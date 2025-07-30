  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. TÜİK’e göre işsiz sayısı: 2.9 milyon… 20-49 yaş arası “iş aramayan” kadın sayısı: 12 milyon…

TÜİK’e göre işsiz sayısı: 2.9 milyon… 20-49 yaş arası “iş aramayan” kadın sayısı: 12 milyon…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

15 yaş üstü kadın nüfusu 33 milyon 500 bini aştı…

20-49 yaş arası çalışabilir kadın nüfusu 19 milyona yaklaştı…

Bunun 12 milyonu, bırakın çalışmayı, (iş aramadı) işgücüne dahi katılmadı…

***

“Çalışabilirim” diyen kadın nüfusumuz ise (15-60 yaş arası) toplamda 12.2 mil­yonda kaldı…

Ve…

Bunun 10.7 milyonu istihdama katıldı…

***

TÜİK araştırması şöyle diyor:

2023 yılında hanesinde 3 yaşın altında ço­cuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 27.1…

Erkeklerin istihdam oranı ise yüzde 90.1…

(15 yaşın altında çocuğu olanlar için de bir araştırma gerekiyor)

***

Yani:

Çocuğu olan kadın işgücüne katılamıyor…

Yani:

Üretmiyor;

Ve istemese de, “sadece tüketiyor”…

***

İşgücü vasıflarına sahip ve “çalışkanlığı/ disipliniyle verimliliğe de katkı sağlayabi­lecek” 12 milyon kadın, (çeşitli nedenler­le) genel ekonomiye de, aile ekonomisine de katkı sunamıyor…

***

Bir araştırma sonucu da şöyle diyor…

Kadınların çalışmamasındaki etkenler:

Çocuk bakımı, işe/ulaştırma araçla­rına yakın bölgelerdeki kira yüksekliği ve yaşlı bakımı şeklinde sıralanıyor…,

VELHASIL

Pazartesi yazımızda, “Sosyal konutlar ya­pılıp, kolaylık sağlanacaksa; emeklilerden, memurlardan, evleneceklerden önce sana­yi/tarım işçisine, öğrenciye ayrıcalık tanın­malı.” demiştik…

***

Olumlu görüşlerin yanında, emekli/me­murlardan sert eleştiriler de (çoğunluk tam okumadan, yazmış; bir diğer soru­numuz da bu…) oldu…

***

16 yıl önce yazdığımı tekrarlayayım…

Sosyal donatıları, meslek liseleri, kreşleri, bakım evleri ile (kadın istih­damının artmasını sağlayacak) bir ya­şam alanı ile yapılacak sosyal konutlar, sanayi bölgeleri lojmanları:

Konut, kira, kreş, bakımevi, eğitim, ulaşım fiyatlarını düşürür;

Çalışan/okuyan ve işyeri verimliliğini ve gençlerin/kadınların sanayide/ta­rımda çalışma isteğini artırır…

Bu sayede genelin refahı artabilir…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Verimsizliğimiz yüksek” diyebilenlerimiz; tekstilde de ihracatını artırdı… 29 Temmuz 2025
Emekliye, memura, evleneceğe de sosyal konut yapılmalı 28 Temmuz 2025
“Birçok alandaki israftan”, “birçok alandaki verimsizliğe” her sorun ve çözümü bilinirken… 25 Temmuz 2025
Biz teknolojiye gitmeyince; Doğa kanunu gereği, teknoloji bize geldi (!)… 24 Temmuz 2025
Bir şehirde: 1.3 milyon üniversite mezunu, 250 bin doktoralı 23 Temmuz 2025
Üreten zarar ederken, yatırım yapılır mı? 22 Temmuz 2025
Üreteceksen, Çinli de olsan gel; pazarı kullanacaksan, ABD’li de olsan git… 21 Temmuz 2025
Çin’den tren gelir; Ekonomimize “hoş” gelmeyebilir… 18 Temmuz 2025
Yükselen dış borca, Merkez Bankası makyajı… 17 Temmuz 2025
15 Temmuz’da gösterilen örnek mücadeleyi; Ekonomide de gösterme zamanı… 16 Temmuz 2025