Trio, Avrupalı Deltatel ile birlikte dijital çözüm sunacak

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nin en hızlı büyüyen nesnelerin interneti (IoT) çözümleri sunan şirketi Trio Mobil, önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. Türk şirketi Trio, Doğu Avrupa’nın telekomünikasyon sektöründe en büyük sistem entegratörlerinden biri olan Deltatel ile işbirliği kararı aldı. Bükreş merkezli Deltatel ile Avrupa pazarında IoT teknolojileri ile geliştirdikleri dijital tesis çözümlerini sunacaklarını belirten Trio Mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı, “Bu önemli anlaşma ile ilk kez bir Türk firması endüstriyel IoT ürünleri ve çözümleri ile Avrupa pazarında bu ölçekte işbirliğine imza atmış oluyor” dedi. Geliştirdiğimiz inovatif çözümler ve IoT projelerindeki tecrübeleriyle Avrupa’da endüstriyel IoT’yi yeniden tanımlayacaklarını, söyleyen Ataklı, “IoT teknolojisini ve müşteri deneyimini yukarıya taşıyacağız” dedi.

Dünya devleriyle çalışıyor

Gelişmiş Endüstriyel IoT teknolojilerini bünyesinde bulunan 40 kişilik Ar-Ge ekibi ile sürekli geliştirdiklerini anlatan Ataklı, dünya genelinde Mercedes, Ford, Carrefour, Philip Morris, Astra Zeneca gibi birçok global firma da dahil olmak üzere 25 binin üzerinde şirkete hizmet verdiklerini anlattı. Ataklı, Avrupa IoT pazarı hakkında da bilgi verdi. Pazarın bu coğrafyada 2019’da 171 milyar dolarlık bir değer oluşturduğunu dile getiren Ataklı, “2022’de bu rakamın 241 milyar dolara çıkması bekleniyor. Özellikle sanayi, perakende ve hizmet sektörlerinde maliyet kayıplarının önüne geçmek ve verimliliğin artırılması giderek artan bir ihtiyaç iken buna çözüm sunan IoT teknolojileri de giderek daha fazla gelişmekte ve pazar büyümekte” diye konuştu.

ENERJİDEN KAPASİTEYE KADAR TASARRUF SAĞLIYOR

TRİO MOBİL’İN Deltatel işbirliği ile sunulacak “Dijital Tesis Çözümleri” hakkında bilgi veren Ataklı, şöyle konuştu: “Bu sistem sayesinde birim bazında enerji tüketiminin ölçümlenerek optimize edilmesinden, çalışan, makine ve ekipman takibi ile verimlilik takibine kadar kritik parametrelerin anlık takibi yapılır ve tüm süreçler dijital olarak kontrol altına alınarak takip ediliyor ve verimlilik alanları tespit edilebiliyor. Tüm bunlara ek olarak işletmelerin bir diğer önceliğinde bulunan pandemi döneminde operasyonların devamı için geliştirilen Sosyal Mesafe Takip Çözümü ise, salgının bulaşıcılığını önlemek amacıyla anlık sosyal mesafe kontrolü yapılmasını, ihlal anında uyarılmasını ve geriye dönük raporlarla filyasyon takibinin yapılmasını sağlıyor.”