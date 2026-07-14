Trump, borçlanma maliyetinde düşüşe ve ihracatta artışa katkı verir mi?

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CAATSA…

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası…

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Ve ABD, resmi olarak Aralık 2020’den bu yana, CAATSA kapsamında yaptırım uyguluyor Türki­ye’ye…

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Yaptırım kelimesinin Y’si dahi:

Yaptırım uygulanan, uygulanma ihtimali olan ül­keden, yabancı yatırımcıyı uzak tutmaya yetiyor…

Risk primini, yani borçlanma maliyetini artı­rıyor…

Bağımlı olduğu teknolojileri edinememesini sağlıyor…

Üçüncü ülkelere olan ihracatı da bu nedenle za­rar görüyor…

Hatta, üçüncü ülkeler de, “yaptırıma konu olur” diye, o ülkelerden uzak durmaya çalışıyor; dolayı­sıyla savunma sanayi dışındaki sektörler de zarar görüyor…

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Yani…

Trump’ın 6 yıl önce aldığı “yaptırım” kararı sa­yesinde:

Türkiye hem daha fazla maliyetle borçlanıyor, hem de daha az ihracat yapabiliyor…

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Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) ABD’den kesilen ihracat lisanslarının yeniden alınabilmesi;

Kredi imkânlarının yeniden genişlemesi;

Eximbank desteğinin tekrar açılması;

Motor, yeni teknolojiler ve yedek parça tedari­kinin normale dönmesi (…Ki Türk savunma ürün­lerinin bazılarında ABD menşeli lisans şartı bulu­nuyor) için, bu yaptırımın kalkması zorunluluğu bulunuyor…

VELHASIL

Uzunca bir süredir olumsuz seyreden (Risk priminden ithalat artışına, borçlanma maliyetin­den açıklara) makro verilerin sağlığını düzel­tecek ilaçlardan biri de, ABD’nin uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kalkması…

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Kararı Trump almıştı; Trump tek başına kaldı­rabilir… Sanıldığı gibi ABD Kongresi’nin iznine de gerek yok…

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Doğru, ABD Kongresi, Trump’ın aldığı kararı engelleyebilir…

Ama, bu istekte olanların, üçte iki çoğunluğu bulması gerekir… (-Ki üçte ikilik çoğunluğun bulunabilmesi çok çok zor bir ihtimal…)

Veya Trump, uygulanan yaptırımı 6 aylığına kal­dırabilir…

Ve her 6 ayda bir bu kararını yenileyebilir… (-Ki bu, yaptırım ihtimalini canlı tutacağı için, risk priminde düşüşe ve yabancı yatırımlar­daki artışa katkısı sınırlı olur…)