TÜİK kaçtı kaçtı, sonunda kendi verisiyle vuruldu!

✔ 2020'nn ölüm istatistikler hala ortada yok. Ancak TÜİK dolaylı olarak 2020'de ölüm sayısının çok olduğunu açıkladı bile.

✔ Kişi başına gelir hesabı için ilan edilen nüfus, Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızının geçen yıl gerçekleştiğini ortaya koydu.

✔ Nüfusun az artmasını doğumdaki gerileme izah etmeye yetmiyor. Dolayısıyla açıklama belli: "Ölüm çok artmış!"

Bir önceki yılın ölüm istatistikleri, içinde bulunulan yılın genellikle haziran ayında açıklanır. Bu yıl haziranda 2020'nin ölüm istatistikleri daha bir merakla beklendi. Covid-19 yüzünden yaşanan ölümlerin istatistiklere yansıyacağı ve böylece zaman zaman kuşkuya düşülen Sağlık Bakanlığı verilerini test etmenin mümkün olacağı düşünüldü. Tabii ki TÜİK haziranda ölüm istatistiklerini açıklamış olsaydı... Verilerin toplanamadığı gibi bir gerekçeyle ölüm istatistikleri açıklanmadı. Aradan üç aya yakın zaman geçti, söz konusu istatistikler ortada yok. Dün aldığımız bilgiye göre bu istatistiklerin ne zaman açıklanacağı da hala belli değil.

TÜİK kaçıyor kaçmaya da, başka bir veriyle aslında açıklamayı yapmış oldu. TÜİK bu konuda ilk sinyali aslında aylar önce, bu yılın şubat ayında vermişti. Önceki gün açıklanan 2020 yılının GSYH gerçekleşmesine ilişkin verilerle nüfustaki anormal değişim bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Yani TÜİK silahını temizlerken kendini vuran biri durumuna düştü! Nüfus artış hızı geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyinde gerçekleşti. Doğum sayısında dramatik bir gerileme yok; demek ki ölüm sayısı her zamankinden fazla. TÜİK'in bir türlü açıklayamadığı da bu değil mi zaten...

CUMHURİYET TARİHİNİN EN DÜŞÜK HIZI

Her yıl için biri yıl ortasını, biri yıl sonunu gösteren iki nüfus açıklanıyor. TÜİK 2020'nin adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını ve bu çerçevede 2020'nin yıl sonu nüfusunu 4 Şubat'ta açıklamıştı. Aynı gün yapılan açıklamada 2020'nin yıl ortası nüfusuna da yer verilmişti.

2020'nin yıl ortası nüfusu, 2019'a göre yalnızca yüzde 0.98 artış gösterdi.

Bu "düşük nüfus artışı" anlamında Cumhuriyet tarihinin rekoru. 1927'den bu yana hiçbir yıl nüfus artış hızı yüzde 1'in altına düşmemişti. Daha önce en düşük hız, yıllık yüzde 1.06 ile İkinci Dünya Savaşı'na denk gelen 1940-1945 döneminde kaydedilmiş ama bu yılların hiçbirinde de yüzde 1 sınırının altına inilmemişti.

YIL SONU ORANI ÇOK DAHA DÜŞÜK

2020'de yıl ortalaması bazında yüzde 0.98'de kalan nüfus artışının yıl sonu itibarıyla yüzde 0.55 düzeyinde oluşması, yıl sonuna doğru nüfus artış hızının giderek hız kestiğini gösteriyor.

Aşağıdaki küçük tablo çok şey söylüyor zaten...

2019'da yıl sonu ile yıl ortası nüfus arasında 576 bin olan artış, 2020'de nasıl oldu da 229 bine geriledi.

Yine bu sayılara bağlı olarak 2019'da yüzde 0.70 olan yıl sonu nüfusu ile yıl ortası nüfusu arasındaki değişim oranı, 2020'de hangi etkenlerle yüzde 0.27'de kaldı.

Nüfus artış hızı geçen yılın sonuna doğru niye böylesine yavaşladı, bilen var mı?

DOĞUM HIZI MI AZALDI?

Evet biraz azalma var. 2019 yılında yüzde 1.44 olan doğum hızı, 2020'de yüzde 1.33'e gerilemiş.

2000'li yılların en düşük bebek doğumunun geçen yıl gerçekleştiği dikkati çekiyor. 2019 yılında 1 milyon 187 bin olan bebek doğumu geçen yıl 1 milyon 113 binde kalmış. Azalma var ama yalnızca 74 bin.

Doğum ve ölüm sayısının farkını alıp bunu nüfus artışı olarak düşünmek pek sağlıklı sonuç vermiyor ama yine de bebek doğumundaki 74 binlik azalmanın nüfus artış hızını aşağı çekmeyeceği ortada.

O ZAMAN GERİYE NE KALIYOR?

Tabii ki herkesin düşündüğü gibi ölüm sayısının çok yüksek olduğu gerçeği...

Vefat edenlerin çok istisnai durumlar hariç ertesi gün toprağa verildiği, anında nüfustan düşüldüğü, ölüm nedenlerinin mutlaka kayda girdiği dikkate alınırsa, sekiz ayda bu istatistiklerin henüz derlenememiş olmasını nasıl yorumlayacağız.

Ya da şunu sormamız gerekiyor:

"Kaydı böylesine sağlıklı tutulan bir istatistik setini bir araya getirmekte bu kadar zorlanan bir kurumun çok geniş saha çalışmasıyla üretmek durumunda olduğu ve çok sık periyotlarla açıkladığı verilerin güvenilirliğine nasıl ikna olacağız?"