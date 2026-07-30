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Tüketenimiz, üretenimizin göremediğini görürse…

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Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
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2023 yılının temmuz ayı…

Tüketici Güven Endeksi ise 68 ola­rak açıklanmıştı…

Ekonomik Güven Endeksi ise 99.3 ile 100 değerine yaklaştı…

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2025 yılının aynı ayında ise:

Tüketici güven endeksi, 85’li seviyele­re çıktı…

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Ekonomik Güven Endeksi ise:

Tüketicideki bu ciddi güven artışına rağmen, 100’ün altında kaldı…

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Oysa…

Ekonomik Güven Endeksi’nin içerisin­de Tüketici Güven Endeksi de yer alıyor…

Yani…

Diğer endeksler sabit kaldığında, tüke­tici endeksi yükseldiğinde, ekonomi en­deksinin de yükselmesi gerekiyor…

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Bu yıl mı?

Temmuz ayında:

Tüketici Güven Endeksi ise 89.8 olarak hesaplandı…

Ekonomik Güven Endeksi ise 99.8 ola­rak açıklandı…

***

Ekonomik Güven Endeksi:

Tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende tica­ret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksinin ortalaması ile hesapla­nıyor…

VELHASIL

Tüketici Güven Endeksi yükselirken, Ekonomik Güven Endeksi geriliyorsa, 2 nedeni olabilir…

Birincisi:

Reel kesim (imalat sanayi) güven endek­si, hizmet sektörü güven endeksi, peraken­de ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksinden biri veya birka­çı ciddi oranda düşüyordur…

İkincisi:

Tüketicimiz (tüketen), üreticimizin (üretenin) görmediği/göremediği bir şeyi görüyordur(!)

***

(NOT: Ekonomik ve tüketici güven en­deksleri 0-200 aralığında değer alıyor…

100’den büyük olması ekonomik duru­ma ilişkin iyimserliğin derecelerini, küçük olması ise kötümserliğin derecelerini göste­riyor…)

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