İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın bu yıl 5.si düzenleniyor. Program, Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden’in ifade ettiği gibi, “Geleceği şekillendirmeye soyunan, bugün kendisine verilenlerle yetinmeyerek daha iyi bir dünyada yaşamak isteyen, toplumsal sorunlara iş yapma biçimlerini de değiştirerek çözüm arayan, çoğu da genç olan kişilere ilham vermeyi amaçlıyor.”

Sosyal girişimcilik, Kale Grubu’nun iş yapış modelini önemli ölçüde tanımlıyor. ‘İyi Bak Dünyana’ hareketi bunun en somut örneği. Fakat diğer yandan dünyamıza hiç de iyi bakmadığımız bir süreçten geçiyoruz.

Rana Birden, “Son günlerde yaşadığımız orman yangınları bile aslında dünyamıza, ormanlarımıza, çevremize hiç iyi bakmadığımızın bir işareti. Bu yaşananlardan herkesin kendi adına ders çıkardığına inanmak istiyorum. Aslına bakarsanız sade vatandaş da, sivil toplum da iş dünyası da bu süreçte iyi sınav verdi diye düşünüyorum. Biz her zaman yaşadığımız bu küresel sorunlara karşı hiç kimsenin, hiçbir şirketin tek başına yeterli mücadele veremeyeceğini vurguluyorduk ki, maalesef son yaşananlar bizi haklı çıkardı. Tablo ortada. Bir dakika bile gecikecek durumumuz yok! Artık her alanda söylem birliği değil, eylem birliği yapmak önemli. Herkes, her şirket kendi etki alanında azami oranda katkı sağlamaya çalışırsa; güç birliği, gönül birliği yaparsak başarıya ulaşabiliriz. Biz bu yaklaşımımızı İyi Bak Dünyana hareketi ile ortaya koyduk. Bu hareketle değişimi ilk olarak kendi kapımızın önünden, yakın çevremizden başlatıyoruz. Herkesi, tüm iş dünyasını değişmeye, dönüşmeye davet ediyoruz” diyor.

Kale Grubu Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Rana Birden ile İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın hedefl erini ve sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişimini konuştuk.

Daha adil, daha eşit, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir dünyaya ihtiyacımız var

“Bugün karşı karşıya olduğumuz ve giderek şiddeti artan küresel sorunlar, daha adil, daha eşit, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir dünyaya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Eğer böyle bir dünya istiyorsak değerlerin daha odak noktasında yer aldığı bir düzene ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bununla birlikte ne hükümetlerin ne de özel sektörün kendi başlarına çözüm oluşturamadığı sosyal ve çevresel zorlukların aşılması için de yenilikçi yaklaşımlar gerekiyor. Biz Kale Grubu olarak sorundan değil sorumluluktan beslenmek gibi temel bir yaklaşıma sahibiz. Bu doğrultuda etki odaklı projeler geliştirme düşüncesiyle hareket ederken yolumuz sosyal girişimcilerle kesişti. Çünkü onlar da bizim gibi şikâyet etmek yerine çözüm arayışına girişmeyi tercih edenlerden… Sağlıklı bir büyüme ortamını tesis etmek, dünyanın herhangi bir yerindeki insanların yaşamlarında büyük bir değişiklik yapmak, daha az şanslı olanlara hayatta kendi amaçlarını bulmaları için gerekli becerileri kazandırmak için çalışıyorlar.”

Farkındalık sağlanması gerekli

“Bu alanda farkındalık sağlanmasına çok büyük ihtiyaç var. Biz Türkiye’nin her bölgesinden, her şehrinden gelen sosyal girişimcileri ve projelerini gündeme taşıyarak farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 4 yıllık sürece baktığımızda, özellikle farkındalık yaratmak adına çok önemli ilk adımlar attığımızı görüyorum. Tabii bu uzun bir maraton. Kısa vadede, ödül programını geliştirmeyi ve daha fazla sosyal girişimciye erişebilmeyi hedefl iyoruz. Uzun vadede ödül desteğinin kapsamını genişleterek yolumuzun kesiştiği sosyal girişimcilerle sürekli iş birliği içerisinde olma ve dayanışma içerisinde hareket eden bir topluluk inşa etme gayesini taşıyoruz. Kurucumuz İbrahim Bodur’dan bize miras kalan değerler ışığında; vicdanlı, sorumlu, duyarlı, teknolojiyi iyilik için kullanan, insanı ve sosyal faydayı merkeze koyan girişimcileri sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.”

Sosyal girişimciler geleceğin kanatları olarak görülmeli

“Dünyada ve Türkiye’de başta iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi gibi yakından tanık olduğumuz gelişmeler karşısında ‘ne yapabilirim?’ sorusunu daha çok sormaya başladıkça sosyal girişimcilik de gelişim gösterecek. Bununla birlikte özel sektör ve kamunun sosyal girişimcileri Kale Grubu gibi geleceğin kanatları olarak görmesi ve onları ve sahiplenerek iş birliği yapmaları da bu süreci daha da tetikleyecek bunu da alanda yapmış olduğumuz çalışmalarda yakından gözlemleyebiliyoruz. Sosyal girişimcilere sü rdü rü - lebilir ve etkili destek verebilecek kurumların oluşması uzun zaman aldı, ancak bugün geldiğimiz noktada alana destek veren birçok inkü basyon merkezi, ekosistem kuruluşu ve danışmanlık hizmeti var. Zaman içinde bu alana aktarılan finansman, teşvik ve hukuki alt yapısı geliştirilebilirse ülkemiz bu alanda dünyada da fark yaratabilir.”

Toplumsal sorunlara ilgi duyan ve çözüm araştıran gençlere çağrı

“İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programına başvurular, 1 Eylül tarihine kadar www. ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden alınmaya devam edecek. Bu yıl bir ilk olarak, Seçici Kurul Özel Ödülü ile 18-25 yaş arası değişim öncüsü gençleri de ödüllendireceğiz. Dört yılda ödül programımıza 1.000’e yakın başvuru aldık. Geçen yıllarda projeler, daha çok eğitim ve kadınlar, mülteciler, çocuklar gibi dezavantajlı gruplar üzerinde yoğunlaşıyordu. Geçen yıl Ödül Programımıza yapılan başvurular arasında pandeminin getirdiği sorunlara çözüm bulmaya yönelik olanlar ağırlıktaydı. Nitekim Seçici Kurulumuz da dayanışma ruhunu öne çıkarmak amacıyla geçen yıl ilk kez pandemi alanında özel bir ödül vermeyi kararlaştırdı. Pandeminin bu yıl da projeler açısından yönlendirici bir faktör olacağını öngörüyorum. Bununla birlikte pandeminin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenen kesimlerin başında gelen gençlerden yoğun ilgi göreceğimize inanıyorum. 18-25 yaş arası gençlere takdim edeceğimiz Seçici Kurul Özel Ödülü’nün de bu ilgiyi tetikleyeceğini düşünüyorum. Türkiye’nin dört bir yanında okuyan, yazan, düşünen, toplumsal sorunlara ilgi duyan ve daha ötesi çözüm araştıran gençlere, ödül programımıza katılmaları için çağrı yapıyorum.”