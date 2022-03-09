Tüketiciyle “hiper bağlantı” dönemi

Geçtiğimiz günlerde Mastercard, 2022’de izlenecek perakende trendleri ile ilgili bir araştırma yayınlandı. Tabii çok karışık ve dünyanın her anlamda dalgalı bir döneminden geçiyoruz. Hangi trendin nasıl gelişeceğini de bu ortamda gerçekten tahmin etmek zor. Ama bir bakış açısı yaratması açısından bazı ilgi çekici tespitleri size bu kısa alanda, madde madde derlemeye çalıştım:

İnovasyon güçlenecek

-2022'de, perakendecilerin hiper bağlantılı ve açıkçası bunalmış tüketicilerle bağlantı kurmak için farklı platformlara ve taktiklere bakmasıyla inovasyon daha da güçlenecek.

-Alışveriş yapanlar farklı bir pazar türüne yöneliyor. Sektör, fiziksel mağazaların e-perakende platformlarını üçüncü taraf satıcılara sunduğunu görmeye başladı ve 2022’de yeni bir trend olarak yükselecek.

-Son iki yılda e-ticaretin hızlanan büyümesi, çevrimiçi pazaryerlerini her zamankinden daha büyük bir fenomen haline getirdi ve 2022'de gelişmeye devam etmesini bekliyoruz.

Deneyimsel Perakende

Perakendeciler dijital ve fiziksel mağazalarını birbirinden tamamen ayrı kanallardan daha uyumlu düşünmeye başladığından, pandemi sırasında inovasyon hayati önem taşıyordu. Bu trend, perakendecilerin müşterilerle dijital olarak ve kişisel olarak nasıl etkileşimde bulunduğu konusunda bize "fijital" bir yenilik getirdi.

- 10 kişiden yaklaşık sekizi, hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak mağazalardan alışveriş yapmayı tercih ettiklerini kabul ediyor. 2022’de yüz yüze, çevrimiçi ve hibrit modeller sunmayı gerektiren "istediğim gibi" alışveriş yapma talebinin devam etmesini bekliyoruz.

-Seyahat gibi kategoriler ve eğlence öncelikle çevrimiçi olarak satın alınacak, restoranlar ve bakkallar ise satın almanın önemli bir bölümünü şahsen yapacak.

Çok kategorili pazarlar büyüyor

-Perakendeciler ve markalar e-ticaret alanında rekabet etmek için seferber olurken, bu güç, geleneksel çok kategorili pazar yerleri için yeni fırsatlar yarattı. Çok kategorili pazaryerlerinde rekabet sertleşti, bunun artarak devam edeceğini görüyoruz.

-Online alışverişle artan konfor seviyesinin yanı sıra tüketiciler, sanal bir alışveriş merkezi ortamında, özellikle belirli bir odak alanına sahip pazar yerlerinde alışveriş yapma esnekliğine de giderek daha fazla alışıyor. Örneğin el yapımı ve vintage ürün hacmi %107 oranında arttı.

Online’da da değerli olmak!

-Tüketiciler kendilerini değerli hissetmek istiyor, bu da yüz yüzeye kıyasla çevrimiçi daha zor. Bununla birlikte, çevrimiçi pazaryerlerindeki perakendeciler, el yazısıyla teşekkür notları göndermek ve satın alma işlemine hediyeler veya numuneler eklemek gibi gerçek mekanda yaygın olarak kullanılan bazı kişisel dokunuşlara yöneliyor.

-Küçük işletmeler için, pazar yerlerindeki büyüme olanağı doğdu, en iyi performans gösteren perakendeciler tüketicilere hızlı erişim sağlıyor. Bu onları 2022’de de büyütecek.

-Çevrimiçi pazaryerlerinin, özellikle ikinci katman pazar yerlerinin büyümesi ve bu alana giren perakendecilerin ve markaların istikrar kazanmasıyla birlikte, bu hızlandırılmış eğilimi sürdürmesini bekliyoruz.

Değişen tüketiciler sabit kalır

-Covid, tüketicileri tuvalet kağıdından sanat derslerine kadar her şey için dijital kanallara koştururken, perakendecileri tüketici sorunlarını yeni yollarla çözmeye daha fazla dikkat etmeye zorladı. Alışveriş yapanların yeni markaları ve hatta geleneksel olarak satın almadıkları yeni kategorileri denemeye yönelik artan istekleri nedeniyle perakendeciler üzerindeki baskı yoğunlaştı.

-2022'de pandeminin kalan etkilerinin istikrara kavuşmasını bekliyoruz,

ancak tüketiciler “yeni normale” uyum sağladıkça bu eğilimler gelişmeye devam edecek.

-2020'den beri tüketiciler dışarıda yemek yemekten evde yemek yemeye geçti. Şimdi işe geri döndüler ve ev dışında daha fazla aktiviteye katıldıklarında yeniden ortaya çıkmaya başlıyorlar, ancak Kovid öncesi hayata tam bir dönüş olmayacak.

-Örneğin tüketiciler, kaldırım kenarından teslim alma gibi perakendecilerin devam etmesi gerekebilecek belirli kolaylıklara alıştı.

- Ancak tüketici talepleri gelişmeye devam edecek. Perakendeciler için bu, 2022'de değişen tüketici tercihleri ​​ve ihtiyaçları hakkında daha fazla veri ve iç görü için eşi görülmemiş bir ihtiyaç anlamına geliyor.

-Tüketici iç görüleri, perakendecilerin, işler istikrara kavuştukça sürdürülebilecek yeni programlarda ve stratejilerde inovasyona devam etmelerine yardımcı olabilir.

Tedarik zinciri baskısı

-Tedarik zinciri zorlukları 2021'in başında başladı ve muhtemelen 2022'ye yayılacak.

2021'de dünya ekonomisi toparlanmaya başladığında talepte benzeri görülmemiş bir artış yarattı.

-Mevcut hizmetlerin yokluğunda, mallara olan talep, tarihin herhangi bir zamanından çok daha hızlı bir şekilde dramatik bir şekilde arttı. Talepteki bu artış, envanterlerini yönetmekte zorlandıkları için 2021'de tüccarlar için operasyonel zorluklar yarattı. Bunun 2022’de de devam ettiği görülüyor.

Yenilikler dönemi olacak

2022'de, çevrimiçi ve yüz yüze alışveriş arasındaki çizgi bulanıklaşmaya devam ederken, dijital ticaretin yeni bir inovasyon aşamasına geçtiğini göreceğiz. Perakendeciler, alışveriş ve ödeme yapmanın yeni yollarına odaklanacak ve tüketicilere ve sundukları deneyimlere nasıl ulaştıklarını ve mahremiyet isteklerine saygı duyarak yenilik yapacaklar.