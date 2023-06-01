Tüketim etkisiyle ilk çeyrek büyümesi yüzde 4 oldu
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında büyüdü. Milli gelir büyümesi yine büyük ölçüde iç tüketim harcamalarından kaynaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı 1’inci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) gelişmelerini açıkladı. Üretim yöntemine göre GSYH, cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 84,4 artarak 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH’nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD Doları bazında 245 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zincirlenmiş hacim endeksine göre ilk çeyrek büyümesi ise yüzde 4 olarak gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3; takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise 2023 yılı birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 arttı.
Tarım ve sanayi küçüldü
Üretim yöntemine göre GSYH›yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarımda yüzde 3,8; sanayide yüzde 0,7 küçülme olduğu belirlendi. Sanayideki daralma ekonomi için olumsuz bir seyre işaret etti.
Buna karşılık, hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,4 arttı.
Hanelerin tüketimindeki rekor artış
Harcamalar yöntemiyle GSYH’ye bakıldığında büyümenin daha çok vatandaşların tüketim harcamalarından kaynaklandığı dikkati çekti. Gayri safi yurt içi hasıla içinde yüzde 60,2 paya ulaşan yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları bu yıl ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,2 arttı.
Hane halklarının nihai tüketim harcamalarındaki büyümede enflasyonist ortamda vatandaşların “enflasyondan korunma” gayretinin yanı sıra son dönemde “yaklaşan kriz” kaygısıyla artan başta gıda olmak üzere tüketim malı stoklama eğilimlerinin de etkisi olduğu düşünülüyor.
Depremlerin kamu harcamalarına ek yük getirdiği bu dönemde devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3 artarken, yatırımları gösteren gayrisafi sabit sermaye oluşumunda ise yüzde 4,9 oranında bir artış yaşandı. İlk çeyrek büyümesinde dikkati çeken önemli bir gösterge de mal ve hizmet ithalatı yüzde 14,4 artarken, ihracat hacminin yüzde 0,3 daralması oldu.
İşgücünün payında EYT artışı
İlk çeyrekte işgücü ödemeleri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 126,1, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 48,7 arttı. İşgücü ödemelerinin geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 31,1 olan cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, bu yıl aynı çeyrekte yüzde 38’e yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,6’dan yüzde 38,2’ye geriledi.
Ancak işgücü ödemelerinin payındaki artışta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi etkili oldu. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun EYT ile ilgili düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kıdem tazminatı ödemelerinin önemli ölçüde artış göstermesi, işgücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payını artırdı. Başka deyişle milli gelirden emek kesiminin aldığı payda “arızi” bir artış yaşanmış oldu. EYT düzenlemesinin etkisi dışarıda bırakıldığında ise işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payının yaklaşık yüzde 33,5 olacağı tahmin edildi.
Kişi başı gelir 11.375 dolar
Türkiye’nin GSYH’nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD Doları bazında 245 milyar 464 milyon dolar olurken, son dört çeyreğin toplamında (yıllıklandırılmış) milli gelir 970 milyar 44 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 sonu itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 kişi olan nüfus sayısı baz alınırsa, kişi başına düşen (ortalama) milli gelir 11 bin 375 dolar düzeyinde oluştu. 2022 yılının tümünde Milli gelirin ABD Doları cinsinden tutarı da 905 milyon 501 bin dolar, kişi başına milli gelir de 10 bin 655 dolar olarak gerçekleşmişti.
“Yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülkeyiz”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından duyurulan birinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Türkiye ekonomisinin, 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 4 büyüme kaydettiğini aktaran Nebati, “Böylece ülkemiz, verisi açıklanan AB ve OECD ülkeleri arasında yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüyen ikinci ülke olmayı başarmıştır” ifadesini kullandı.
"Üretimden taviz vermedik"
Sıkı küresel finansal koşulların devam ettiği ve küresel ticaretin zayıf seyrettiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Nebati, “Zorlu dış konjonktürün yanı sıra asrın deprem felaketini de yaşadığımız bu dönemde yatırım, üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik. Mali disiplinle elde ettiğimiz mali alan sayesinde, depremin ekonomimiz üzerinde açtığı yaraları günbegün telafi ediyoruz. Ayrıca, potansiyel üretimin artması ve sürdürülebilir büyümenin devamı için önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artışını 14’üncü çeyreğe taşımıştır. Bilinmelidir ki ilk çeyrekte sadece yüksek büyüme gerçekleşmemiş, aynı zamanda büyümenin kapsayıcılığı da korunmuştur”dedi.