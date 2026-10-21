Tüketiciyi aldatan esnafın pabucu dama atılsaydı…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat anlattı:

“Ahilik teşkilatında, haksız kazanca, kalitesiz üretime ve vatandaşımızı aldat­maya asla müsamaha gösterilmez;

hileye tevessül eden esnafın “pabucu dama atılarak” en açık şekilde cezalandırı­lırdı…”

***

Dahası…

Mal veya hizmet kalitesiz/ bozuksa veya yüksek fiyatlıysa, hemen Ahi Baba’ya ha­ber verilirmiş…

Ahi Baba’nın talimatıyla esnafın dükka­nına gidilir;

Diğer esnaf ve halkın gözü önünde dük­kan kilitlenir;

Dükkan sahibinin sağ ayağındaki pabuç dükkanın damına atılır ve bu durum “tel­lal” tarafından da umumi efkara duyuru­lurmuş…

***

Bu sistemde yapılabilir mi veya tekrarla­nabilir mi “yanlış”?

***

Ne güzel günlermiş…

Bugün ahilik devam etseydi; düşünebili­yor musunuz damların halini!

***

Ahilik…

Bugün olmayan veya ender rastlanan özelliklerinden diğerini de ben dillendire­yim:

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, halkın sanat, üretim, ticaret gibi alanlarda eğitilmesini/yetişmesini, meslek edinme­sini/ geliştirmesini sağlamak mecburiye­tindelermiş…

Eğitim ile kazandırılan bu kültür, birçok olumsuzluğun ortaya çıkmasını “baştan” engellermiş…

***

Nereden nereye?

Bugün…

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki birkaç Genel Müdürlük, paydaş birçok kurum, “polisiye tedbirler” ile dahi önleyemiyor bu olumsuzlukların yaşanmasını…

VELHASIL

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici bi­lincinin ekonominin temeli ve teminatı ol­duğuna da dikkat çekti Tüketici Ödül Töre­ni’nde…

Doğru…

Ama, ekonominin teminatı niteliğinde­ki “tüketici bilinci” için, öncelikle “üreti­ci bilinci/kültürü” kazandırmak gerekiyor 7’den 70’e herkese…

***

Eğitim kurumlarının niteliksizleşmesi sayesinde geldik, “pabucunu dama attır­mama” kültüründen, taklit/kalitesiz/fahiş fiyatlı ürünler/hizmetler sunma kültürü­ne…

Ve polisiye tedbirlerle değil, “eğitimi ni­telikli/ evrensel hale getirerek” dönebiliriz üretme/geliştirme ve bu yolla “tüketimde de verimli olabilme” kültürüne…