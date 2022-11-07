Tuhaf ama gerçek: ABD’de işsizliğin artması piyasalara umut verdi

FED, politika faizini 0,75 puan daha artırıp yüzde 4’e çekti. Böylece politika faizi 2007’den bu yana en yüksek düzeyine çıktı. Artışın bu büyüklükle olacağı konusunda hemen hemen bir uzlaşma vardı ancak merak edilen soru-cevap bölümünde FED Başkanı Powell’ın neler söyleyeceğiydi. Başkanın açıklamaları bir tür “ortaya karışık”tı:

Faiz artışlarının finansal koşullar üzerinde etkilerinin görüldüğünü, ancak enflasyon üzerindeki etkilerin tam olarak görülmesinin zaman alacağını söyleyen Powell, bir noktada artış hızını yavaşlatmanın uygun, fakat nihai faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olacağını, faiz artışlarına ara vermek gibi bir düşüncelerinin olamayacağını ifade etti. Bu açıklamalar, sıçrama yapmak için bekleyen hisse senedi, değerli maden ve kripto para piyasası için hayal kırıklığı diyemesek de, beklentilerin boşa çıkması demekti.

Beklenen ışık, istihdam piyasasından geldi. Cuma akşamı gelen işsizlik verileri piyasaları ateşledi. Eylül’de yüzde 3,5 olan ve Ekim’de 3,6’ya çıkacağı tahmin edilen işsizlik oranı yüzde 3,7’ye yükseldi. Hem önceki aydan, hem de beklentilerden yüksek gelen işsizlik ABD borsaları, altın, gümüş, bakır, alüminyum ve kripto paraların hepsini yeşile bürüdü. Nitekim, yükselen işsizlik FED’in daha az faiz artışı yapması ya da bu süreci daha erken tamamlaması anlamına geliyor. Bu haftaya piyasalar için bu “iyimserlik” ile başlıyoruz.

Revize sonrası ödemeler dengesi verileri

Haftanın önemli ve tartışmalı verilerinden biri Eylül ayı ödemeler dengesi. Ekim sonunda yapılan revizyon nedeniyle turizm ve dolayısıyla hizmet ihracatı gelirleri artış gösterecek. Bu nedenle cari açık revizyon yapılmamış olsaydı gelecek olan veriden daha düşük gelecek. Revizyon önceki verilere de uygulanacağı için net hata noksan kaleminde kümülatif olarak 23 milyar dolarlık bir revizyon olacak.

ABD enflasyonu piyasaların yönünü belirleyecek

Geçen hafta FED’den beklediği cevabı alamayan piyasalar, teselliyi istihdam verilerinde bulmuştu. Bu hafta ise gözler enflasyon verisinde olacak. Haziran’da gördüğü zirveden sonra üç ay boyunca gerileyen tüketici enflasyonu, Ekim’de keskin bir düşüş gösterirse önce ABD ardından diğer ülke borsalarında, değerli metaller ve coin piyasalarında yukarı yönlü hareketler sertleşebilir.