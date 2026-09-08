Trump’ın kasım imtihanı

Amerika’da ara seçimler yak­laşırken Trump etkisi ve bu etki­nin ne yöne doğ­ru olacağı her gün daha çok ilgimi çe­kiyor. Trump %33 oran ile ABD ta­rihinin en düşük destek oranına sa­hip başkanlarından biri. En dü­şük diyenleri çok duyuyorum ama değil. 2. Dünya Savaşı’n­dan sonra yapılmaya başlayan anketlerde kayda geçmiş en düşük destek oranı %22’lerle Truman’a ait oldu ve Truman’ı, Carter, baba Bush ve oğul Bush izledi. Trump ise 5. en düşük destek oranıyla yerini koru­yor, ama böyle giderse baba ve oğul Bush’ları geçme konusun­da iddialı. Bu arada genel ora­na bakıldığında, birinci döne­mi ABD başkanları içinde en az destek gören başkan rekorunu kırdı. Kafalar karışmasın, biri tüm zamanların en düşük des­tek oranı, diğeri ise başkanlık dönemi ortalaması.

Uzaklaşmalar başlayacak

Her neyse konumuza döne­lim. Trump’ın desteğinin halk nezdinde bu kadar düşük olma­sının elbette birçok sebebi var. Ekonomideki gidişat, petrol fi­yatları, İran krizi, ülke içinde­ki sosyal gerginlik vb. Trump’ın desteği düştükçe düşüyor. De­mokratlar ve bağımsız seç­men nezdinde oldukça oy kay­bı var. Hatta Cumhuriyetçiler nezdinde de gerileme var. Tam da bu yüzden Kasım seçimle­rinde Cumhuriyetçi adaylar Trump’a ne kadar yakın ne ka­dar uzak durmaları gerektiğini değerlendirmeye çalışıyorlar. “Trump’ın oyları düşüyorsa, destek azalıyorsa uzaklaşsınlar ne olacak” diyebilirsiniz. Bir noktada doğru ve bence uzak­laşmalar başlayacak. Ancak bütün bu Trump aleyhindeki emarelere rağmen Trump’ın arkasında durduğu ve destek­lediği vali, senatör ve temsil­ciler meclisi üyesi adaylarının da neredeyse tamamı (bazı is­tisnalar dışında) ön seçimleri kazandılar. Yani Trump etkisi genel seçim zamanı geldiğinde ters etki yaratabilir, ama hala parti içinde etkisi ve MAGA’cı­lar içinde liderliği tartışılmaz.

Destek %20’lere inerse…

Peki, ne olur istikamet? Tem­silciler meclisi 220-230 vekil­le bence demokratlara geçer. Senato ise zor, olsun olsun 48- 49 demokrat olur. Ama teki bi­le kâfi. Eğer temsilciler mecli­si düşerse, o zaman Trump’ın destek durumu %33’lerden %20’li oranlara inerse, işte tam o vakit parti içi eleştiriler, is­yanlar ve uzaklaşmalar başlar. Beni asıl düşündüren Trump’ın böyle bir zamanda nasıl ve ne şekilde krizi yöneteceği, ger­ginliği nasıl yöneteceği. Tabi ki bu süreç 2028 Mart itibarıyla gözler önüne serilir. Bunun iç politikaya en önemli yansıma­sı, şüphesiz 2028 başkan aday­larının netleşmesi ile olur.

Trump’ın ara seçim başarısı ya da başarısızlığı, 2028’i baş­tan aşağıya etkileyecek. Adayla­rın kisvesi, tarzı Demokrat veya Cumhuriyetçi fark etmeksizin yarış asıl şimdi başlayacak.