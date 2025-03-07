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Trumpizmi dizginlemek

Çağdaş YILDIZ
Çağdaş YILDIZ Boomerang [email protected]

“Tanrım, Başkan Trump için teşek­kürler” kendisi için böy­le ifadeler kullanmaktan çekinmeyen ABD Başka­nı Trump’ın zihin dünya­sı her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalar­da gerçekleşen ilk kabi­ne toplantısının başında yapılan dua ile Amerika’nın siyasal Hristiyanlıkla müca­delesi içinde önemli bir ze­min kaybının yaşandığı an­lardan biriydi. Trumpizm her geçen gün sapkın bir tarikata doğru dönüşmeye devam edi­yor. Tüm dünya tek bir yürek bu Trumpizm devriminin ön­ce kendi evlatlarını yemesini bekliyor.

Ancak her gün yeni bir sürp­riz de var bu tımarhanede. Da­ha dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio alnına külden haç çizilmiş olarak Fox News yayınına çıktı. Katoliklerin “Kül Çarşambası” geleneği­nin bir parçası olan ve oruç döneminin başlangıcını sim­geleyen bu hareketi de Trum­pizm’in karanlık sayfalarına eklemiş olduk.

Canadiano direnişi

Bir süredir iktidarda cid­di sorunlar yaşayan Kana­da Başbakanı Justin Trudea­u’nun imdadına da Trumpizm yetişmiş görünüyor. Trudeau tam iktidardan düşecek­ken Trump’ın kendisini “Kanada Valisi” olarak adlandırması konu ile alakasız Kanadalıların bile milliyetçi duyguları ateşlendi.

Kanada’da gerçekle­şen spor müsabakaları ve uluslararası törenlerde ABD Milli Marşı daha ge­niş kitleler tarafından yuhalan­maya devam ederken bir yan­dan da direnişin yumuşak gücü sokağa yansımaya başladı.

Bazı Kanadalı kahve dük­kanları, Americano’nun adını artık “Canadiano” olarak ad­landırmaya başladı. Bu akım Kanada’da hızla yayılırken sosyal medyada da hızla gün­dem oldu.

11 Eylül saldırısı sonrası ABD’nin Irak’ı işgaline giden süreçte Fransa’nın Irak Sava­şı’na karşı çıkmasının ardın­dan Cumhuriyetçilerin pa­tates kızartmasının (French Fries) adını “özgürlük kızart­ması” (Freedom Fries) olarak değiştirme çabasını hatırla­tan Kanadalıların bu şirin di­renişi ülkelerini Trump’ın ga­zabından koruyabilecek mi göreceğiz.

Çin oyuna dönüyor

Amerika’nın alttan alta NA­TO’dan çıkarız şantajı ve Rus­ya ile kurduğu yeni bağ sadece Avrupa’yı değil küresel ittifak sistemi çatırdayan Çin’i de ag­resifleştirecekmiş gibi görü­nüyor.

Rusya’nın bir süredir hem kendi hem de etki alanında olan coğrafya da yeni tehlike­lerden biri olarak Çin’i gör­düğünü ve önlemler almaya başladığını biliyoruz. Tam da bu sırada yaşanan gelişmele­rin Rusya’dan bağımsız oldu­ğunu da söyleyemeyiz. Rus­ya, ABD’den Çin’i dengelemek için hamle yapmasını isteye­cek samimiyete artık sahip.

Tam bu sırada Trump’ın ABD’ye gelen “fentanil ile mücadeledeki başarısızlık­ları” gerekçesiyle Çin’e yöne­lik tarifeyi yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarmasının ardından Çin’in Vaşington Büyükelçili­ğinden yapılan “Eğer ABD’nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de baş­ka bir savaş türü olsun, sonu­na kadar savaşmaya hazırız.” açıklamasını da bu çerçevede okumak yerinde olur.

Ejderha ile Ayı’nın didiş­mesinin arasında ezilmemek Avrupa, Afrika ve Ortadoğu yönetimlerinin yeni müca­dele alanlarından biri haline gelecek. Amerika’nın okyanus ötesinden zevkle izleyeceği bu duruma karşı bizim dengele­memiz gereken ilişkiler siste­mi bizi de asıl oyunculardan biri haline getirecek. Trum­pizm dünya barışının gelece­ğine en büyük tehlike.

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