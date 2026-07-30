Tüketenimiz, üretenimizin göremediğini görürse…
2023 yılının temmuz ayı…
Tüketici Güven Endeksi ise 68 olarak açıklanmıştı…
Ekonomik Güven Endeksi ise 99.3 ile 100 değerine yaklaştı…
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2025 yılının aynı ayında ise:
Tüketici güven endeksi, 85’li seviyelere çıktı…
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Ekonomik Güven Endeksi ise:
Tüketicideki bu ciddi güven artışına rağmen, 100’ün altında kaldı…
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Oysa…
Ekonomik Güven Endeksi’nin içerisinde Tüketici Güven Endeksi de yer alıyor…
Yani…
Diğer endeksler sabit kaldığında, tüketici endeksi yükseldiğinde, ekonomi endeksinin de yükselmesi gerekiyor…
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Bu yıl mı?
Temmuz ayında:
Tüketici Güven Endeksi ise 89.8 olarak hesaplandı…
Ekonomik Güven Endeksi ise 99.8 olarak açıklandı…
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Ekonomik Güven Endeksi:
Tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksinin ortalaması ile hesaplanıyor…
VELHASIL
Tüketici Güven Endeksi yükselirken, Ekonomik Güven Endeksi geriliyorsa, 2 nedeni olabilir…
Birincisi:
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksinden biri veya birkaçı ciddi oranda düşüyordur…
İkincisi:
Tüketicimiz (tüketen), üreticimizin (üretenin) görmediği/göremediği bir şeyi görüyordur(!)
***
(NOT: Ekonomik ve tüketici güven endeksleri 0-200 aralığında değer alıyor…
100’den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliğin derecelerini, küçük olması ise kötümserliğin derecelerini gösteriyor…)
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