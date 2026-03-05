Tüketerek büyümeye; borçlanarak tüketmeye devam…

Tüketim malı ithalatı”ndaki tehlikeli yükselişe, ayrıntılarıyla dikkat çekin­ce;

Gelen mesajlarım çoğunluğu:

Yüksek fiyatlar, alımgücünde daral­ma ve kredi kartlarındaki yüksek borç­luluk nedeniyle, tüketimin düştüğü şeklin­de…

Ve…

Yine çoğunluk, bu ortamda tüketim ma­lı ithalatındaki artışın inandırıcı olmadığı düşüncesinde…

★★★

Ama…

Dış ticaret verilerinden sonra açıkla­nan “büyüme verileri” de tüketimin çıl­gınlık boyutunda devam ettiğini doğru­luyor…

★★★

Ve yine tüketimle büyüdüğümüzü kanıt­lıyor…

★★★

Sanayideki büyüme 2025’in son çeyre­ğinde yüzde 0.9’da kaldı…

★★★

Üretimin diğer göstergesi tarımda mı?

O daha da sıkıntılı…

2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0.1 olan kü­çülme, ikinci çeyrekte yüzde 5’e, üçüncü çeyrekte yüzde 12,4’e, son çeyrekte ise yüz­de 7.2 daraldı…

Toplamda yüzde 9’a yakın küçülme ya­şandı…

VELHASIL

2025 yılında GSYH içinde nihai tüke­tim harcamalarının payı yüzde 70’e yak­laştı… (55’i halk, 15’i kamu)

Emeğin aldığı pay da yüzde 37’nin al­tına sarktı…

★★★

Sonuç mu?

Büyüdük, ama tüketerek…

Tükettik ama borçlanarak…

★★★

Tabiki üretenlerimiz, çabalayanlarımız var…

Ama, gerçekleşmeler ve genel durum, onları da olumsuz etkiliyor, üretimden so­ğutuyor ve gelişmelerini önlüyor…