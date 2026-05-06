Trump, “1 kişinin yapabileceği işi, 10 kişi yapıyor”

ABD Başkanı Trump, dünkü konuşma­sında birkaç kez tekrarladı:

“Kamuda 1 kişinin yapabileceği işi 10 ki­şi yapıyor; bu yapının düzelmesi gereki­yor…”

***

ABD’de borçlanma rekor üstüne rekor kırınca, bu tarz açıklamaları tekrarlamak zorunda kalıyor…

***

Trump, aynı şeyi uzun tatiller için de vurguluyor:

“Amerika’da çok fazla resmi tatil günü var…

Kamu başta olmak üzere, işletmelerin “fazla tatil yapması”, ülkemize milyarlarca dolara mal oluyor…

Böyle giderse, yakında “her çalışılan gün için, bir tatil günü olacak”…

ABD’yi yeniden büyük yapacaksak, bu­nun değişmesi şart…”

***

Trump’ın verimsizliğe dikkat çekmek için yaptığı bu açıklamalarında, bilimsel olarak da haklılık payı büyük…

Örneğin…

Özel sektörde:

3 sene üst üste tatil yapmadan çalışan var…

(Verimsizlik sebebi)

Günde 12 saat çalışan (mecburen/me­sai ücreti almadan) var…

(Verimsizlik getirir)

“Düşük” mesai ücreti için “günde 8 saatten daha fazla” çalışan var…

(Verimsizliği artırır)

***

Kamuda:

Ücret alıp, işe gitmeyen var…

(Kamu/özel, genelin verimsizliğinin se­bebi)

Açıkta olmasına (işi olmamasına) rağmen maaş alanlar/maaşı artanlar var…

(Genelin verimliliğini düşürüyor)

Yılın 3-5 ayında rapor alıp işe gitme­yen var…

(Genelin verimsizliğini büyütüyor)

1 kişinin yapabileceği işi 3-5-10 kişi yapanlar var…

(Genelin verimsizliğini artırıyor)

VELHASIL

Trump, ABD’de ki kamu personeli sayısı­nın fazlalığını ve “resmi tatillerin uzunlu­ğu ve sayısını” gündemde tutuyor…

Ve her fırsatta, bu uygulamaların, ABD ekonomisine verdiği zarara dikkat çekiyor…

***

Geçtiğimiz yıl, ABD’ye göre, yaklaşık 1,5 kat daha fazla resmi tatil yapan Türkiye’de mi?

İşgücü vasıfları taşımasına rağmen çalışmayanların sayısı 13 milyona yaklaştı…

İş aramaktan umudunu kesenlerin sayısı ise 5,4 milyonu aştı…

Ve çalışma hayatında verimsizlik artıran uygulamalar ile OECD işgücü verimliliği sı­ralamasında, son sıradaki yerini korudu…