TÜGİAD iklim değişikliğiyle mücadeleyi gündemine aldı

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) 35. yılına kadın başkanla girdi. 1986 yılında kurulan derneğin 18’inci başkanlık bayrağını Bursalı başarılı iş insanı aynı zamanda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nilüfer Çevikel devraldı. Üyelerinin toplamının yaklaşık olarak 50 milyar dolarlık ciro yaptığı, 16 milyar dolarlık ihracata imza attığı TÜGİAD’ta dernek tüzüğü gereği Anıl Alirıza Şohoğlu’nun yaş haddinden başkanlığı geçtiğimiz ay sona ermişti. Başkan yardımcısı Nilüfer Çevikel yönetim kurulu kararı ile başkanlığa getirildi. Normal şartlarda aralık ayında genel kurul yapılacaktı ama pandemi nedeniyle ertelendi. Seçim en erken Mart'ta yapılacak.

Üyelerin oybirliğiyle üzerinde mutabık kaldığı Çevikel için genel kurul aslında prosedürden öte anlam taşımayacak. Başkanlık koltuğuna oturan Nilüfer Çevikel kolları sıvadı. Yeni dönemde izlenecek politika ve projelerle ilgili çalışmalara başladı. Erkek egemen bir toplumda yine üyelerinin önemli bir bölümü erkeklerden oluşan TÜGİAD’ta öncelik derneğe daha fazla kadın üye kazandırmak ve yönetim kurulu ile komitelerde daha fazla kadın üyenin görev almasını sağlamak.

Başkan Çevikel, derneğin vizyoner ve yaş ortalaması genç üye profiline sahip olmasının avantajlarından yararlanarak, bu dönemde ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar pek çok soruna çözüm oluşturacak projeler geliştireceklerini belirtiyor.

Çevikel önderliğindeki TÜGİAD, yeni dönemde iklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uluslararası ayağı da olan çalışmalar yürütecek. Çevikel, sadece ülkemizin değil dünyanın öncelikli sorunları arasında yer alan iklim değişikliği ile mücadele konusunu öncelikli madde haline getirmiş. Bu konuda geç bile kalındığını vurguluyor. Green Deal (Yeşil Mutabakat) ile dünyaya ayrılacağı söylenen 100 trilyon dolarlık fondan Türkiye’nin de pay almasını istediklerini dile getiriyor.

Başarılı çalışmaları ile DOSABSİAD başkanlığından tanıdığımız Çevikel’in derneğin vizyonunda önemli değişiklikler yapması sürpriz olmayacak. Çevikel, mart-nisan aylarında gerçekleşecek genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin yüzde 50’sini kadın üyelerden oluşturmayı hedefliyor. Komite ve kurul başkanlık görevlerinde de kadınların rol almasını istiyor. Kadınların yalnızca fonda değil, yönetici pozisyonunda olmaları için de çağrıda bulunuyor.