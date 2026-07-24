Tüketici artık ekonomiye daha olumlu bakıyor
İçeride enflasyon beklentilerindeki görece düzelme ve genel ekonomik duruma ilişkin algıda iyileşme, dışarıda ise küresel konjonktürdeki yumuşama sinyalleri ve enerji fiyatlarındaki istikrar beklentisinin yarattığı hava, tüketici güvenine pozitif yansıyor. Hanelerin ekonomik güveninde sıcak savaş sonrası nisanda sınırlı biçimde başlayan, mayısta temkinli biçimde devam eden, haziranda güçlenen iyileşme, temmuzda daha belirgin hale geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliği ile her ayın 1-15’i arasında yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, temmuzda yüzde 2,2 artışla 89,8’e yükselerek son 38 ayın zirvesine çıktı. Şubatta 85,7 olan Endeks, sıcak savaşın damgasını vurduğu mart ayı ölçümünde ise yüzde 0,8 düşüşle 85’e inmiş, ateşkes ayı nisanda 85,5’e, mayısta yüzde 0,3 artışla 85,8’e, haziranda da yüzde 2,5 artışla 87,9’a yükselmişti.
Hane halklarının ekonomide genel gidişat ve kendi mali durumlarına ilişkin beklenti ve değerlendirmeleri, geleceğe yönelik beklentileri ile harcama ve tasarruf eğilimlerini yansıtan ve ekonomiye ilişkin öncü bir gösterge olan Tüketici Güven Endeksi’nin 100’ün üzerinde olması tüketicilerde ekonomiye ilişkin “iyimser”; altında olması “kötümser” durumu gösteriyor. Endeks, 100 puanlık nötr seviyenin altında kalmaya devam etse de son dört ayda önemli oranda yükseldi.
Analistler, enflasyonun yavaşlama trendinin ve genel ekonomik görünüme ilişkin algıdaki düzelmenin bu iyimserliği desteklediğini belirtiyor. Veriler, hane halkının mevcut ekonomik şartları daha olumlu değerlendirdiğini ve gelecek dönem beklentilerinin güçlendiğini işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyon dinamikleri, para politikası adımları ve istihdam piyasasındaki gelişmeler, tüketici güvenindeki seyrin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyacak.
Mevcut durum daha iyi
TÜİK veri setine göre hanenin içinde bulunduğu mali durum endeksi temmuzda önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 80,9’a yükseldi. Geçen on iki aya kıyasla mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeks yüzde 3 artışla 74,5’e çıktı.
Geçen on iki aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeyi yansıtan alt endeks ise yüzde 8,8’le en yüksek artışı kaydederek 61,9 oldu. Mevcut dönemin tasarruf etmek için uygunluğuna ilişkin endeks yüzde 3,8 artışla 70,2’ye yükselirken, yine mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna ilişkin endeks de yüzde 4,9 artışla 61,6’ya çıktı.
Bu alt endekslerdeki artışlar tüketim talebindeki baskılanmanın gevşediğini gösteriyor. Gelecek üç aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla tüketici kredisi, kart harcaması vb. borç kullanma ihtimaline ilişkin endeksin yüzde 2,2 artışla 67’ye yükselmesi de tüketim eğiliminde kısmi canlanmayı gösteriyor.
Ev, araba beklentisinde düşüş sürüyor
Güven endeksinin bileşenleri içinde en düşük değerleri alan ev ve araba satın alma beklentilerine ilişkin alt endekslerde düşüş sürüyor. Gelecek on iki ayda ev satın alma veya inşa ettirme beklentisine ilişkin alt endeksin mayısta yüzde 5,1’lik sert düşüşle 16,5’e, haziranda da yüzde 2,8 düşerek 16,1’e gerileyen değeri temmuzda yüzde 4,4 düşüşle 15,3’e indi. Gelecek on iki ayda konut tamirine para harcama beklentisine ilişkin alt endeks ise 41,2’le değişmedi.
Gelecek on iki ayda otomobil alma beklentisine ilişkin alt endeks ise haziranda yüzde 0,3’lük düşüşün ardından temmuzda da yüzde 0,6 düşerek 26,7 oldu. Baz değerin 100 olduğu dikkate alındığında ev ve otomobil beklentisine ilişkin alt endekslerin, hala diplerde olduğu görülüyor.
Önemli refah göstergeleri olan ev ve araba alma beklentilerinin yükselebilmesi, ekonomik koşullar ve hane halkı gelirlerinde daha ileri düzeyde kalıcı iyileşme ve geleceğe bakışta pozitif tonun daha güçlenme-sine bağlı bulunuyor.
Enflasyonda düşüşe inanç güçleniyor
Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının (TÜFE) değişimine ilişkin algıyı yansıtan alt endeks yüzde 8,7 artışla yüzde 31,7; geçen 12 aya kıyasla gelecek 12 ayda tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklentiyi yansıtan alt endeks de yüzde 8’lik bir artışla 57,2’ye yükseldi. Bu endekslerin düşmesi enflasyonda artış; yükselmesi ise düşüş beklentisine karşılık geliyor.
Buna göre söz konusu artışlar enflasyonda düşüş algısının önemli oranda güçlendiğini ve gelecek dönem beklentisinin de buna paralel güçlü biçimde kırıldığını gösteriyor. Gelecek dönem beklentilerindeki kırılmada, gerçekleşen enflasyon verilerindeki iyileşme ile para politikasına güven artışı ve küresel destek faktörlerinin başarılı bir şekilde örtüşmesinin payı bulunuyor. Ancak bu iyileşmenin kalıcı olması, izleyen aylardaki enflasyon verilerine ve Merkez Bankası’nın atacağı adımlara bağlı olacak.
Uzun vadeli beklentilerde iyileşme artıyor
Gelecek on iki ayda hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeks mayısta yüzde 0,5’le sınırlı ve haziranda yüzde 1,9’la daha yüksek artışın ardından, temmuzda da yüzde 2’lik bir artış kaydederek 91,4’e çıktı. Gelecek on iki aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin endeks ise temmuzda yüzde 5,2’lik güçlü bir artışla 88,3 oldu.
Artması işsizliğin azalacağı-düşmesi artacağı beklentisini yansıtan “gelecek on iki ayda işsiz sayısı”na ilişkin alt endeksin değeri temmuzda yüzde 2,7 artışla 81,6’ya çıktı. Bu endeks mayıstaki yüzde 0,2’lik düşüşün ardından haziranda da yüzde 0,5 düşerek 79,5’e inmişti.
Buna göre uzun dönemde işsizlikte artış beklentisi de temmuzda kırılmaya başladı. Geçen on iki aylık döneme göre gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesini gösteren endeks yüzde 0,8 düşüşle 105,1 ve gelecek on iki aylık dönemde tasarruf etme ihtimaline ilişkin endeks ise yüzde 0,1’lik sınırlı düşüşle 44,8 değerini aldı.
|Borsa
|14.077,67
|-0,43 %
|Dolar
|47,2871
|0,05 %
|Euro
|53,8176
|0,09 %
|Euro/Dolar
|1,1377
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.137,26
|-2,60 %
|Altın (ONS)
|4.049,53
|-1,95 %
|Brent
|94,8400
|4,62 %