Trend, elektrik!

1980'lerden 90’lara düşüş ve yeniden canlanma ile boğuşmuş, 2005 yılında Rover Grubu’ndan ayrıldıktan sonra İngiliz (Morris Garage) MG, 2007’de General Motors ve Volkswagen gibi küresel markalar için de çalışan dünyanın yedinci en büyük otomobil üreticisi Çinli Shanghai Automotive Industry Corp. sahipliğine geçtikten sonra, son dört yıldır dünya pazarlarına açılıyor. Üstelik, elektrikli modellerinin modern avantajlarıyla...

MG, o kadar ilgi görmüştü ki, CO2 filo emisyonlarını azaltmak veya en azından olası cezalardan kaçınmak isteyen Volkswagen Grubu bile, Çin’deki ortak girişim ortağı SAIC ile bir anlaşma imzalayarak, MG’leri Avrupa için ortak filo listelerinde göstermeye başladı.

Elektrikli hafif araçlarla yelpazesini genişleten Doğan Trend Otomotiv tarafından hibrit Suzuki’lerin yanında Türkiye’ye de getirilmeye başlanacak olan MG modellerinin ilki olacak elektrikli SUV modeli, sadece VW için değil, belki işbirliği içindeki Ford’un emisyon ortalamalarının düşmesine bile katkıda bulunacak.

İşte bahsi geçen otomobil ZS EV, geleneksel İngiliz roadster’ıyla bildiğimiz MG markasının bildiğimiz "Rover'ların üstü ve sportif imajının modern dünya için nasıl uyarlandığının da örneği.

Hyundai Kona Electric ile Kia e-Niro’ya çok benzer ”0 emisyon" teknik altyapıya sahip olan MG ZS EV, benzinli versiyonlarından önce, markanın Türkiye’ye geri gelişinde boy gösterecek. 448 litrelik bagajı, 5 kişilik kabin içi ve 4,31 metrelik boyuyla oldukça sade dış ve iç taşarım sunan MG ZS, ön akstaki 105 kW / 143 HP ve 353 Nm’lik elektrik motoru ve mütevazı 44,5 kWh bataryasıyla 1.5 tonluk ağırlığını 8,2 saniyede 0'dan 100 km/h’ye taşırken, ortalama 18.6 kWh/100km enerji tüketimiyle 263 km ve şehir içinde 12,8 kWh/100km tüketimle 372 km’lik WLTP menzilini korumak için maksimum hızını 140 km/h ile sınırlandırmış.

Evdeki 7 kW prizle yaklaşık 6,5 saatte bataryalarını doldurabilen, 50 kW’lik yüksek hızlı CCS noktalarında 40 dakika içinde yüzde 80'e şarj olabilen bu İngiliz logolu Çinli elektrikli SUV, sıkışık trafikte trafikte otomatik dur-kalk yapabilen uyarlanabilir hız sabitleyici, 360 derece çevre görüş, bisiklet ve yaya algılamayla acil frenleme, akıllı telefon uyumlu 8 inçlik dokunmatik ekranlı navigasyon ve robotik şerit kılavuzu gibi popüler donanıma da sahip.

Tam elektrikli otomobillerin motor gücü 85-120 kW arasında olanlara uygulanan %7 ÖTV ve %18 KDV ile hesapladığımızda Türkiye fiyatının yaklaşık 300 bin lira olacağını tahmin ettiğimiz MG ZS EV, İngiltere’de vergiler hariç 23.700 Sterline satılıyor. Elektrik motorlarının toplam performansı 400 HP ve 660 Nm olan, Almanya’da 80 bin Euro fiyatlı ilk Audi elektrikli SUV’u e-tron’un 4,9 metre boyu, 95 kWh'lik çift bataryası ve 400 km'den fazla menziliyle lüksünü ile bu ilk elektrikli MG’yi karşılaştırmamalıyız.

Ancak, kontrast dikişli suni deri döşemeli elektrikli koltukları, cam tavan, geri manevralarda çaprak trafik ve kör nokta uyarıları gibi opsiyonları olan 2.579 mm dingil mesafeli, 43.314 mm uzunluk, aynalar hariç 1.809 mm genişlik ve 17 inçlik elmas kesim jantlarla 1.620 mm yüksekliğe sahip ZS EV’nin aslında hiç de küçük ve ekonomik bir araç olarak gözükmediğini de belirtelim. Hatta; yuvarlak vites düğmesi, frenlemede üç farklı rejenerasyon ve sürüş modu, elektrikli el freni, deri direksiyon simidi gibi özellikleri de bu MG’yi elektrikli rakiplerinden eksiksiz yapıyor.

Vespa gibi niş markalardan sonra Doğan Grubu’nun elektriklilere bu kadar konsantre olması, önümüzdeki yılları çok iyi okuduklarını gösteriyor ve başarılı olacaklarına inanmamızı sağlıyor. Sonuçta, elektrikli otomobillerin sayısı arttıkça, şarj altyapısı da hızla gelişecektir. Hatta, bu yönde WallBox temsilcilikleri de, oldukça iyi fikir!..