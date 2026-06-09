Tüketim kapitalizminden sıfır atık hareketine

“Ben merkezli anlayıştan, insan merkez­li anlayışa geçmezsek her şey için çok geç olacak. İşte bu nedenle, sizleri çevre so­runlarının çözümünde rol almaya davet edi­yorum” diyor Sıfır Atık Vakfı Onursal Başka­nı Emine Erdoğan.

Bu çağrıya 183 ülkeden sağlanan katılım­larla kuvvetli bir destek geldi. Her yıl giderek güçlenen Sıfır Atık Forumu’nda bu yıl, yakla­şık 120 bakan ve 5 binden fazla katılımcı yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak­lı’nın Forum’da, 16 tarım bakanına mihman­darlık yapması, ikili görüşmelerle ilişkileri güçlendirmesi, gıda kayıplarının azaltılma­sı ve gıda tedarik zincirinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları dikkate değerdi.

Küresel sistem krizi ve sıfır atık

“Sıfır Atık”, bir kentin çöplerinin geri dö­nüşmesinin veya tabakta kalan son dane pi­rincin israf edilmemesinin ötesinde küre­sel krizler ve sömürü düzenine karşı kaynak kullanım ekonomisi adına bir savunma ola­rak görülebilir.

“Mutlu olmanın iki yolu var: Ya istekleri­nizi azaltacaksınız ya da imkanlarınızı zor­layacaksınız” diyen Dostoyevski aslında tam da işin özünü yakalamış. Kaynaklar sınırlı olmasına rağmen, sürekli olarak arzuları kö­rükleyen tüketim kapitalizminin sonunun geldiği neredeyse herkesin kabul ettiği bir gerçek.

Tüketim kapitalizmi, modernist insa­nı daha çok tüketime zorladıkça, daha fazla üretim mottoları ile kaynaklar geri dönüle­mez şekilde aşırı sömürüldükçe, tarihte hiç olmadığı kadar fazla kayıp, atık ve israf olu­şuyor.

Aslında çok az konuşulan, en büyük kay­nak israfının savaşlarla ortaya çıkıyor olma­sı. Sıfır Atık Forumu’nda damla damla, gram gram sıfır atık hesabı yapılırken, savaşların neden olduğu çevresel felaketler ile milyon­larca ton karbondioksit ve kaynakların geri dönülemez şekilde imha edilmesi pek gün­dem olmaz. En büyük fosil yakıt kullanıcısı olan savunma bakanlıklarının, savaş maki­nalarını petrolden elektriğe dönüştürmele­rinin başarı hikayeleri anlatılır hep.

Kırılganlıklar ve sıfır atık

Savaşlarla birlikte lojistik yolların uza­ması; enerji ve işgücü maliyetlerinin ve gıda kayıplarının artması anlamına geliyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı’nda, sadece ener­ji sevkiyatı aksamadı. Tarımsal üretimin önemli girdisi olan gübre tedariğinde ve fi­yatlarında sorunlar yaşandı. Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı’ndaki güvensizlik, Avrupa ile Uzak Doğu Asya arasındaki ticareti Ümit Burnu’na kaydırdı. Uzayan lojistik hatlar ve maliyetler, navlun bedellerini 2-4 kat artı­rırken gıda güvencesini de olumsuz yönde etkiledi.

Aslında Hürmüz ile bölgenin kırılganlık­ları su yüzüne çıktı. Bölge ülkelerinin, ihti­yaçlarının %70 ila %95’i oranında denizden su arıtımına muhtaç olması ve arıtma tesis­lerinin vurulması riski; bölgenin %90’a ya­kın oranda gıdada dışarıya bağımlı olması, Körfez ülkelerinin kırılganlığını ortaya çı­kardı.

Ayrıca savaş ortamında artan risk ve be­lirsizlikler, üretim planlamalarını aksatarak kaynak israfına yol açıyor.

Türkiye’nin jeostratejik konumu; doğu ile batı, güney ile kuzey arasında, yumuşak gü­cünü de kullanarak giderek bir koridor ve stratejik gıda merkezi olmasını sağlıyor.

Savaşla uzayan lojistik yollar karşısın­da, merkezinde Türkiye’nin yer aldığı yeni lojistik yollarla daha kısa alternatifler su­nabilmesi her geçen gün ümitleri artırıyor. Ayrıca küresel krizler arttıkça, gıda milli­yetçiliği yükseliyor ve ülkelerin stratejik gı­da rezervleri de artıyor. Sonuçta depolanan devasa miktardaki gıdanın neden olduğu ka­yıplar büyüyor.

Ezcümle; Sıfır Atık Vakfı’nın girişimle­rini, çökmekte olan küresel gıda sistemine karşı akademinin, sivil toplumun, siyasetin, iktidarların ve kanaat önderlerinin bir ara­ya gelerek çözüm arama çabası olarak değer­lendirmek ve sıfır atığı, küresel krizlerin ve savaşların yol açtığı belirsizlik ortamında, Türkiye için bir milli güvenlik meselesi ola­rak görmek gerekiyor.