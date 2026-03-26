Trump piyasaların ayarını bozdu!

ABD Başkanı Trump’ın gö­reve geldiği günden bu ya­na aynı konuda birbiriyle çelişen açıklamaları piyasalarda dalga­lanmaları artırdı. İran savaşıyla ilgili Trump’ın son 1 ayda yaptı­ğı ‘bitti, bitiyor’ açıklamalarının boşa çıkması, piyasaların ben­zer haberlere artık daha temkinli yaklaşmasına neden oluyor

İran savaşı ile ilgili gelişme­ler tüm dünyada piyasalara yön vermeye devam ediyor. ABD Baş­kanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar piyasalarda fiyatla­malar üzerine en önemli etkiye sahip. Yaklaşık 1 ay önce İsrail ve ABD’nin saldırılarıyla başlayan İran savaşı; hisse senetlerinden altına, petrolden tahvil faizlerine tüm yatırım araçlarında yeni den­ge arayışına neden oldu. Bu süreç­te hisse senedi piyasaları ve de­ğerli madenlerin fiyatla­rı geri çekilirken petrol fiyatları tırmanışa geç­ti. Aslında geçmiş yıllar­da yaşanan benzer ge­lişmelerde altın gibi de­ğerli madenler ‘güvenli liman’ olarak görülür ve savaş dönemlerinde değer kazanırdı. Ancak İran savaşı bu ezberin bozulmasına neden oldu. Ne za­man savaşın sona ereceğine yöne­lik bir haber akışı olsa altın fiyat­ları geriliyor, çatışmalar şiddetle­nince de altın fiyatları düşüyor.

Altından ezber bozan hareket

Altın fiyatlarındaki bu alı­şılmadık hareket tarzı ile ilgili çok sayıda görüş var. Bunlardan bir tanesi savaş nedeniyle na­kit sıkıntısı çeken bazı ülkele­rin altın varlığını sattığı yönün­de. Diğeri ise petrol fiyatlarında yaşanan artışın yaratacağı enf­lasyonist baskının faiz artışları­na neden olabileceği… Yani ar­tan faizlerden yararlanmak iste­yen ve altında son yıllarda ciddi kazanç elde eden yatırımcıla­rın pozisyon değiştirme çabası­na girmeleri altında satış baskı­sı oluşturuyor. İşin bir de tekno­loji kullanımıyla kaldıraçlı işlem hacimlerindeki artış tarafı var. Kaldıraçlı işlemler her ne kadar hedge amaçlı olarak çıksa da son yıllarda spekülasyonun tavan yaptığı piyasalar. Bu piyasala­ra hakim büyük oyuncular, yatı­rımcıları terse düşürüp ciddi ka­zançlar elde edebiliyor. Durum böyle olunca da ezberler artık işlemez hale geliyor ve vadeli iş­lemler spot piyasalarda da fiyat­lamaları etkileyebiliyor.

Fiyatlamalarda Trump faktörü

Diğer taraftan Trump’ın ikinci kez Beyaz Saray’da koltuğa otur­ması piyasaları oldukça dalgalı bir döneme itmiş durumda. Göre­ve gelir gelmez gümrük vergileri konusunda tüm dünyaya rest çe­ken Trump, piyasalarda tedirgin­liğe neden olmuştu. Her gün farklı gümrük vergisi oranlarını dile ge­tiren Trump’ın en sonunda ‘ma­kul’ rakamlarda karar kılması ta­rife konusunu gündem dışına it­mişti. İran savaşında da Trump’ın açıklamaları büyük fiyat hareket­lerine neden oluyor.

Bir gün sa­vaşta sona gelindiğini söyleyen Trump, diğer gün tam tersi açıkla­malar yapıyor. Söz konusu durum son 1 ayda çok kez yaşandı. En son İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine açması için 48 saat süre tanıyan Trump, İran ile görüştük­lerini ve bu süreyi 5 güne uzattı­ğını açıkladı. İran ise bu iddiaları reddetti. Trump aynı zamanda ka­ra birliklerini İran’a doğru yola çı­kardı. Kısacası piyasalar Trump’a inanıp inanmama konusunda ka­rarsız. İnansalar bir türlü, inan­masalar başka türlü...