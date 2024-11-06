Trendyol, Körfez’e 3 yılda 2 milyar dolar yatırım hedefliyor

Rotasını Almanya ve Azerbaycan’ın ardından Körfez’e çeviren Trendyol’un yatırım hedefi 2 milyar dolar. Suudi Arabistan’da düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansında konuşan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, bölgeye yapılacak yatırımın 3 yılda hayata geçeceğini ifade etti.

Türkiye ile Suudi Arabis­tan arasında yaşanan siya­si gerilimin, Ankara-Riyad arasındaki temaslarla tekrar eski günlere gelmesi, ekonomide bü­yük açılımlara sahne oluyor. 2021 yılında yüzde 90’a yakın düşüş ya­şayan ve çeyrek milyar dolara ge­rileyen ihracat, 2022 yılında 1 mil­yar doları aştı, 2023 yılında ise 2.6 milyar dolara ulaştı.

Siyasetin et­kilediği ekonomideki bu iyileşme, geçmişte olmayan bir süreci daha başlattı. Türk şirketleri, 500 mil­yar dolara mal olacak NEOM adlı yeni bir şehir projesine başlayan Suudi Arabistan’a yatırım yap­mak için kolları sıvadı. Eczacıba­şı’ndan Abdi İbrahim’e kadar Tür­kiye’nin en önemli şirketleri Su­udi Arabistan’a yatırım yapmak için anlaşmalara imza attı. Bu sü­reçte Suudi Arabistan’a adım atan şirketlerden biri de Trendyol.

Bugüne dek Trendyol, 130 bin­den fazla satıcısının e-ihracat yapmasına imkan sağladı. Bu da 130 bin şirketin yurtdışına açıl­ması anlamına geliyor. Bu satıcı­ların Trendyol kanalıyla yurtdışı­na 1 yılda gönderdiği ürün 80 mil­yonun üzerinde. Bilindiği üzere Trendyol, dünya genelinde 16 ül­kede faaliyet gösteriyor.

Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Roman­ya, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’ın yanı sıra Körfez Bölgesi’nde de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlik­leri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Um­man’da satış gerçekleştiriyor. Su­udi Arabistan bu coğrafyada en dikkat çeken büyümeyi gösteren ülke. Dönemsel olarak bu ülkenin Riyad ve Cidde kentlerinde de iki pop-up mağazası açılmıştı. Kör­fez’deki büyümeyi desteklemek isteyen Trendyol, hem Türk ihra­catçısının da önünü açmak adına yeni bir yatırım kararı aldı. Yatı­rım kararı Suudi Arabistan’ın baş­kenti Riyad’da duyuruldu.

Suudi Arabistan'da 1 milyon kullanıcı

Riyad’da gerçekleşen Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) toplantısı­na katılan Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, önümüzdeki 3 yıl içinde Körfez Bölgesi’ne 2 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını du­yurdu. Almanya ve Azerbaycan’ın ardından ülkeye adım atan Trend­yol’un ikinci büyük yurtdışı pazarı olan Suudi Arabistan’daki ilk yıl­larında 1 milyar dolarlık brüt mal değeri ürettiklerini, krallıkta şu an günlük 1 milyon aktif kullanıcıya ulaştıklarını belirten Çetin, “Alt­yapıya ve yerel yeteneğe büyük ya­tırımlar yaptık.

Teknolojimiz ve altyapı bilgimizle, depolama ve lo­jistik ağ gücümüzü ülkeye yatırım olarak getiriyoruz” dedi. Türk şir­ket, Körfez Bölgesi’ne açılmayı en önemli büyüme stratejilerden biri olarak görüyor. Özellikle yakın dö­nemde zor bir süreç yaşayan Kör­fez Bölgesi’yle atılan her adım, bu tür kanallarla daha da güçlenecek gibi görünüyor.