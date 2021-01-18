Tüketici güveni ve PPK haftası...

Bu hafta tüketici güven endeksi ve Merkez Bankası PPK faiz kararını bekliyoruz. Ekonomideki canlılığın kısa vadeli göstergelerinden biri olan tüketici güven endeksinin Ocak ayı değerini Perşembe sabahı öğreneceğiz. Kasım ve Aralık aylarında piyasalardaki tansiyon düşmesine rağmen tüketici güven endeksinde bir yükseliş görmedik. Gelin birlikte bunun nedenini arayalım...

Birkaç ay önce TÜİK tüketici güven endeksi metodolojisinde bir değişiklik yapmış; endeksten, gelecek 12 aya ait işsiz sayısı beklentisi ve tasarrufetme ihtimali alt endekslerini çıkarmış; bu ikisinin yerine mevcut dönemde hanenin maddi durumu ve gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı alma düşüncesi alt endekslerini eklemişti.

Son durumda tüketici güven endeksi şu dört alt endeksin ortalaması ile hesaplanıyor:

1- Mevcut dönemde hanenin maddi durumu

2- Gelecek 12 ayda hanenin maddi durum beklentisi

3- Gelecek 12 ayda genel ekonomik durum beklentisi

4- Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi

Eski yönteme göre hesaplanan tüketici güveni 2020 boyunca yüzde 10’un üzerinde artış göstermesine rağmen, yeni yönteme göre hesaplanan endekste yatay bir seyir görüyoruz. Yani hesaplamaya dahil edilen yeni alt endeksler tüketici güvenini aşağı çekmiş görünüyor.

Alt endekslere baktığımızda, gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı satınalma düşüncesinin Ekim ayında 97,4 puan ile son dönemdeki en yüksek düzeyine çıktığını ve hemen ardından Kasım ve Aralık aylarında hızla azalarak 92,6’ya indiğini görüyoruz.

Başka bir alt endeks olan mevcut dönemde hanenin maddi durumunun, son üç ayda peş peşe düşerek 66,1’e indiğini görüyoruz ki; bu da son yılların en düşük ikinci düzeyi.

Dayanıklı tüketim malı satınalma eğilimindeki azalmanın, faizlerdeki yükseliş ile ilişkilendirilmesi mümkün. Faizler arttıkça, kredi kullanma ve tüketim eğilimi de azalıyor. Ancak mevcut dönemde hanenin maddi durumu sadece bununla açıklamak mümkün değil. Üstelik bu endeks Mayıs’tan sonra diğerlerinden olumsuz yönde ayrışıyor.

Dikkat ederseniz alt endekslerden üçü algıyı ölçerken, biri tutumu (satınalma niyeti) ölçüyor. Kredi büyümesine, ithalata, cari açığa dönüşmeyen bir tüketici güveni artışı için, algı endekslerinin yani mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentilerin olumluya dönmesi gerekiyor. Bunu ekonomi yönetimimizin yapacağı reform açıklamaları ve atacağı somut adımlar sağlayabilir.

YURTİÇİ

Perşembe 10.00: Ocak ayı tüketici güveni

Perşembe 14.00: PPK faiz kararı

Cuma 10.00: Aralık ayında açılan ve kapanan şirketler

YURTDIŞI

Pazartesi 05.00: Çin 4.çeyrek büyüme

Perşembe 15.45: Avrupa Merkez Bankası faiz kararı