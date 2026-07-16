Transit ticarette vergi yok
Değerli okurlar, yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satılması veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık edilmesi olarak adlandırılan Transit Ticaret, dijitalleşen dünyada işletmeler için önemli bir ticari model ve büyüme aracı haline gelmiş bulunmaktadır.
Ülkemiz tarafından da transit ticaretin önemi anlaşılmış ve bu modeli geliştirme ve teşvik etme yönünde bir takım yasal ve idari düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu yönde yapılan ilk düzenleme 2022 yılında yapılmış ve İstanbul Finans Merkezinde faaliyette bulunan kurumların transit ticaretten elde ettikleri kazançlara vergi indirimi sağlanmıştır. Bu defa 7582 sayılı kanunla transit ticarette vergi indirimi tüm kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanmış, İstanbul Finans Merkezinde faaliyette bulunan kurumlarda ise bu gelirin tamamının kurum kazancından indirilmesi düzenlemesi yapılmıştır.
Transit ticarette yüzde 100 vergi indirimi
7582 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca kurumların;
1 Yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye’ye getirmeksizin yurt dışında satmalarından veya
2 Yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden elde ettikleri kazançların %95’i kurum kazancından indirilebilecektir.
Ayrıca, Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanınca uygun bulunan alanlarda faaliyet gösteren kurumlar ile İstanbul Finans Merkezi Kanunu uyarınca katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlar için bu oran %100 olarak uygulanacaktır.
Vergi indiriminin şartları
Transit ticarette vergi indiriminden faydalanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.
1 Kazancın, yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satılmasından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık edilmesinden elde edilmesi,
2 Aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de bulunmaması,
3 Kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, Kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmeyen kazançların sonraki yıllarda Türkiye’ye transfer edilmesi halinde indirimden yararlanma imkânı bulunmamaktadır.
4 İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların 7412 sayılı Kanun kapsamında katılımcı belgesine sahip olması,
5 Endüstri bölgelerinde faaliyette bulunan kurumlar için bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun bulunmuş endüstri bölgesi olması.
Muhasebe ve defter kayıtları
Kurumlar vergisi matrahının tespiti ve muhasebe kayıtları bakımından indirim kapsamında olan ve olmayan hasılat, maliyet ve giderlerin ayrı ayrı izlenmesi; indirim kapsamındaki faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.
İndirim kapsamında elde edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan, bu faaliyetler nedeniyle oluşan gider ve maliyet unsurlarının düşülmesiyle bulunan kazanç; kurumlar vergisi beyannamesinde “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde gösterilerek indirilir. Diğer indirim ve istisnalar veya geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar sonraki dönemlere devredilemez. Faaliyetin zararla sonuçlanması halinde indirim söz konusu olamaz.
|Borsa
|14.079,97
|-0,09 %
|Dolar
|47,0391
|0,00 %
|Euro
|54,0301
|0,20 %
|Euro/Dolar
|1,1466
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.148,04
|-0,15 %
|Altın (ONS)
|4.060,61
|0,18 %
|Brent
|84,7170
|0,15 %