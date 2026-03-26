Trump piyasaların ayarını bozdu!
ABD Başkanı Trump’ın göreve geldiği günden bu yana aynı konuda birbiriyle çelişen açıklamaları piyasalarda dalgalanmaları artırdı. İran savaşıyla ilgili Trump’ın son 1 ayda yaptığı ‘bitti, bitiyor’ açıklamalarının boşa çıkması, piyasaların benzer haberlere artık daha temkinli yaklaşmasına neden oluyor
İran savaşı ile ilgili gelişmeler tüm dünyada piyasalara yön vermeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar piyasalarda fiyatlamalar üzerine en önemli etkiye sahip. Yaklaşık 1 ay önce İsrail ve ABD’nin saldırılarıyla başlayan İran savaşı; hisse senetlerinden altına, petrolden tahvil faizlerine tüm yatırım araçlarında yeni denge arayışına neden oldu. Bu süreçte hisse senedi piyasaları ve değerli madenlerin fiyatları geri çekilirken petrol fiyatları tırmanışa geçti. Aslında geçmiş yıllarda yaşanan benzer gelişmelerde altın gibi değerli madenler ‘güvenli liman’ olarak görülür ve savaş dönemlerinde değer kazanırdı. Ancak İran savaşı bu ezberin bozulmasına neden oldu. Ne zaman savaşın sona ereceğine yönelik bir haber akışı olsa altın fiyatları geriliyor, çatışmalar şiddetlenince de altın fiyatları düşüyor.
Altından ezber bozan hareket
Altın fiyatlarındaki bu alışılmadık hareket tarzı ile ilgili çok sayıda görüş var. Bunlardan bir tanesi savaş nedeniyle nakit sıkıntısı çeken bazı ülkelerin altın varlığını sattığı yönünde. Diğeri ise petrol fiyatlarında yaşanan artışın yaratacağı enflasyonist baskının faiz artışlarına neden olabileceği… Yani artan faizlerden yararlanmak isteyen ve altında son yıllarda ciddi kazanç elde eden yatırımcıların pozisyon değiştirme çabasına girmeleri altında satış baskısı oluşturuyor. İşin bir de teknoloji kullanımıyla kaldıraçlı işlem hacimlerindeki artış tarafı var. Kaldıraçlı işlemler her ne kadar hedge amaçlı olarak çıksa da son yıllarda spekülasyonun tavan yaptığı piyasalar. Bu piyasalara hakim büyük oyuncular, yatırımcıları terse düşürüp ciddi kazançlar elde edebiliyor. Durum böyle olunca da ezberler artık işlemez hale geliyor ve vadeli işlemler spot piyasalarda da fiyatlamaları etkileyebiliyor.
Fiyatlamalarda Trump faktörü
Diğer taraftan Trump’ın ikinci kez Beyaz Saray’da koltuğa oturması piyasaları oldukça dalgalı bir döneme itmiş durumda. Göreve gelir gelmez gümrük vergileri konusunda tüm dünyaya rest çeken Trump, piyasalarda tedirginliğe neden olmuştu. Her gün farklı gümrük vergisi oranlarını dile getiren Trump’ın en sonunda ‘makul’ rakamlarda karar kılması tarife konusunu gündem dışına itmişti. İran savaşında da Trump’ın açıklamaları büyük fiyat hareketlerine neden oluyor.
Bir gün savaşta sona gelindiğini söyleyen Trump, diğer gün tam tersi açıklamalar yapıyor. Söz konusu durum son 1 ayda çok kez yaşandı. En son İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine açması için 48 saat süre tanıyan Trump, İran ile görüştüklerini ve bu süreyi 5 güne uzattığını açıkladı. İran ise bu iddiaları reddetti. Trump aynı zamanda kara birliklerini İran’a doğru yola çıkardı. Kısacası piyasalar Trump’a inanıp inanmama konusunda kararsız. İnansalar bir türlü, inanmasalar başka türlü...
