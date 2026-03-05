Tüketerek büyümeye; borçlanarak tüketmeye devam…
Tüketim malı ithalatı”ndaki tehlikeli yükselişe, ayrıntılarıyla dikkat çekince;
Gelen mesajlarım çoğunluğu:
Yüksek fiyatlar, alımgücünde daralma ve kredi kartlarındaki yüksek borçluluk nedeniyle, tüketimin düştüğü şeklinde…
Ve…
Yine çoğunluk, bu ortamda tüketim malı ithalatındaki artışın inandırıcı olmadığı düşüncesinde…
★★★
Ama…
Dış ticaret verilerinden sonra açıklanan “büyüme verileri” de tüketimin çılgınlık boyutunda devam ettiğini doğruluyor…
★★★
Ve yine tüketimle büyüdüğümüzü kanıtlıyor…
★★★
Sanayideki büyüme 2025’in son çeyreğinde yüzde 0.9’da kaldı…
★★★
Üretimin diğer göstergesi tarımda mı?
O daha da sıkıntılı…
2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0.1 olan küçülme, ikinci çeyrekte yüzde 5’e, üçüncü çeyrekte yüzde 12,4’e, son çeyrekte ise yüzde 7.2 daraldı…
Toplamda yüzde 9’a yakın küçülme yaşandı…
VELHASIL
2025 yılında GSYH içinde nihai tüketim harcamalarının payı yüzde 70’e yaklaştı… (55’i halk, 15’i kamu)
Emeğin aldığı pay da yüzde 37’nin altına sarktı…
★★★
Sonuç mu?
Büyüdük, ama tüketerek…
Tükettik ama borçlanarak…
★★★
Tabiki üretenlerimiz, çabalayanlarımız var…
Ama, gerçekleşmeler ve genel durum, onları da olumsuz etkiliyor, üretimden soğutuyor ve gelişmelerini önlüyor…
|Borsa
|12.943,19
|0,08 %
|Dolar
|43,9556
|-0,01 %
|Euro
|51,2040
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1638
|-0,02 %
|Altın (GR)
|7.263,61
|0,83 %
|Altın (ONS)
|5.140,68
|0,10 %
|Brent
|81,0100
|0,10 %