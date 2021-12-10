Travel Turkey teyit etti: 2022’de pandemi patlamazsa turizm patlar

1980’li yıllarda başta Antalya’daki oteller olmak üzere, Türkiye’de turizm yatırımları hızla artmış ve buna dair beklenti de “turizm patlayacak” sloganı ile vücut bulmuştu. Türkiye turizmi büyüdü ama bu hiçbir zaman bir patlama şeklinde olmadı. Kısa vadeli inişler-çıkışlara, zaman zaman yaşanan krizlere rağmen sektör hep büyüme eğiliminde oldu. 2000’lerin başında 15 milyon civarında olan turist sayısı 2019’da 52 milyon ile zirveyi gördü. Pandemi ise sektördeki en büyük kırılmayı yaşattı. 2020’de turist sayısı 16 milyona geriledi. Bu yıl ise 25 milyon kişiyle kapanacak. Yani 2019’un yarısı bile değil. Ama sektörün 2022 için büyük umutları var. Bu umuda dair yol haritası da geçen hafta İzmir’de gerçekleştirilen Travel Turkey-15. Uluslararası Turizm Fuarı ve Kongresi’nde çizildi. 60’a yakın ülkeden ziyaretçinin geldiği fuarda, sektör temsilcileri moral buldu. Katılımcılar da ziyaretçiler de önceki yıllara göre daha coşkuluydu. Çünkü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın açılış töreninde söylediği gibi, “insanlar seyahate aç”tı. Katılımcılar daha önceki organizasyonlarda tespit ettikleri bu gerçeği, Travel Turkey’de de teyit etmiş oldu.

Ahmet Misbah Demircan’ın dikkat çektiği bir başka nokta da artık “salgınlarda kesintiye uğramayan bir turizm anlayışı” geliştirme zorunluluğuydu. Bunu da sürekli COVID-19’un yeni varyantlarının çıkması ve bilim adamlarının bu bitse bile hayatımıza yeni salgınların gireceği uyarılarını dikkate alarak gerekçelendirdi. Zaten sektör de bu anlamda oldukça yol aldı. Son iki yılda hem salgın tedbirleri, hem de turizm türlerinin ve pazarların çeşitlendirilmesi anlamında çok ciddi çalışmalar yapıldı. Türkiye’nin her bölgesi gibi Ege de sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri yeterince değerlendiremiyor. O yüzden turizm deniz kenarlarına ve senenin 5-6 ayına hapsolmuş durumda. Fuar bu yıl bu farkındalıkla organize edildi. Hatta yanına da bir kardeş aldı. TTI Outdoor (Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı) isimli bu fuar, pandemi sonrası en hızlı gelişen turizm türleri için ayrı bir pencere açtı.

Fuarda, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın dile getirdiği, “pandemi sonrası turizm durduğu yerden başlamayacak, yepyeni kurallar, beklentiler ve deneyimler ortaya çıkacak” tespiti de dikkate değer. İzmir özelinde bakarsak, bu konuda bir farkındalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda fuardaki İzmir Sokakları Sahnesi’nde 17 ilçe belediye sunumunun yanı sıra, “Visit İzmir”, “Cittaslow”, “İzmiras”, “İzmir Sinema Ofisi”, “Turuncu Çember”, “Başka Bir Tarım Mümkün”, “Terra Madre Anadolu İzmir 2022” gibi İzmir’in turizm faaliyetlerini destekleyen projeler tanıtıldı. Benzer çalışmaların diğer Ege illerinde yapıldığını da zaman zaman gözlemleme şansımız oluyor.

Travel Turkey, pandeminin tekrar kriz seviyelerine çıkmaması halinde, 2022’de turizm pastasının ciddi bir şekilde büyüyeceğinin ipuçlarını verdi. Ama sektör geçmişten ders alarak, “nasıl olsa turist geliyor” diyerek rehavete kapılmamalı. Pazarı çeşitlendirme, yeni turizm türlerini büyütme, sezonu uzatma çalışmalarını aralıksız sürdürmeli.