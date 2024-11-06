Trendyol, Körfez’e 3 yılda 2 milyar dolar yatırım hedefliyor
Rotasını Almanya ve Azerbaycan’ın ardından Körfez’e çeviren Trendyol’un yatırım hedefi 2 milyar dolar. Suudi Arabistan’da düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansında konuşan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, bölgeye yapılacak yatırımın 3 yılda hayata geçeceğini ifade etti.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan siyasi gerilimin, Ankara-Riyad arasındaki temaslarla tekrar eski günlere gelmesi, ekonomide büyük açılımlara sahne oluyor. 2021 yılında yüzde 90’a yakın düşüş yaşayan ve çeyrek milyar dolara gerileyen ihracat, 2022 yılında 1 milyar doları aştı, 2023 yılında ise 2.6 milyar dolara ulaştı.
Siyasetin etkilediği ekonomideki bu iyileşme, geçmişte olmayan bir süreci daha başlattı. Türk şirketleri, 500 milyar dolara mal olacak NEOM adlı yeni bir şehir projesine başlayan Suudi Arabistan’a yatırım yapmak için kolları sıvadı. Eczacıbaşı’ndan Abdi İbrahim’e kadar Türkiye’nin en önemli şirketleri Suudi Arabistan’a yatırım yapmak için anlaşmalara imza attı. Bu süreçte Suudi Arabistan’a adım atan şirketlerden biri de Trendyol.
Bugüne dek Trendyol, 130 binden fazla satıcısının e-ihracat yapmasına imkan sağladı. Bu da 130 bin şirketin yurtdışına açılması anlamına geliyor. Bu satıcıların Trendyol kanalıyla yurtdışına 1 yılda gönderdiği ürün 80 milyonun üzerinde. Bilindiği üzere Trendyol, dünya genelinde 16 ülkede faaliyet gösteriyor.
Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Romanya, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’ın yanı sıra Körfez Bölgesi’nde de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman’da satış gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan bu coğrafyada en dikkat çeken büyümeyi gösteren ülke. Dönemsel olarak bu ülkenin Riyad ve Cidde kentlerinde de iki pop-up mağazası açılmıştı. Körfez’deki büyümeyi desteklemek isteyen Trendyol, hem Türk ihracatçısının da önünü açmak adına yeni bir yatırım kararı aldı. Yatırım kararı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da duyuruldu.
Suudi Arabistan'da 1 milyon kullanıcı
Riyad’da gerçekleşen Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) toplantısına katılan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, önümüzdeki 3 yıl içinde Körfez Bölgesi’ne 2 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu. Almanya ve Azerbaycan’ın ardından ülkeye adım atan Trendyol’un ikinci büyük yurtdışı pazarı olan Suudi Arabistan’daki ilk yıllarında 1 milyar dolarlık brüt mal değeri ürettiklerini, krallıkta şu an günlük 1 milyon aktif kullanıcıya ulaştıklarını belirten Çetin, “Altyapıya ve yerel yeteneğe büyük yatırımlar yaptık.
Teknolojimiz ve altyapı bilgimizle, depolama ve lojistik ağ gücümüzü ülkeye yatırım olarak getiriyoruz” dedi. Türk şirket, Körfez Bölgesi’ne açılmayı en önemli büyüme stratejilerden biri olarak görüyor. Özellikle yakın dönemde zor bir süreç yaşayan Körfez Bölgesi’yle atılan her adım, bu tür kanallarla daha da güçlenecek gibi görünüyor.