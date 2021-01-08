Trump gitti Biden geldi, ne olacak bu doların hali?

Dünya, Trump sonrası küreselleşmede hasar tespiti ile uğraşadursun bizi de etkileyecek olan doların seyri, merak konusu… Tahminler; Biden’in mavi dalgası Trump’un vahşi üslubunun açtığı yaraları kapatacağı yönünde. İyi de bundan bize ne?

Öncelikle gelenin gideni aratmayacağına dair en küçük bir emare yok. Tıpkı kendi sorunlarını var ederek başlayan 2021 gibi… ABD’de Kongre binası dahi işgal edilebiliyorsa gerilimin daha da tırmanacağı bir yakın gelecekten söz edebiliriz.

Gelelim bizim dolar konusuna… Tahminlere bakıyorum, sürekli aşağı doğru güncelleme yarışı var gibi… Oysa döviz almayı sürdürüyoruz ve bankadaki döviz mevduatı 235 milyar $’a tırmanıverdi. Yetmedi, Merkez’in rezervlerinde 1,6 milyar $’lık erime var.

Dolar kurunda “7,24 teknik seviye” deniyor. İyi de bu Trump belasının başımıza sardığı Rahip Brunson krizindeki zirve idi zaten. O zirveleri çoktan geride bıraktık biz. Ancak yaptıkları tahminlerle genelde çuvallayan ve çok az isabet kaydetmiş koca koca kurumlar, “7’nin de altına düşebilir” diyor.

Peki, siz ne diyorsunuz? Dolarizasyon doludizgin, döviz talebi süren, yüksek faize rağmen yatırım çekemeyen bu reforma susamış ekonomide, siz doların yerinde olsaydınız, düşer miydiniz?

KRİPTO PARA BALONU YOLDA

Sanal dünyanın finansa katkısı kripto para piyasa değeri 1 trilyon (1000 milyar) doları aştı. Kimileri buna tarihi zirve dese de ben büyük bir fiyaskonun ayak sesleri diyorum. Tıpkı borsa kavramını test eden 1929 buhranı, petrolü test eden 1974 krizi ve 2001 dot.com çöküşü gibi…

Kripto para; savaş ve büyük çöküş geçirmeden rüştünü ispat etmeyecek, bu pilav daha çok su kaldırır.