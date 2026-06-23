Tüketici ufkunda bulutlar dağılıyor

Tüketici Güven Endeksi haziranda yüzde 2,5 artarak 87,9’la son 37 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Hanelerin maddi durum, harcama eğilimi ve genel ekonomiye ilişkin iyileşme beklentileri kısa vade için de kendini göstermeye başladı.

Küresel ekonomide çal­kantılara yol açan ABD ve İsrail ile İran arasın­daki sıcak savaş ve gerilim dö­nemi kırılgan da olsa anlaşma sürecine evrilirken, Türkiye’de hanelerin ekonomik güvenin­de sınırlı da olsa nisanda başla­yan, mayısta temkinli biçimde devam eden iyileşme, haziran­da önemli oranda güçlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliği ile her ayın 1-15’i arasın­da yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesap­lanan Tüketici Güven Endek­si, haziranda yüzde 2,5 artışla 87,9’a yükselerek son 37 ayın zirvesine çıktı. Şubatta 85,7 olan Endeks, sıcak savaşın damgasını vurduğu mart ayı öl­çümünde ise yüzde 0,8 düşüşle 85’e inmiş, ateşkes ayı nisanda ise 85,5’e, mayısta da yüzde 0,3 artışla 85,8’e yükselmişti.

Hane halklarının ekonomi­de genel gidişat ve kendi ma­li durumlarına ilişkin beklen­ti ve değerlendirmeleri, gele­ceğe yönelik beklentileri ile harcama ve tasarruf eğilim­lerini yansıtan ve ekonomiye ilişkin öncü bir gösterge nite­liğindeki Tüketici Güven En­deksi’nin 100’ün üzerinde ol­ması tüketicilerde ekonomiye ilişkin “iyimser”; altında olma­sı “kötümser” durumu göste­riyor. Yükselmesi güven artışı, düşmesi güven kaybını ifade eden güven endeks, son 20 yıl­da aylar itibarıyla hep 100’ün altında. Buna göre tüketici güven endeksinin haziranda geldiği düzey 100’lük nötr se­viyenin oldukça altında kalsa da güvende önemli bir topar­lanmaya işaret ediyor. Haziran verileri, tüketiciler kendi mad­di durumları, harcama eğilim­leri ve genel ekonomi hakkın­da uzun vade için iyileşme bek­lentilerini korurken, artık kısa vade için de iyimserliğin başla­dığını ortaya koyuyor.

Enflasyonist beklentilerde kırılma

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre “Geçen 12 aya kıyasla gelecek 12 ayda tüketici fiyatlarının (TÜFE) değişimine ilişkin beklenti”yi yansıtan alt endeks haziranda yüzde 0,5’lik bir artışla 53’e yükseldi. Bu endeksin düşmesi enflasyonda artış; yükselmesi ise düşüş beklentisine karşılık geliyor. Yeni ekonomik yılın başladığı ve enflasyonla mücadele mesajlarının verildiği ocak ayında yüzde 7 artışla 54 değerini alan bu endeks, jeopolitik gerilin arttığı şubatta yüzde 3,2, sıcak savaşın yaşandığı martta yüzde 4,5 ve nisanda yüzde 3,1 düşüşle 48,3’le tarihi dip noktaya inmiş, başka deyişle enflasyonda yükseliş beklentileri belirgin biçimde artmış, mayısta ise yüzde 9,1’lik artışla yüzde 52,7’ye yükselmişti. Buna göre enflasyonda düşüş beklentileri haziranda da korundu.

Ev, araba alma beklentisinde düşüş

Güven endeksinin bileşenleri içinde en düşük değerleri alan, başka deyişle umudun en düşük olduğu ev satın alma beklentisine ilişkin alt endekste nisandaki arızi sert yükselişin ardından mayısta başlayan düşüş, haziranda ayında da devam etti, araba alma beklentisi de tekrar düşüşe geçti. Gelecek on iki ayda ev satın alma veya inşa ettirme beklentisine ilişkin alt endeksin mayısta yüzde 5,1’lik sert düşüşle 16,5’e gerileyen değeri haziranda da yüzde 2,8 düşerek 16,1’e indi. Söz konusu endeks şubattaki 15,3 düzeyinden martta 15,8’e çıktıktan sonra, nisanda da yüzde 10,1 artarak yüzde 17,4’e kadar yükselmişti. Gelecek on iki ayda konut tamirine para harcama beklentisini gösteren alt endeks ise haziranda yüzde 5’lik bir artışla 41,2 oldu.

Gelecek on iki ayda otomobil alma beklentisine ilişkin alt endeks ise mayısta da yüzde 1,5’lik artışın ardından haziranda yüzde 0,3’lük bir düşüşle 26,9 oldu. Söz konusu endeks mart ölçümünde 23,6’dan 23,5’e gerilemiş, ancak nisanda yüzde 12,8’le belirgin bir artış kaydederek 26,5 değerini almıştı. Baz değerin 100 olduğu dikkate alındığında ev ve otomobil beklentisine ilişkin alt endekslerin, hala diplerde olduğu görülüyor. Önemli refah göstergeleri olan ev ve araba alma beklentilerinin yükselebilmesi, ekonomik koşullar ve hane halkı gelirlerinde daha ileri düzeyde ve kalıcı iyileşme gerektiriyor.

Kısa vade beklentilerinde de iyileşme

TÜİK veri setine göre hanenin içinde bulunduğu mali durum endeksi mayısta önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 79,1’e yükseldi. “Geçen on iki aya kıyasla mevcut dönemde hanenin maddi durumu”na ilişkin alt endeks yüzde 4,5 artışla 72,3’e çıktı. Geçen on iki aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeyi yansıtan alt endeks yüzde 2,4 artışla 56,9 oldu. Mevcut dönemin tasarruf etmek için uygunluğuna ilişkin endeks yüzde 4,8 artışla 67,6’ya yükselirken, yine mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna ilişkin endeks de yüzde 5,6 artışla 58,7’ye çıktı. “Geçen üç aylık döneme göre gelecek üç aylık dönemde yarı-dayanıklı tüketim mallarına harcama ihtimali” endeksi de yüzde 0,1 artışla 113,9 değerini aldı. Bu veriler tüketim talebindeki baskılanmanın gevşediğini gösteriyor. Gelecek üç aylık dönemde tüketimin finansmanı amacıyla borç (tüketici kredisi, kart harcaması vb.) kullanma ihtimaline ilişkin endeksin yüzde 2,2 artışla 65,6’ya yükselmesi de tüketim eğiliminde canlanma işareti.

Uzun vadeli beklentilerde iyileşme sürüyor

Gelecek on iki ayda hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeks mayıstaki yüzde 0,5’lik sınırlı artışın ardından haziranda yüzde 1,9’la daha yüksek bir artış kaydederek 89,5’e çıktı. Gelecek on iki aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin endeks de yüzde 3,1’lik güçlü bir artışla 83,9 oldu.

Artması işsizliğin azalacağı-düşmesi artacağı beklentisini yansıtan “gelecek on iki ayda işsiz sayısı”na ilişkin alt endeks değeri ise mayıstaki yüzde 0,2’lik düşüşün ardından haziranda da yüzde 0,5 düşerek 79,5’e indi. Buna göre uzun dönemde işsizlikte artış beklentisi varlığını koruyor.

Geçen on iki aylık döneme göre gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesini gösteren endeks yüzde 1,4 artışla 105,9 olurken, gelecek on iki aylık dönemde tasarruf etme ihtimaline ilişkin endeks yüzde 7 ile daha güçlü bir artış kaydederek 44,9 değerini aldı.