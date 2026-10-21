Tüketiciyi aldatan esnafın pabucu dama atılsaydı…
Ticaret Bakanı Ömer Bolat anlattı:
“Ahilik teşkilatında, haksız kazanca, kalitesiz üretime ve vatandaşımızı aldatmaya asla müsamaha gösterilmez;
hileye tevessül eden esnafın “pabucu dama atılarak” en açık şekilde cezalandırılırdı…”
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Dahası…
Mal veya hizmet kalitesiz/ bozuksa veya yüksek fiyatlıysa, hemen Ahi Baba’ya haber verilirmiş…
Ahi Baba’nın talimatıyla esnafın dükkanına gidilir;
Diğer esnaf ve halkın gözü önünde dükkan kilitlenir;
Dükkan sahibinin sağ ayağındaki pabuç dükkanın damına atılır ve bu durum “tellal” tarafından da umumi efkara duyurulurmuş…
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Bu sistemde yapılabilir mi veya tekrarlanabilir mi “yanlış”?
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Ne güzel günlermiş…
Bugün ahilik devam etseydi; düşünebiliyor musunuz damların halini!
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Ahilik…
Bugün olmayan veya ender rastlanan özelliklerinden diğerini de ben dillendireyim:
Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, halkın sanat, üretim, ticaret gibi alanlarda eğitilmesini/yetişmesini, meslek edinmesini/ geliştirmesini sağlamak mecburiyetindelermiş…
Eğitim ile kazandırılan bu kültür, birçok olumsuzluğun ortaya çıkmasını “baştan” engellermiş…
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Nereden nereye?
Bugün…
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki birkaç Genel Müdürlük, paydaş birçok kurum, “polisiye tedbirler” ile dahi önleyemiyor bu olumsuzlukların yaşanmasını…
VELHASIL
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici bilincinin ekonominin temeli ve teminatı olduğuna da dikkat çekti Tüketici Ödül Töreni’nde…
Doğru…
Ama, ekonominin teminatı niteliğindeki “tüketici bilinci” için, öncelikle “üretici bilinci/kültürü” kazandırmak gerekiyor 7’den 70’e herkese…
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Eğitim kurumlarının niteliksizleşmesi sayesinde geldik, “pabucunu dama attırmama” kültüründen, taklit/kalitesiz/fahiş fiyatlı ürünler/hizmetler sunma kültürüne…
Ve polisiye tedbirlerle değil, “eğitimi nitelikli/ evrensel hale getirerek” dönebiliriz üretme/geliştirme ve bu yolla “tüketimde de verimli olabilme” kültürüne…
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