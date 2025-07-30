TÜİK’e göre işsiz sayısı: 2.9 milyon… 20-49 yaş arası “iş aramayan” kadın sayısı: 12 milyon…
15 yaş üstü kadın nüfusu 33 milyon 500 bini aştı…
20-49 yaş arası çalışabilir kadın nüfusu 19 milyona yaklaştı…
Bunun 12 milyonu, bırakın çalışmayı, (iş aramadı) işgücüne dahi katılmadı…
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“Çalışabilirim” diyen kadın nüfusumuz ise (15-60 yaş arası) toplamda 12.2 milyonda kaldı…
Ve…
Bunun 10.7 milyonu istihdama katıldı…
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TÜİK araştırması şöyle diyor:
2023 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 27.1…
Erkeklerin istihdam oranı ise yüzde 90.1…
(15 yaşın altında çocuğu olanlar için de bir araştırma gerekiyor)
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Yani:
Çocuğu olan kadın işgücüne katılamıyor…
Yani:
Üretmiyor;
Ve istemese de, “sadece tüketiyor”…
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İşgücü vasıflarına sahip ve “çalışkanlığı/ disipliniyle verimliliğe de katkı sağlayabilecek” 12 milyon kadın, (çeşitli nedenlerle) genel ekonomiye de, aile ekonomisine de katkı sunamıyor…
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Bir araştırma sonucu da şöyle diyor…
Kadınların çalışmamasındaki etkenler:
Çocuk bakımı, işe/ulaştırma araçlarına yakın bölgelerdeki kira yüksekliği ve yaşlı bakımı şeklinde sıralanıyor…,
VELHASIL
Pazartesi yazımızda, “Sosyal konutlar yapılıp, kolaylık sağlanacaksa; emeklilerden, memurlardan, evleneceklerden önce sanayi/tarım işçisine, öğrenciye ayrıcalık tanınmalı.” demiştik…
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Olumlu görüşlerin yanında, emekli/memurlardan sert eleştiriler de (çoğunluk tam okumadan, yazmış; bir diğer sorunumuz da bu…) oldu…
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16 yıl önce yazdığımı tekrarlayayım…
Sosyal donatıları, meslek liseleri, kreşleri, bakım evleri ile (kadın istihdamının artmasını sağlayacak) bir yaşam alanı ile yapılacak sosyal konutlar, sanayi bölgeleri lojmanları:
Konut, kira, kreş, bakımevi, eğitim, ulaşım fiyatlarını düşürür;
Çalışan/okuyan ve işyeri verimliliğini ve gençlerin/kadınların sanayide/tarımda çalışma isteğini artırır…
Bu sayede genelin refahı artabilir…