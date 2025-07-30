TÜİK’e göre işsiz sayısı: 2.9 milyon… 20-49 yaş arası “iş aramayan” kadın sayısı: 12 milyon…

15 yaş üstü kadın nüfusu 33 milyon 500 bini aştı…

20-49 yaş arası çalışabilir kadın nüfusu 19 milyona yaklaştı…

Bunun 12 milyonu, bırakın çalışmayı, (iş aramadı) işgücüne dahi katılmadı…

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“Çalışabilirim” diyen kadın nüfusumuz ise (15-60 yaş arası) toplamda 12.2 mil­yonda kaldı…

Ve…

Bunun 10.7 milyonu istihdama katıldı…

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TÜİK araştırması şöyle diyor:

2023 yılında hanesinde 3 yaşın altında ço­cuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 27.1…

Erkeklerin istihdam oranı ise yüzde 90.1…

(15 yaşın altında çocuğu olanlar için de bir araştırma gerekiyor)

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Yani:

Çocuğu olan kadın işgücüne katılamıyor…

Yani:

Üretmiyor;

Ve istemese de, “sadece tüketiyor”…

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İşgücü vasıflarına sahip ve “çalışkanlığı/ disipliniyle verimliliğe de katkı sağlayabi­lecek” 12 milyon kadın, (çeşitli nedenler­le) genel ekonomiye de, aile ekonomisine de katkı sunamıyor…

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Bir araştırma sonucu da şöyle diyor…

Kadınların çalışmamasındaki etkenler:

Çocuk bakımı, işe/ulaştırma araçla­rına yakın bölgelerdeki kira yüksekliği ve yaşlı bakımı şeklinde sıralanıyor…,

VELHASIL

Pazartesi yazımızda, “Sosyal konutlar ya­pılıp, kolaylık sağlanacaksa; emeklilerden, memurlardan, evleneceklerden önce sana­yi/tarım işçisine, öğrenciye ayrıcalık tanın­malı.” demiştik…

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Olumlu görüşlerin yanında, emekli/me­murlardan sert eleştiriler de (çoğunluk tam okumadan, yazmış; bir diğer soru­numuz da bu…) oldu…

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16 yıl önce yazdığımı tekrarlayayım…

Sosyal donatıları, meslek liseleri, kreşleri, bakım evleri ile (kadın istih­damının artmasını sağlayacak) bir ya­şam alanı ile yapılacak sosyal konutlar, sanayi bölgeleri lojmanları:

Konut, kira, kreş, bakımevi, eğitim, ulaşım fiyatlarını düşürür;

Çalışan/okuyan ve işyeri verimliliğini ve gençlerin/kadınların sanayide/ta­rımda çalışma isteğini artırır…

Bu sayede genelin refahı artabilir…