta liderlik koltuğunda oturtmayı başardı. 17 Ekim 2021’deki Ligin 9’uncu haftasında Fenerbahçe’yi yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, o tarihten beri zirvedeki yerini korumayı bildi. Diğer yandan, Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını elde etti.

Trabzon bayrağı İstanbul Boğazı’nda

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan takımın bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılması geleneği Trabzonspor ile sürüyor. Süper Lig’de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor’un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki yerini aldı. Bordo-mavili kulübün arması ve renklerinin oluşturduğu bayrak, mayıs ayı boyunca köprüde dalgalanacak. Diğer yandan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü akşam saatlerinde de Trabzonspor’un bordo-mavili renkleriyle aydınlatıldı.

Avrupa'da Trabzonspor konuşuldu

Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Alman, İtalyan ve İspanyol basınında bordo-mavililerin tarihi zaferine geniş yer verildi. İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, “Trabzonspor, İstanbul’un hakimiyetini kırdı” diyerek haberi duyurdu. Almanya'nın ünlü spor gazetesi Kicker ise “2010'dan beri zirvede ilk kez İstanbul kulübü yok” dedi. İtalyan Calciomercato ise İtalya Serie A’da daha önce forma giymiş yıldızlar Hamsik ve Gervinho’nun Trabzonspor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadığına dikkat çekti. İspanyol Mundo Deportıvo'da “Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Türkiye Ligi şampiyonu oldu” başlığını attı.,

Uğurcan Çakır kalesinde devleşti

Karadeniz ekibinin milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon görev yaptığı maçlarda önemli kurtarışlara imza attı. Ligde 33 müsabakada görev yapan Uğurcan, 11 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Başarılı fi le bekçisi, Antalyaspor müsabakası 1-1’ken bir de penaltı kurtararak müthiş performansını taçlandırdı. Trabzonspor’un başarısının başrol oyuncularından Abdülkadir Ömür ise kariyerinin en golcü dönemini yaşadı. Ömür, bu sezon 31 maçta 7 gol atarak diğer sezonları geride bıraktı.

En golcüsü Cornelius

Ligin 35 haftalık döneminde 65 kez rakip fi leleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinde, Cornelius 15, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7, Visca 5 olmak üzere toplam 55 gole imza attılar. Trabzonspor’da Marek Hamsik, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho ve Dorukhan Toköz 2’şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor’a giden Yusuf Sarı, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1’er gol kaydetti. Trabzonspor’un Danimarkalı santraforu Andreas Cornelius, 35 haftalık dönemde 15 golle en golcü oyuncu konumunda bulunurken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürüyor.