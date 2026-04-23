Tüketici güveninde nisanda sınırlı iyileşme

ABD ve İsrail ile İran ara­sında şubat sonunda baş­layan, fasılalarla süren ve halen ateşkes aşamasında olan sa­vaş, Türkiye’de hanelerin ekono­mik güvenini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Nisan ayının ilk ya­rısındaki ölçümler, tüketici güve­ninde marta göre sınırlı bir artış ol­makla birlikte, ileriye yönelik bek­lentilerde olumsuz tonun varlığını koruduğunu gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliği ile her ayın 1-15’i arasında yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçların­dan hesaplanan ve hanelerin kendi maddi durumları ve genel ekonomi­ye ilişkin değerlendirmeleri ile ge­leceğe ilişkin beklentileri ve harca­ma eğilimini yansıtan Tüketici Gü­ven Endeksi, nisan ayında 0,5 puan (yüzde 0,6) artışla 85,5 değerini altı. Şubatta 85,7 ile son 11 ayın en yüksek düzeyine çıkmış olan Endeks, sıcak savaşın damgasını vurduğu mart ayı ölçümüne göre ise yüzde 0,8 düşüşle 85’e inmişti. Tüketici Güven Endek­sinin nisan ayı değeri ilk 15 gündeki algıyı yansıtıyor. Uzayan ateşkes sü­reci ile savaşın sona erme durumu­nun beklentilere pozitif bir etki ya­pıp yapmayacağı izleyen ölçümlerde kendini gösterecek.

Hane halklarının ekonomide ge­nel gidişat ve kendi mali durumlarına ilişkin beklenti ve değerlendirme­leri ile harcama ve tasarruf eğilim­lerini yansıtan, ekonomiye ilişkin öncü bir gösterge kabul edilen Tü­ketici Güven Endeksi’nin 100’ün üzerinde olması tüketicilerde ekonomiye ilişkin “iyimser”, bu­nun altında olması “kötümser” durumu yansıtıyor. Yükselmesi güven artışını, düşmesi güven kaybını ifade eden endeks, aylar itibarıyla en son Nisan 2006’da 100,7 ile “iyimser” bölgedeydi. Buna göre endeks, 20 yıldır 100’ün altında bulunuyor.

Kara bulutlar dağılmadı

Tüketici Güven Endeksini oluş­turan ve çoğu 100 baz değerin altın­da seyreden alt endekslerin çoğunda özellikle mevcut durum ve kısa vade için yapılan öngörüler genel beklen­tilerdeki kötümserliğin varlığını ko­ruduğuna işaret etti.

Hanenin içinde bulunduğu mali durum endeksinin 80,5 olan değeri önceki aya göre değişmedi. Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı sa­tın almak için uygunluğuna ilişkin endeks de savaş ayı marttaki yüzde 2,8 artışla aldığı 55,3 değeri de nisan­da aynı kaldı.

Uzun vadeli beklentiler çok kötü değil

Önceki ay düşüş kaydeden “Geçen üç aylık döneme göre gelecek üç ay­lık dönemde yarı-dayanıklı tüketim mallarına harcama ihtimali” endeksi ise nisanda yüzde 1,9 artışla 114,7’ye çıktı. Bu ise tüketim talebini öne çek­me eğilimini gösteriyor. Gelecek üç aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla borç (tüketici kredisi, kart harcaması vb.) kullanma ihtimaline ilişkin endeks ise yüzde 3’le artmaya devam ederek 65,8’e çıktı.

“Geçen on iki aya kıyasla mevcut dönemde hanenin maddi durumu”­na ilişkin alt endeks yüzde 1,4 düşüşle 71,8’e gerilerken, gelecek on iki ayda maddi durum beklentisine ilişkin alt endeks yüzde 2,2 artışla 87,5’e çıktı. Geçen on iki aylık döneme göre mev­cut dönemde genel ekonomik duru­ma ilişkin değerlendirmeyi yansıtan alt endeks de yüzde 5,8’lik sert düşüş­le 55,6’ya düşerken, gelecek on iki aya ilişkin beklenti yüzde 1’le daha sınırlı bir düşüş kaydederek 78,3 oldu.

Artması işsizliğin azalacağı-düş­mesi artacağı beklentisini yansıtan “gelecek on iki ayda işsiz sayısı”na ilişkin alt endeks değeri önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 80,1’e çıktı. Savaş koşullarının ekonomiye ola­sı olumsuz yansımalarına rağmen uzun dönemde işsizlikte azalış bek­lentisi sınırlı kaldı.

Geçen on iki aylık döneme göre ge­lecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama düşün­cesini gösteren endeks nisanda yüzde 1,7 artışla 104,4 olurken, gelecek on iki aylık dönemde tasarruf etme ih­timaline ilişkin endeks ise yüzde 1,9 düşüşle 41,6 oldu.

Ev, araba beklentisinde arızi yükseliş

Çoğu diğer alt endekste önceki aya göre yaşanan düşüşlere karşılık, uzun yıllardır diplerde bulunan ev ve otomobil beklentisinde arızi artışlar dikkati çekti, bu da genel tüketici güven endeksindeki aylık bazda yaşanan sınırlı artışta etkili oldu. Güven endeksinin bileşenleri içinde en düşük değerleri alan gelecek on iki ayda ev satın alma veya inşa ettirme beklentisine ilişkin alt endeks şubattaki 15,3 düzeyinden martta 15,8’e çıktıktan sonra, nisanda da yüzde 10,1 artarak yüzde 17,4’e kadar yükseldi.

Mart ölçümünde 23,6’dan 23,5’e gerileyen gelecek on iki ayda otomobil alma beklentisine ilişkin alt endeks de nisanda yüzde 13 artışla 26,5 değerini aldı. Baz değerin 100 olduğu dikkate alındığında nisandaki arızi yükselişlere rağmen ev ve otomobil beklentisine ilişkin alt endeksler, hala diplerde bulunuyor. Gelecek on iki ayda konut tamirine para harcama beklentisini gösteren alt endeks ise nisanda yüzde 0,3’lük bir düşüşle 38,6 oldu.

Enflasyonist beklenti güçleniyor

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre “Geçen 12 aya kıyasla gelecek 12 ayda tüketici fiyatlarının (TÜFE) değişimine ilişkin beklenti”yi yansıtan alt endeks nisanda yüzde 3 düşüşle 48,3 değerini aldı. Söz konusu endeks önceki ay da yüzde 4,6 düşüşle 49,8 olmuştu. Bu endeksin düşmesi enflasyonda artış; yükselmesi ise düşüş beklentisine karşılık geliyor.

TÜFE beklentisine ilişkin endeksin, bu yıl mart itibarıyla Tüketici Eğilim Anketi ile belirlenen veri setinin başlangıcı olan Ocak 2012’den bu yana olan dönemin en düşük düzeye gerileyerek ilk kez 50 değerinin altına indiği, bu seyrin nisanda da devam ettiği dikkati çekti. Söz konusu alt endekste mart ve nisan aylarındaki sert düşüşler, hanelerin enflasyon beklentisinin giderek yükseldiğini gösteriyor.