TÜİK’ten işsizlik fotoğrafı

TÜİK’in Mart ayı işsizlik verilerine göre işsiz sayısı artarak 4.2 milyona çıktı. İstihdam ise bir önceki aya göre 550 bin artarak 28.8 milyon kişiye yükseldiği için, işsizlik oranı % 13.1 oldu.

Resmin bütününe bakarsak şunları görüyoruz:

- 15 yaş üstü nüfus 63.4 milyon iken, işgücüne katılanların sayısı bir önceki aya göre artarak 32.3 milyon kişiye ulaşmış. İşgücüne katılım oranı % 51.

- İş gücüne katılanların 28.8 milyonu istihdam edilirken, 4.2 milyonu işsiz durumda. Toplam istihdam oranı ise % 44.4 düzeyinde.

- 15-24 yaş genç grubu istihdam oranı 1.4 puan artarak yüzde 31.4 olurken, bu yaş grubunun iş gücüne katılım oranı artarak, yüzde 41.9 olarak gerçekleşti. Mevsimsel etkiden arındırılmış istihdamın sektörlere göre dağılımı ise tarım sektöründe bir önceki aya göre 15 bin, sanayi sektöründe 480 bin, inşaat sektöründe 81 bin artış gözlenirken, hizmetler sektöründe 27 bin istihdam düşüşü yaşandı.

İstihdamın sektörlere göre dağılımında ise hizmetlerin payı yüzde 54.3, sanayinin payı yüzde 22, tarımın payı yüzde 17.3, inşaatın payı ise yüzde 4. 28 milyon 89 bin toplam istihdamın 15 milyon 250 bini hizmetlerde, 6 milyon 177 bini sanayide, 4 milyon 862 bini tarımda, 1 milyon 799 bini de inşaat sektöründe yer alıyor.

TÜİK’in mart ayı istihdam, işsizlik ve kayıt dışılık fotoğrafl arı ile ilgili sonuçlar böyle...

Bu fotoğraftaki diğer bir olumsuzluk, kadın işsizliğinin erkeklerden yüksek olması. Tarım dışı kadın işsizliğinin yüzde 19.8’e yükselmiş olması, bu fotoğrafın bir başka yanı.

TÜİK verileri, tüm sektörlerde yeni yatırımlarla işgücüne katılımın artırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Kadın istihdamının artırılması ise katma değer artışı için kaçınılmaz, başka yolu yok.

Yapmamız gereken çok şey olduğu ortada….

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