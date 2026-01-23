Tüketicide yerinde saydı, sanayicide düştü

İç ve dış olumsuz geliş­melerin damgasını vurduğu 20 yılı bo­yunca iniş çıkışlı seyir izleyen ve tüketici kesim­de hep düşük kalan, sanayici kesimde ise ikinci yarıda kıs­men artan ekonomiye güven­de, 2026 yılı yeterince heye­can yaratmadı.

Yıllardır zaten 100 baz pua­nın altında seyreden Tüketi­ci Güven Endeksi bu ay sınırlı bir artış kaydetmekle birlik­te yerinde sayarken, reel kesi­min (imalat sanayii) ağustos ayında 100 baz puanı aşarak aralık itibarıyla son ayın en yüksek düzeyine çıkan mev­simsellikten arındırılmış gü­ven endeksi ise bu trendin ter­sine ocakta geriledi.

Her ayın 1-15’inci günleri arasında an­ketle derlenen yanıtlara gö­re oluşturulan ve değerinin 100’den büyük olması genel olarak ekonomiye dair iyim­serliği, 100’ün altında olma­sı ise kötümserliği ifade edi­yor. Psikolojik faktör olarak kesimlerin ekonomik gidişata etki eden bekleyişlerini ölçen güven endeksleri, aynı zaman­da ekonomik göstergelerdeki seyre ilişkin öncü gösterge ni­teliği taşıyor.

Tüketici güveninde sınırlı artış

Türkiye İstatistik Kuru­mu (TÜİK) ve Merkez Ban­kası iş birliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçların­dan hesaplanan Tüketi­ci Güven Endeksinin aralık ayında 83,5 olan düzeyi ocakta yüzde 0,3 oranında (0,2 puan­lık) bir artışla 83,7’e çıktı. An­cak bu sınırlı artış tüketici gü­veni için artıştan çok yerinde saymayı ifade ediyor. En son Nisan 2006’da 100,7 ile “iyim­ser” bölgede olan Tüketici Gü­ven Endeksi, yaklaşık 20 yıldır bu değerin altında seyrediyor.

Bu ayki artışta gelecek 12 ay­lık dönemde genel ekonomik durum beklentisindeki görece iyileşme etkili oldu. Söz konu­su beklentiye ilişkin alt endeks önceki aya göre yüzde 4,3 ar­tarak 81,5’e çıktı. Mevcut dö­nemde hanenin maddi duru­muna ilişkin alt endeks de yüz­de 0,4’lük sınırlı artışla 68,2 değeri­ni alırken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi du­rum beklentisine iliş­kin endeks yüzde 2,3 dü­şüşle 83,3’e, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama eğilimine ilişkin endeks de yüzde 0,7 dü­şüşle 101,9’a geriledi.

Reel sektörün güveninde düşüş

Tüketici güveni önceki aya göre fazla değişmezken, re­el sek­tör ise ye­ni yıla güven azalışı ile girdi. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Ke­sim Güven Endeksi, ocak ayında önceki aya göre 0,7 puan azalarak 103’e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma en­deksleri incelendiğinde, sa­bit sermaye yatırım harca­ması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam is­tihdama ilişkin değerlendir­melerin endeksi artış, gele­cek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut top­lam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin ise aza­lış yönünde etkilediği belir­lendi.

Mevsimsellikten arındı­rılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 101,6 düze­yinde gerçekleşti.

Sanayici ne diyor?

İktisadi Yönelim Anketine verilen yanıtlar, sanayicilerin beklentilerinde pozitif yönde sıçrama olmasa da karamsarlığın sınırlı da olsa azalmakta olduğunu, sanayicilerin genelde ihtiyatlı duruşunu koruduğunu gösteriyor.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde; üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir önceki aya göre güçlendi, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği de gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir de güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir miktar güçlendiği belirlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla üretici fiyatları (ÜFE) bazında yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 31,8 düzeyine indi.

Ankete katılan işyerlerinde üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtenlerin oranı yüzde 55,2 olurken, yüzde 13,7’lik bir kesim talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtladığını bildirdi. Üretimi kısıtlayan faktörlerde bunu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir zayıfladı.

Kapasite kullanımı da yerinde saydı

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1.752 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirilmesine göre bu ay sektör genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,2 puanlık bir artışla yüzde 74,4 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1’e geriledi. Bu bazda belirlenen verilere göre ocakta en yüksek kapasite ile çalışan alt sektörler yüzde 84,1’le ağaç, yüzde 84’le tütün, yüzde 83,5’le kâğıt ürünleri, yüzde 79’la diğer ulaşım araçları ve yüzde 78,3’le temel eczacılık; en düşük kapasite ile çalışanlar ise yüzde 61,5’le deri, yüzde 63,7 ile makine ve ekipman, yüzde 66,6 ile kayıtlı medya, yüzde 69,2 ile bilgisayar ve aynı oranla elektrikli teçhizat oldu.