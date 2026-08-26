Tüketici eğilimi ve ekonomik beklentilerin analizi
Tüketici Güven Endeksi (TGE), hanehalklarının finansal durumları, genel ekonomik gidişat, fiyat artış beklentileri ve harcama eğilimlerine ilişkin algılarını ölçen temel bir makroekonomik göstergedir. Tüketici Eğilim Anketi verileri; 2025 ve 2026 yıllarında tüketicilerin ekonomik gidişata ve kişisel refah düzeylerine bakış açısında önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koymaktadır.
2025 yılının genelinde yatay ve temkinli bir seyir izleyen tüketici algısı, 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren yerini belirgin bir toparlanma ivmesine bırakmıştır. 0-200 aralığında değer alan endekste 100’ün altındaki değerler tüketici kötümserliğini ifade etse de, 2026 yılının ikinci yarısında kaydedilen yükseliş trendi, piyasa aktörlerinin ve hanehalklarının geleceğe yönelik güveninin kademeli olarak arttığını yansıtmaktadır.
-Tüketici güven endeksinde genel seyir: Tüketici Güven Endeksi, 2025 yılının Ocak ayında 80,96 seviyesinden yıla başlamış Aralık 2025’te 83,49 seviyesinde tamamlanmıştır. Bu dönem boyunca tüketicilerin makroekonomik dengelere yönelik algısı temkinli bir duruş sergilemiştir.
2026 yılına gelindiğinde ise endeksteki yükseliş ivmesi belirginleşmiştir. Ocak 2026’da 83,72 olan TGE, bahar aylarında kademeli artışını sürdürerek Ağustos 2026 itibarıyla 90,77 seviyesine yükselmiştir. Bu performans, son iki yılın en yüksek güven seviyesini temsil etmektedir.
2 Hanehalkı finansal durumu: mevcut algı ve gelecek beklentisi: Hanehalkının maddi durumuna ilişkin değerlendirmeler, tüketicilerin geçmiş tecrübeleri ile gelecek umutları arasında belirgin bir fark olduğunu göstermektedir:
-Mevcut dönem maddi durum: 2025 yılının başında 64,83 seviyesinde bulunan mevcut maddi durum endeksi, yıl boyunca 67-70 aralığında seyretmiştir. 2026 yılında ise kademeli bir iyileşme ile Ağustos 2026’da 75,42 seviyesine kadar tırmanmıştır.
-Gelecek 12 aylık maddi durum beklentisi: Tüketicilerin gelecekteki finansal koşullarına ilişkin beklentisi, genel güven endeksini yukarı taşıyan en güçlü bileşen olmuştur. 2025 Ocak ayında 80,55 olan beklenti endeksi, Ağustos 2026’da 93,15 seviyesine ulaşmıştır. Tüketicilerin kişisel gelir artışı ve bütçe dengesine dair umutlarının güçlendiği görülmektedir.
3 Genel ekonomik gidişat ve işgücü piyasası dinamikleri Ülke ekonomisine dair algılar ve istihdam piyasası beklentileri hanehalkının harcama kararlarında belirleyici bir role sahiptir.
-Gelecek 12 aylık genel ekonomi beklentisi: 2025 yılı boyunca 78 ile 84 bandı arasında seyreden genel ekonomik durum beklentisi, 2026 yılının ortasından itibaren hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. 2026 Ağustos 2026’da 89,41 seviyesine yükselerek makroekonomik istikrara ilişkin olumlu algıyı pekiştirmiştir.
-Gelecek 12 aylık işsiz sayısı beklentisi: İşsizlik beklentisi endeksindeki düşüş kötümserliğin azaldığına işaret etmektedir. 2025 Ocak ayında 86,70 seviyesinde olan endeks, 2025 sonuna doğru gerilemiş ve Ağustos 2026’da 82,53 seviyesinde gerçekleşmiştir.
4 Enflasyon algısı, ücret beklentileri ve tasarruf eğilimi Satın alma gücü ve fiyat artış beklentileri tüketicilerin bütçe yönetimini ve birikim tercihlerini doğrudan şekillendirmektedir:
-Tüketici fiyatlarının değişim beklentisi: Gelecek 12 aylık döneme ilişkin enflasyon beklentisi endeksi 2025 yılı boyunca 54-59 bandında dalgalanırken, 2026’nın ikinci yarısında hafif bir çekilmeyle Ağustos 2026’da 53,90 olarak kaydedilmiştir.
-Ücret değişim beklentisi: Gelecek 12 aylık dönemde ücretlerin artacağına yönelik beklenti endeksi veri setindeki en yüksek değerlerden birini oluşturmaktadır. 2025 başında 98,89 olan endeks, Ağustos 2026’da ise 110,25 seviyesine ulaşarak 100 eşik değerinin oldukça üzerine çıkmıştır.
-Tasarruf etme ihtimali: Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi 2025 başında 64,80 seviyesindeyken, Ağustos 2026’da 68,23 seviyesinde dengelenmiştir.
5Dayanıklı tüketim malları, otomobil ve konut satın alma eğilimi: Büyük ölçekli harcama ve varlık edinme planları tüketicinin piyasaya olan nihai güvenini yansıtan kritik göstergelerdir:
-Dayanıklı tüketim malı harcamaları: Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğunu gösteren endeks 2025 başında 46,98 iken, kademeli bir artışla Ağustos 2026’da 59,25 seviyesine ulaşarak iç talepteki canlılığa işaret etmiştir.
-Otomobil satın alma ihtimali: Gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali endeksi 2025 boyunca %23-27 bandında hareket etmiş, 2026 Ağustos döneminde ise %27,77 ile dönemin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
-Konut satın alma ve yaptırma ihtimali: Gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya yaptırma ihtimali endeksi 2025 Ocak ayındaki %37,91 seviyesinden başlayarak 2026 boyunca artış trendini korumuş ve Ağustos 2026’da %42,20 seviyesine yükselmiştir.
2025-2026 dönemine ait Tüketici Eğilim Anketi verileri bütünsel olarak değerlendirildiğinde; tüketicilerin mevcut döneme kıyasla gelecek döneme dair ekonomik beklentilerinde belirgin bir iyileşme ivmesi göze çarpmaktadır. Tüketici Güven Endeksi’nin 90 sınırını aşması, hanehalkı maddi durum beklentilerindeki artış ve ücret artış beklentilerinin 110 seviyesine ulaşması, 2026 yılının ikinci yarısında tüketici eğilimlerinin daha iyimser bir zemine oturduğunu göstermektedir.
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