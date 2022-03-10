Son dönemde büyük atılımlar yapan Arzum, inovasyon çalışmalarının ödülünü büyüyerek ve ihracatını artırarak alıyor. Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız’la, kuruluşun yeni ürünleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. “Yüksek teknolojili akıllı ürünlerimizle ev temizliğinde bir devrim yarattık” diyen Mehtap Yıldız, markanın “tüketicilerin gizli ihtiyaçlarını tespit edebilerek” büyüdüğüne dikkat çekti.

Pandemide ürün geliştirme çalışmalarınızı nasıl sürdürebildiniz?

Arzum olarak tasarım, inovasyon ve teknolojiyi odağına alan bir şirketiz. Küçük Ev Aletleri sektörünün öncü markalarından biri olarak müşterileriniz için değer yaratan ürünler geliştirebilmek, bunu sürekli yapabilmek için yüksek yenilenme ve inovasyon kapasitesine sahip olmak çok önemli kriterler. Biz, tüm bu kriterlere sahibiz. Trendlerin, müşteri profilinin ve tercihlerinin hızlı değişimine bizler de aynı şekilde uyum sağlıyoruz. Özellikle son yıllarda tüketicilerin gizli ihtiyaçlarını tespit edebilmek daha da önemli hale geldi. Henüz onlar bile bu ihtiyacın farkında değilken bu ürünleri onlara sunup ilklere imza atmak Arzum için çok kıymetli. Günümüzde akıllı ürünler pazarı büyüme trendinde. Burada çok farklı yeni mecra ile karşı karşıyayız. Ürün üzerinden alınan bilgilerle tüketicinin davranış ve ihtiyaçlarını tespit etme, kişiye özel öneriler getirme fırsatı, akıllı ürün pazarı büyüdükce çok daha önem kazanıyor.

İnovasyon çalışmaları sonucunda hangi projeler ortaya çıktı?

Teknolojiyi daha iyi kullanmak her zaman önceliklerimizden biri oldu. Biz teknolojiye ciddi yatırım yapan ve her yıl bu yatırımları büyüterek devam ettiren bir şirketiz. İş süreçlerinin entegrasyonunu dijital ortama taşımayı veya yapay zekâ ve robotları kullanarak ürettiğimiz raporları buna örnek olarak verebilirim. Arzum bünyesine kattığımız akıllı dijital çalışanımız ‘RobotAR’, günlük işleri kolaylaştırarak ve görevleri öğreterek çalışanların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Yüksek teknolojili akıllı ürünlerimizle ev temizliğinde bir devrim yarattık ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisiyle Arzum Olimpia Smart toz torbasız siklonik süpürgesini tüketicilerimizle buluşturduk. Arzum Olimpia Smart ile artık tüketicilerimiz süpürgelerinin performans verilerini ölçebiliyor. Tüketicilerimiz ayrıca App Store veya Google Play üzerinden indirilebilen akıllı uygulamamız ile süpürgenin çalışma süresini, toplam ve anlık güç tüketimini, HEPA13 filtre ve ön filtrenin doluluk oranlarını takip edebiliyor, bu doğrultuda filtre temizliğini düzenli olarak yapabiliyor.

Yeni robot süpürgemiz Robotek de son dönemde pazara sunduğumuz ve tüketicilerimizden yoğun ilgi gören robot süpürgelerden biri. IoT teknolojisine sahip

Türkçe konuşma özelliği ve uygulaması yardımıyla kolayca kontrol edilebiliyor. GYRO teknolojisi sayesinde akıllı navigasyon ve geçici haritalama özelliğiyle belli bir yol izleyerek temizliği yapıyor. Temizlenen yerlerden sadece bir kez geçerek işlerin çok daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor.

Şarjlı mutfak ürünlerinde de sektörün öncü markalarından biriyiz. Şarjlı mutfak ürünleri serimizde yer alan; Freestick Şarjlı El Blender Set, Freechopp Cam Hazneli Şarjlı Doğrayıcı ve Freeshake Şarjlı Kişisel blenderımzla birçok tarif aynı lezzette ev dışında da hazırlanabiliyor. Şarjlı kullanım özelliğiyle üç ürünümüz de 2.5 saat kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Toplumsal ve sosyal projelerinizden bahsedelim? Bu alanda neler yapıyorsunuz?

13 yıldır Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sponsorluğuna devam ediyoruz ve bu destekle; ‘Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında’ diyoruz. Her alanda olduğu gibi bu alanda da kadınların zekâsına, çevikliğine güveniyoruz. En büyük isteklerimizden biri Türkiye’den bir dünya şampiyonu çıkması.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoruyuz…

Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru olduk. Sponsorlukla; ‘Her alanda biz de varız’ diyen cesur ve azimli kadınların yanında olduğumuzu göstermek istedik.

Sürdürülebilirlik çalışmalarınız ne durumda?

İş dünyasının sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmesi, sosyal fayda yaratmaya odaklanması çok önemli. Var olduğumuz coğrafyalarda, doğaya ve doğadaki tüm canlılara karşı sorumlu bir marka misyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik odağımız çerçevesinde döngüsel ekonomi modelini organizasyon yapımıza başarıyla entegre ederek bu konuda önemli bir yol kat ettik. Döngüsel ekonomiye katkımızı öncelik sırasına göre ‘Ürünlerin uzun süre kullanımı’, ‘Ürünlerin yeniden kullanımı’, ‘Parçaların yeniden kullanımı’ ve ‘Hammaddenin geri kazanımı’ şeklinde 4 başlıkta modelledik. İlk başlığımız ‘Ürünlerin uzun süreli kullanımı’ için sektörümüzde standart olarak uygulanan 2 yıl garanti süresine 2 yıl da biz ekleyerek 4 yıl garanti fırsatı sunuyoruz. Kaydı tamamlanan 3 yıl garantili tüm ürünlerde Arzum olarak artı 1 yıllık ek garanti veriyoruz. Böylece müşterilerimizin ürünlerimizi kesintisiz ve uzun süre kullanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca 2021’de devreye aldığımız Destek Arzum web sitemizle müşterilerimiz ürünlerini ekleyerek kullanım kılavuzlarına, tanıtıcı videolara ve ihtiyaçları olabilecek aksesuarlara en hızlı şekilde erişebiliyorlar. İkinci başlığımız ‘Ürünlerin yeniden kullanımı’ için 2020’de ‘Ürün Yenileme’ projesini hayata geçirdik ve sorumlu marka kimliğimizin tekrar altını çizdik. Satış iadesi olarak gelen, sıfır tüketici kullanımına sahip olan ürünleri yeniliyor ve yenilenmiş ürün olarak daha uygun fiyattan tüketicimizle buluşturuyoruz. Diğer bir başlığımız olan ‘Parçaların yeniden kullanımı’ için yine sıfır tüketici kullanımı olup yenilenme imkânı olmayan ürünleri parçalama yöntemiyle yedek parçaya dönüştürüp teknik servislerimize sevk ediyoruz ve ürün tamirlerinde kullanılmalarını sağlıyoruz. Son başlığımız olan ‘Hammaddenin geri kazanımı’ için ise hurdaya ayırdığımız ürün ve parçaların yüzde 100’ünü geri dönüşüme tabi tutarak üretime yeniden kazandırıyoruz.

Eko-sistem içinde neler yapıyorsunuz?

Bütün tedarikçilerimizin çevre yönetmeliklerine tam uyumu bizim için oldukça önemli bir konu. Bu anlamda kendi denetim modüllerimiz içerisinde çevreye hassasiyet, ısrarla aradığımız özelliklerden biri. Ürünlerimiz tarafında da enerji regülasyonlarını çok sık şekilde takip ediyoruz. Daha az enerji tüketen, daha az karbon ayak izi olan ürünler tasarlıyoruz. Örneğin kendi enerjisini kendi üreten bir baskülümüz var. İçinde hiçbir pil ya da pil atığı yok.

ÇEVKO işbirliğiyle ürünleri toplayıp geri dönüştürüyoruz. Ayrıca ÇEVKO’ya maddi destek sağlıyoruz. Depolardaki koli artıklarını özel bir makine ile işleyip paketleme sırasında kutuların içindeki koruyucu plastik yerine bu malzemeyi kullanıyoruz (up-cycling). Ayrıca, yakın zamanda detaylarını paylaşmaktan büyük keyif alacağım, sürdürülebilir, inovatif bir ürünümüzü de tüketicimizle buluşturacağız.

Son dönemde pek çok ödül kazandınız...

Arzum olarak yenilikçi ürünlerimizle sektörde fark yaratırken, bu ürünlerle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller kazanmak bizi çok mutlu ediyor. Geçen yıl dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışmalarından Plus X Award'da Arzum OKKA Minio Jet, Arzum Maxi Grill Pro Multi Fonksiyonel Pişirici, Arzum Clean Force Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge ve Arzum Tostçu Mini’den oluşan 4 ürünümüzle 11 farklı ödül aldık. Arzum Tostçu Mini tost makinemiz ise iF Design Award'da 'Ürün Tasarımı' kategorisinde ödül aldı. Dijital Promotör uygulamasıyla, dünyanın önde gelen iş ödüllerinden Stevie Awards’ta ‘En değerli Hizmet’ kategorisinde Bronz Stevie ödülünün yanı sıra Perakende Güneşi Ödülleri’nde ‘Pandemi Dönemi Başarı Ödülü’aldık. NielsenIQ ve Pazarlamasyon işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk ve tek teknoloji tabanlı ödülü Tech Brands Turkey araştırmasında üçüncü kez birincilik ödülünün sahibi olduk. Bu ve bunun gibi, kazandığımız onlarca tasarım ve kurumsal ödülün bizi daha da motive ettiğini büyük bir gururla söyleyebilirim.

Farklı patronlarla 37 yıllık bir liderlik öyküsü

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras’ın 37 yıllık bankacılık, 6 yıllık akademisyenlik ve çocukluğu ile eğitimi içinde şekillenen büyüme hikayesinden öğrendiği yaşam, kariyer ve liderlik ilkelerini bir mentor gibi, tüm samimiyeti ile yazıya döktüğü “Deneyimler” adlı kitabı raflarda yerini aldı. Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan “Deneyimler”de Ömer Aras, öğretilerini görevinin başındayken paylaşıyor.

Özellikle gençlere yol gösterecek bir rehber niteliğinde olan kitapta Ömer Aras, ‘Deneyimler’i; ‘Aile’, ‘Eğitim’, ‘İş Hayatı’, ‘Başarılar’, ‘Hatalar’, ‘Krizler’ ve son olarak tüm bu yaşanmışlıklardan çıkarılan ‘İlkeler’ başlıkları ile tanımlıyor.

“Bu kez lider aynı, patronlar farklı”

Ömer Aras’ın 37 yıllık bankacılık öyküsü iş dünyasındaki alışıla gelmiş patron – yönetici ilişkilerinden çok farklı. İş dünyasında patron kalıcı, yöneticiler değişkendir ilkesi Ömer Aras’ın liderliğinde tam ters yönde gelişmiş. QNB Finansbank’ın üç farklı grup altında süren 35 yıllık yolculuğunda patronlar hep değişse de Aras hep bankanın lideri olarak süreci yöneten kişi olmuş.

Başarının sırrı ilkeler

Özellikle kariyer yolculuğundaki herkesin içinde kendi iş hayatından parçalar bulacağı kitapta Ömer Aras’ın ilkeleri arasında en çarpıcı yazılar; “Kendinden iyisini işe al”, “Patron Nasıl Yönetilir?”, “Bilmiyorum Diyebilmek”, “İyi Niyet Şans Getirir” başlıkları altında yer alıyor. Pandemi döneminde “Şefkatli Yönetim” ile yeni bir öğreti daha kazandığını anlatan Aras’ın bu kitabı, doğru kararların nasıl alınacağının da iyi bir örneği. Aras kitabını ise tüm hayatında edindiği deneyimler ile Hayatın Beşli Dengesi’ni açıklayarak bitiriyor: “Aile”, “İş”, “Sağlık”, “Sosyal Yaşam”, “Topluma Katkı”.