Trabzon’da nevruz bereketi

Doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel varlıkları ve tarihi yapısıyla dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Trabzon, nevruz bayramı dolayısıyla İranlı ve Azerbaycanlı turistlerin akınına uğradı.

Yaklaşık 5 bin yılık tarihi geçmişin izlerini ve kültürünü, doğal güzellikleriyle turizmin hizmetine sunan Trabzon'da, nevruz bayramı dolayısıyla otellerde yüzde 80’in üzerinde doluluk yaşandı. Turistler, şehir merkezindeki mağazalar, lokantalar ve alışveriş merkezlerinde vakit geçirmeye başladılar.

Turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kala her yıl olduğu gibi bu sene de nevruz bayramı dolayısıyla özellikle İranlı turistler Trabzon’a gelmeye başladı. Geçen yıla göre pandemi sonrası şehre gelen İranlı turist sayısındaki artış dikkat çekti. Bu yıl İran’ın yanı sıra Azerbaycan’dan da turistler bölgeye gelmeye başladı. Geçen yıl 12 günlük nevruz bayramı süresince küçük otellere varıncaya kadar bölgedeki otellerin doluluk oranı yüzleri güldürmüştü. Bu yıl yoğunluğun daha da artığı gözlenirken rezervasyonlar devam ediyor. İran’dan gelen turistler alışverişin yanı sıra bölgemizdeki turistik yerleri gezerek bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Trabzon’da nevruz bayramı tatili süresince gelen turistlere yönelik indirimler uygulanmaya başlandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, nevruz bayramı tatili süresince gelen turistlere yönelik indirimlerin uygulandığını söyledi. Hacısalihoğlu, 21 Mart'ta başlayan bayram dolayısıyla İran, Azerbaycan ve Türk cumhuriyetlerinden çok sayıda turist geldiğini belirtti. COVID-19 salgınının ardından bu yıl turizmden umutlu olduklarına dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları kaydetti: “Şehrimizin bir geleneği olarak nevruz tatili süresince gelen turistlere yönelik indirimler uygulanıyor. Bu geleneği her yıl devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da tüccar ve esnafımızın desteğiyle yine indirimler uygulanacak. Bayram için şehrimize gelenlere iş dünyası adına ‘hoş geldin’ diyorum, iyi alışverişler diliyorum. Ayrıca indirim kampanyasına katılan tüm işyerlerimize de teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Hacısalihoğlu, TTSO olarak üzerinde Farsça “Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun” ve “Nevruz Bayramı İçin Özel İndirim” yazılı posterler bastırdıklarını ve indirim kampanyası uygulayan iş yerlerinin vitrinlerine astıklarını kaydetti.

Bu turizm hareketi bölge acısından oldukça önemli. Her yıl yılın ilk döneminde nevruz bayramında İranlılar, tatil için Türkiye'ye tercih ediyor. Diğer illerde olduğu gibi Trabzon’a da bu konuda oldukça rağbet var. Bu turistler sadece turizm sektörüne değil şehrin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bunun için bu bölgeye daha fazla tanıtım ve iş birliği yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özelikle İran’a dönük tanıtım çalışmaları yeterli değil. En önemlisi çoğu turist zorlu bir kara yolculuğunun ardından buraya geliyor. Onun için doğrudan uçuşların başlatılması için gerekli çalışmalar yapılmalı. Özellikle Tarhan, İsfahan gibi çok uzak yerlerden kara yolculuğunu pek tercih etmiyorlar. Bu anlamda İran’dan doğrudan buraya uçuşların sağlanması gerçekleşirse, bu bölgeden daha fazla turisti ağırlayabiliriz.