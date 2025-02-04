Trumpistleri ilk şok dalgası vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın öngörü­lemez adımlarını ilk seçildiği dönem­de biraz da “yok canım daha neler” rahatlı­ğı ile izlemiştik. Tüm dünya zaten içinde ol­duğumuz belirsizlikler çağına sürüklenirken Trump da ana sürükleyici olmaya çalışan bir kişilik olduğunu herkese göstermişti.

Gün oldu devran döndü, akli melaikeleri tartış­ma konusu olan Biden yönetiminin de büyük desteği ile Trump; güçlenerek, üstelik tüm dünyada artan sağ ve muhafazakâr eğilimle­rin rüzgarını da arkasına alarak geri döndü. Üstelik Trump, uğradığı suikast girişimin­den sağ çıkmış bir yarı tanrı olarak karşımız­da artık. Donald Trump, geçtiğimiz Cumar­tesi günü komşuları Meksika, Kanada ve coğ­rafyasından bağımsız rakibi Çin’den yapılan ithalata sert gümrük vergileri getirilmesi­ni öngören bir kararname imzaladı.

Böylece ilk seçildiği dönemdeki gibi bir ticaret sava­şı başlatmış oldu. Trumpistleri ilk şok dalga­sı vurmuşken bu şok dalgasının tsunamiye dönüşmesi ise an meselesi. Uzmanlara göre, gelişmekte olan piyasaların yerel para cins­lerinden tahvil piyasaları için görece umut verici başlayan yıl, Trump’ın yeni vergi tari­feleri ve doların güçlenmesiyle hızla bozul­ma eğiliminde.

Tedarik zincirleri tehlikede

Trump’ın dengesini bozduğu bir başka konu da pandemi sonrası yeni yeni düzene oturmuş tedarik zincirlerinin bozulma tehli­kesi. Tedarik zincirleri konusu sadece Ame­rika ile ilgili bir konu da değil. Tam tersine hızlıca domino etkisi ile küresel piyasaları vurma tehlikesi var. Trump’ın bu hamlesine içeriden sesler de yükselmeye başladı.

ABD Ticaret Odası adına John Murphy, alınan ka­rarın Amerikan ekonomisine zarar verme­sinin kesin olduğunu söylüyor, “Başkan, sı­nır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığı gi­bi büyük sorunlara odaklanmakta haklıdır. Ancak, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan bu gümrük vergileri, sorunları çözmek yerine Amerikalı aileler için fiyatları artıracak ve tedarik zincirlerini bozacaktır” diyor.

Yaptırımlar sıradan Amerikalıların belini bükecek

Şimdi basitçe Trump’ın son hamlesinin sokaktaki Amerikalıyı nasıl etkileyeceğine bakalım. Trump elindeki araçları kullanarak Amerikan halkının güvenliğini ve ulusal gü­venliği ön planda tutan kararlı adımlar attığı ifade ediyor etmesine ama ulusun cebindeki para azalacaksa pek öyle olmaz.

Seçim kampanyasındaki popülist söylem­lerin peşine takılanlar Kanada, Meksika ve Çin’e uygulanacak yeni vergi politikasından sadece adı geçen ülkelerin etkileneceği ya­nılgısındalardı. 335 milyon Amerikalının her birinin cebinden ortalama bin 200 dolar daha fazla çıkacak. Ama gelin görün verilere göre 150 milyona yakın Amerikalının banka hesaplarında 500 dolar ve daha az tasarruf var.

Amerikan toplumu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde günlük alışverişlerinde bu etkiyi sert bir şekilde hissedecek. Trump’ın uzun süredir ‘gelin bizim vilayetimiz olun’ dediği Kanada Başbakanı Justin Trudeau, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kana­da’nın Amerika’ya cevap olarak 30 milyar dolarlık Amerikan alkol ve meyve ticaretine gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

'Temps sombres' – Karanlık Zamanlar

Görev süresi biterken bir de Trump’la uğ­raşan Justin Trudeau, Amerikalı tüketici­lere “Bunun siz Amerikan halkı için gerçek sonuçları olacak” diyerek seslendi.

Trude­au, vergilerin hızlı tüketim ve diğer ürünler­de fiyatların artmasına neden olacağını net bir şekilde dile getirdi. Peki politik psikolo­ji alanından bakarsak sıradan bir Kanada­lı’nın hissayeti ne dersiniz? Trudeau’ya gö­re Kanadalı’ların komşuları ve uzun süreli müttefikleri ABD tarafından ihanete uğra­dıklarını hissediyor. Justin Trudeau Ame­rikalılara Kanadalı askerlerin Afganistan’da kendileriyle birlikte savaştığını hatırlatarak duygusal ve toplumsal bir yerden de konuyu değerlendiriyor.

“Beyaz Saray’ın bugün attı­ğı adımlar bizi bir araya getirmek yerine bir­birimizden ayırıyor” diyen Trudeau, Fran­sızca olarak bunun pek çok insan için “Tem­ps sombres” - “karanlık zamanlar” anlamına gelebileceği uyarısında bulundu. Başta Ka­nada olmak üzere dünya ekonomisi bölgesel bir resesyon riski ile karşı karşıya. Donald Trump’ı sorarsanız o şu an Panama kanalına doğru yola çıktı bile.