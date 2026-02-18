TÜİK’e göre Türkiye’nin yüzde 53’ü mutlu

2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre Türkiye’nin en önemli sorunları yüzde 31,3’le hayat pahalılığı, yüzde 16,5’le yoksulluk, yüzde 16,1’le eğitim. 2024 yılında genelde yüzde 49,6 olan “mutlu” birey oranı 2025’te yüzde 53,3’e çıktı. Bir yıl sonrası için “daha iyi olacak” diyenlerin oranı ise yüzde 25,2.

Türkiye İstatistik Ku­rumu’na (TÜİK) gö­re, 2025 yılında Tür­kiye’de hayat pahalılığı, yok­sulluk, eğitim ve işsizlik başta temel sorunlardan yakınma oranlarındaki artışlara rağ­men “mutlu” insanların oranı da yüzde 53,3’e yükseldi.

TÜİK’in Yaşam Memnuni­yeti Araştırması’nın 2025 yı­lı sonuçları açıklandı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki birey­lerin oranı, 2024 yılında yüz­de 49,6 olan oranı 2025 yılında 3,7 puan arttı. Mutsuz olduğu­nu beyan eden bireylerin ora­nı ise 1,5 puan azalarak yüzde 14,5’ten yüzde 13’e geriledi.

“Kadınlar daha mutlu”

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin 2024 yılında yüzde 46,9 olan oranı 2025’te yüzde 51,4’e çıkarken, bu oran kadın­larda ise yüzde 52,3’ten yüzde 55,1’e yükseldi.

Mutluluk oranı tüm yaş gruplarında arttı, en yük­sek artış 55-64 yaş grubun­da yaşandı. Bu grupta mutlu­luk oranı 7,1 puan artışla yüz­de 54,6’ya ulaştı. Söz konusu oran, 18-24 yaş grubunda 2,6 puan artışla yüzde 54,4, 25-34 yaş grubunda 2,6 artışla yüz­de 53,6, 35-44 yaş grubunda 5 puan artışla yüzde 52,9, 45-54 yaş grubunda 4,3 puan artışla yüzde 50,8, 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde de 0,2 puan artarak yüzde 54,3 oldu.

Evli bireylerin, evli olma­yanlara göre daha mutlu oldu­ğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten bireylerin oranı, 2025 yılında evli yüzde 56,9, evli ol­mayanlarda yüzde 46,6 olarak gerçekleşti. Cinsiyete göre in­celendiğinde; evli erkeklerin yüzde 54,2’sinin, evli kadınla­rın ise yüzde 59,6’sının mutlu olduğu gözlendi.

Temel mutluluk kaynağı aile

Bireylerin mutluluk kayna­ğı olan kişiler incelendiğin­de; en çok ailelerinin kendi­ni mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69,0 oldu, bunu yüzde 15,6 ile çocukları, yüzde 4,8 ile kendisi, yüzde 3,9’la eşi, yüzde 3,3’le anne/babası ve yüzde 1,9 ile torunları izledi.

Bireylerin mutluluk kayna­ğı olan değerler incelendiğin­de; kendilerini en çok sağlık­lı olmanın mutlu ettiğini ifa­de edenlerin oranı yüzde 64,9 oldu, bunu yüzde 14,7 ile sev­gi, yüzde 9,8’le başarı, yüzde 7,7 ile para ve yüzde 2,7 ile iş takip etti.

TÜİK: “Her 100 kişiden 67’si geleceğinden umutlu”

Bireylerin yüzde 67,1’i, ken­di geleceklerinden umutlu ol­duğunu beyan etti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1, kadın­larda yüzde 67,2 olarak belir­lendi.

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerin­de hissettikleri yaşam mem­nuniyet düzeyini hesaplamak amacıyla; hiç memnun olma­yanlar için “0”, çok memnun olanlar için “10” arasında bir değer alınarak ortalama he­saplandı. Bireylerin ortala­ma yaşam memnuniyet düze­yi 2024 ve 2025 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkeklerde ve kadınlarda 2024 yılında 5,7 olan ortalama yaşam memnu­niyet düzeyi 2025 yılında da aynı kaldı.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri ince­lendiğinde; 2025 yılında yüz­de 74,1’le en yüksek oran asa­yiş hizmetlerinde. Bunu yüzde 71,3’le ulaştırma, yüzde 69,4’le sağlık, yüzde 64,5’le Sos­yal Güvenlik Kurumu, yüzde 60,5’le adli ve yüzde 58,7 ile eğitim hizmetleri izledi.

En önemli sorun hayat pahalılığı

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2025 yılında hayat pahalılığı yüzde 31,3’le ilk sırada yer alırken yüzde 16,5’le yoksulluk ikinci ve yüzde 16,1’le eğitim üçüncü sırada yer aldı. Daha sonra yüzde 9,7 ile ahlaki ve toplumsal değerlerin bozulması, yüzde 9,1’le adalet ve hukuk sistemi, yüzde 6,3’le işsizlik, yüzde 5,9’la uyuşturucu ve alkol sorunu geldi. Yaşam memnuniyetinde artış yönündeki ölçüme rağmen, önceki yıla göre bu temel sorunlardan hayat pahalılığının oranının 2,1 puan, yoksulluğun 2,5 puan, ahlaki ve toplumsal bozulmanın 2 puan, adalet ve hukuk sistemindeki sorunların 0,9 puan, işsizliğin 0,8 puan, uyuşturucu ve alkol sorununu dile getirenlerin oranının da 0,7 puan artması dikkati çekti. Diğer temel sorunlardan terörden yakınanların oranının yüzde 6,4’ten yüzde 1,8’e, dış göç sorununun yüzde 5,5’ten yüzde 1,6’ya, sağlığın yüzde 1,4’ten yüzde 1,1’e ve iç göçün oranının yüzde 0,6’dan yüzde 0,2’ye düştüğü görüldü.

Bir yıl sonrası için iyimserlikte sürekli düşüş

TÜİK araştırmasının ayrıntıları farklı bulgular ortaya koyuyor. “Bir yıl sonrası için yaşama ilişkin genel beklentiler” bölümü incelendiğinde iyimserlik oranının son on yılda 15,2 puan azaldığı, kötümserliğin ise 16,6 puan arttığı dikkati çekiyor.

Bir yıl sonrası için “daha iyi olacak” diyenlerin 2015 yılında yüzde 40,4 düzeyinde bulunan oranı 2025 itibarıyla yüzde 25,2 olurken, “daha kötü olacak” diyenlerin oranı bu dönemde yüzde 8,7’den yüzde 25,3’e çıkmış bulunuyor. Ancak bir yıl önceki ankete göre ise sınırlı bir iyileşme de var. 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında “iyi olacak” diyenlerin oranı yüzde 22,4, kötü olacak diyenlerin ise yüzde 27,8 olarak ölçülmüştü.