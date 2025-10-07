“TÜİK enflasyonu düşük açıklar” inancıyla yapılan tahminlerin getirisi…

Ekonomik aktivitelerin büyüklüğü/kü­çüklüğü beklentilerle belirlenmeli/ belirleniyor… Beklentiler ise hedefler/tah­minler ile şekilleniyor…

***

Peki tahminlerin “gerçekçi/rasyonel” yapılabilmesi için ne gerekiyor? Gerçek­leşmeleri yorumlama yeteneği yetiyor…

***

Ya gerçekleşmeleri gösteren veriler, ger­çekçi değilse!

***

Örneğin: Enflasyon tahmini…

“TÜİK enflasyonu düşük açıklar” inan­cıyla yapılan tahminler, ekonominin aktör­lerine, karar alma/uygulama sürecinde ne kazandırıyor… Daha da önemlisi:

Ne kaybettiriyor?

***

Bu beklentilere göre, yapılan yatırımla­rın/harcamaların atıl kalması, genele ne kazandırı/kaybettirir?

VELHASIL

Örnek çok…

***

TÜİK açıklıyor: Buğday rekoltesi 19.6 milyon ton civarında olacak…

***

Yıllarca bu işi yapan çiftçi/sanayici şaşı­rıyor:…

“Sahadan aldığımız bilgiler bu yönde de­ğil” diyor… Ama… Resmi veriyi de ciddiye almak gerekiyor…

***

“Ya doğruysa”, “Ya yanlışsa” gibi sorular­la, yatırımını yapıyor… Ama, şüphe/kaygı ile de verimliliği düşüyor…