Tüketici güveni son 11 ayın en yüksek düzeyinde
Hanelerin mevcut dönemde kendi maddi durumları ve genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek on iki aya ilişkin beklentileri ve harcama eğilimini yansıtan tüketici güven düzeyi şubat ayındaki yükselişle son on bir ayın en yüksek düzeyini gördü. Tüketici güveni, iç ve dış şokların sert düşüşe yol açtığı Mart-Nisan 2025 düzeyi öncesine geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, şubatta yüzde 2,7 artarak 85,7’ye yükseldi. Hane halklarının genel ekonomik gidişat ve kendi mali durumlarına ilişkin beklenti ve değerlendirmeleri ile harcama ve tasarruf eğilimlerini yansıtan ve tüm dünyada öncü bir gösterge olan Tüketici Güven Endeksi’nin 100’den büyük olması tüketicilerde ekonomiye ilişkin “iyimser”, 100’den küçük olması “kötümser” durumu yansıtıyor. Endeksin yükselmesi güven artışını, düşmesi güven kaybını gösteriyor. Türkiye’de aylar itibarıyla en son Nisan 2006’da 100,7 ile “iyimser” bölgeye geçen Tüketici Güven Endeksi, yaklaşık 20 yıldır bu değerin altında seyrediyor.
Son 11 ayın en yükseği
Tüketici Güven Endeksi’nin şubatta aldığı değer, son on bir aylık dönemin en yüksek düzeyi. Her ayın 1-15’i arasında yapılan anketle belirlenen Endeks, geçen yıl martta yüzde 5’e yakın bir sıçrama ile 85,9’a çıkarak son iki yılın zirvesini görmüştü.
Ancak ayın ikinci yarısında içeride ve nisan başında dışarıda patlak veren şokların etkisiyle bu trend devam edememişti. Veri derleme dönemine bağlı olarak ayın ilk yarısındaki durumu yansıtan Endeks, 19 Mart’ta başlayan İBB operasyonu ile birlikte içeride artan toplumsal gerilim ve 2 Nisan’da ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifesi ile dünyada kızışan küresel ticaret savaşlarının yol açtığı dış gerilimin etkisiyle nisanda 83,9’a düşmüştü.
Endeks, izleyen dönemde sınırlı toparlanma ile haziranda 85,1 değerini alarak mart düzeyini görece yakınsarken, içeride ve dışarıda devam eden olumsuzlukların da etkisiyle devam eden düşüşle ekimde 83,6’ya indi. Kasımda 85’le, haziran sonrasının en yüksek değerini alarak mart ayı düzeyini yeniden yakınsayan endeks aralıkta yeniden düşerek 2025 yılını 83,5 düzeyinde kapadı. Bu yıl ocak ayında 83,7 olan güven endeksinin şubatta ise 85,7 ile Mart 2025 sonrasının en yüksek düzeyini görmesi, güvenin hala o düzeye gelemediğini ancak önemli oranda toparlanmayı gösteriyor.
Alt endeksler neyi gösteriyor?
Tüketici Güven Endeksini oluşturan ve çoğu 100 baz değerin altında seyreden alt endekslerde şubat yaşanan gelişmeler şöyle:
-Hanenin içinde bulunduğu mali durum endeksi önceki aya göre yüzde 5,7 artışla 81,1 düzeyine yükseldi.
-“Geçen on iki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu”na ilişkin alt endeks yüzde 4,6 artışla 71,3’e yükselerek Eylül 2021’den bu yana en yüksek düzeyi gördü.
-Gelecek on iki ayda hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeks yüzde 4,2 artışla 86,8’e çıkarak son 33 ayın en yüksek düzeyine geldi.
-Geçen on iki aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeyi yansıtan alt endeks ise yüzde 1,5 düşüşle 57,2’ye geriledi.
-Gelecek on iki aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de yüzde 0,1 düşüşle gerilemeye devam ederek 81,4’e indi.
-Artması işsizliğin azalacağı-düşmesi artacağı beklentisini yansıtan “gelecek on iki ayda işsiz sayısı”na ilişkin alt endeks değeri önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 77,9’a çıktı.
-Güven endeksinin bileşenleri içinde en düşük değeri alan ev satın alma veya inşa ettirme beklentisine ilişkin alt endeks yüzde 3 artarak 15,3’e yükseldi.
-Gelecek on iki ayda otomobil alma beklentisini ölçen endeksin değeri de yüzde 1,8’lik artışla 23,6 değerini aldı.
-Gelecek on iki aylık dönemde tasarruf etme ihtimaline ilişkin endeks yüzde 8,2 artışla 42,2’ye yükseldi.
-Gelecek üç aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla borç (tüketici kredisi, kart harcaması vb.) kullanma ihtimaline ilişkin endeks yüzde 2,2 düşüşle 62,5 değerini aldı.
-Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna ilişkin endeks yüzde 7,6 artışla 53,8 oldu.
-Geçen üç aylık döneme göre gelecek üç aylık dönemde yarı-dayanıklı tüketim mallarına harcama ihtimaline ilişkin endeks yüzde 0,7 düşüşle 112,9 oldu.
-Geçen on iki aylık döneme göre gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesini gösteren endeks de yüzde 1,3 artışla 103,2’ye çıktı.
-Geçen 12 aya göre gelecek 12 ayda tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin beklenti endeksi yüzde 3,2 düşüşle 52,2 oldu. Bu endeksin düşmesi TÜFE’de artış; yükselmesi ise düşüş anlamına geliyor.
