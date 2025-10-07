“TÜİK enflasyonu düşük açıklar” inancıyla yapılan tahminlerin getirisi…
Ekonomik aktivitelerin büyüklüğü/küçüklüğü beklentilerle belirlenmeli/ belirleniyor… Beklentiler ise hedefler/tahminler ile şekilleniyor…
***
Peki tahminlerin “gerçekçi/rasyonel” yapılabilmesi için ne gerekiyor? Gerçekleşmeleri yorumlama yeteneği yetiyor…
***
Ya gerçekleşmeleri gösteren veriler, gerçekçi değilse!
***
Örneğin: Enflasyon tahmini…
“TÜİK enflasyonu düşük açıklar” inancıyla yapılan tahminler, ekonominin aktörlerine, karar alma/uygulama sürecinde ne kazandırıyor… Daha da önemlisi:
Ne kaybettiriyor?
***
Bu beklentilere göre, yapılan yatırımların/harcamaların atıl kalması, genele ne kazandırı/kaybettirir?
VELHASIL
Örnek çok…
***
TÜİK açıklıyor: Buğday rekoltesi 19.6 milyon ton civarında olacak…
***
Yıllarca bu işi yapan çiftçi/sanayici şaşırıyor:…
“Sahadan aldığımız bilgiler bu yönde değil” diyor… Ama… Resmi veriyi de ciddiye almak gerekiyor…
***
“Ya doğruysa”, “Ya yanlışsa” gibi sorularla, yatırımını yapıyor… Ama, şüphe/kaygı ile de verimliliği düşüyor…
