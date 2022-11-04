Trakya Teknopark’ta 28 girişim sıra bekliyor

Edirne, son dönemde yeni girişimler ve Ar-Ge projelerinin çekim merkezi haline geldi. Bunda kenti domine eden Trakya Üniversitesi’nin büyük katkısı var. Trakya Üniversitesi Teknopark, özellikle teknoloji odaklı girişimlerin ilgi gösterdiği bir yer. Teknopark’ın Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir, bölgenin “Silikon Vadisi” olma planına doğru emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizerken, gördükleri ilgiden de memnun olduğunu dile getiriyor.

Özdemir’in verdiği bilgilere göre son aylarda Teknopark’a ilgi arttı. Bu da gelirlerin ciddi anlamda yükselmesine neden oldu. İstanbul’a yakınlık en önemli avantajlardan biri. Özdemir, “Şu anda bölgede 130 şirket var. Yüzde yüz kapasite ile çalışıyoruz. 28 firma da rezervasyon yaptırdı, sıra bekliyor. Bu da bizi ikinci bir bina inşa etmeye yöneltti” dedi.

Özdemir’in bahsettiği ikinci bina için, Balkan Kampüsünün hemen yanında yer alan 48 dönümlük araziye odaklanılmış. Burada yapılacak yeni binanın proje çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Özdemir, böylece şirketlerin artan taleplerini karşılayabileceklerini ifade ediyor.

Elektrikli araç şarj istasyonu girişimi

Trakya Teknopark Genel Müdürü’nün önceliklerinden biri yeni dünyanın ihtiyaçlarına odaklı teknoloji girişimlerine fırsatlar sunmak. Bu alanda çok umutlu olduklarını belirttiği yeni bir girişimden gururla bahsediyor. Piller adındaki İstanbul merkezli şirket, Ar-Ge merkezini Trakya Teknopark’ta kurmuş. Piller, güneş enerjili elektrikli araç şarj istasyonu alanında faaliyet gösteriyor. Özdemir, “Çok iyi bir noktaya geldiler. Bizde Ar-Ge’yi yaptılar. AB ve İPA projeleri için aramıza katılmak istemişlerdi. Şu anda prototip aşamasındalar. Yeşil mutabakat kapsamında çalışmalar yürüten başarılı bir şirket” diyor.

Piller’in “Güneş Paneli Destekli Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Projesi” elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla ortaya çıkacak enerji ve şarj istasyonu ihtiyacına yanıt vermek üzere yola çıkmış. Enerji üretiminde zararlı ve zehirli gazların salınması probleminden yola çıkarak geliştirilen elektrikli arabalar için güneş enerjisi ile çalışan bir şarj istasyonu projesi tasarlayan ekip, enerji altyapısı bulunmayan lokasyonlar da şarj hizmeti verebilmeyi hedefliyor.

Yapay zeka ile çöp ayrıştırıyorlar

Trakya Teknokent’teki yeni girişimlerden biri de EasyBin. Prototip geliştirme çalışmaları devam eden şirketin projesi, akıllı atık yönetim sistemi. Bu sistemde son kullanıcı için bir mobil uygulama, yönetici paneli ve akıllı atık konteynerini oluşturan entegre bir yapı sunuyorlar. Temassız şekilde atılan atıklar yapay zeka ile cinslerine göre ayrıştırılıyor. Atığın cinsi ve miktarı gibi parametreler doğrultusunda kullanıcıya özel fayda teklifi sunuluyor. Kullanıcı bu fayda teklifine konteyner üzerindeki ekranda oluşan QR kodu okutarak ulaşıyor. Son kullanıcıya sunulan bu fayda teklif ve fırsatlar sayesinde geri dönüşüm alışkanlıklarında motivasyon sağlaması hedefleniyor. Türkiye’de YFYİ partnerliğinde Startup Wse Guys süreçlerinde yer alan EasyBin projesi, AlbarakaGaraj hızlandırma programı ve AB tarafından fonlanan EIT Innoenergy programına da kabul almış. Özgür Özdemir, Carbon Connect firmasıyla yatırım görüşmelerinin devam ettiğini aynı zamanda girişimcilerin Antler Berlin başvuru süreçlerinin de başladığını ifade ediyor.