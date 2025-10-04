Tüm şirket ve işletmeler dikkat!

1 Ekim’den itibaren uygulamada: KURGAN Sis­temi ve mali müşavirin rolü.

KURGAN nedir?

KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi), Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kuru­lu tarafından geliştirilen ve 1 Ekim 2025 itibarıyla uygulamaya alınan yeni bir risk analiz ve denetim sistemidir.

Bu sistem, mükelleflerin ve işletmelerin tüm iş­lemlerini;

* E-faturalar, e-defterler, banka hareketleri, lo­jistik veriler, ticari sözleşmeler ve dijital kayıtlar üzerinden anlık olarak inceleyerek,

* Risk puanı oluşturur ve olası sahte belge kul­lanımını en erken aşamada tespit etmeyi amaçlar.

Kısacası KURGAN, ticari hayatın içinde her adı­mı gözetleyen, kayıt düzenini ve şeffaflığı zorunlu hale getiren yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Mali müşavirin rolü

Mükelleflerin çoğu yıllardır mali müşavirlerin işini sadece “fatura ve evrak kaydı yapmak” olarak gördü. Oysa gerçek çok daha farklıdır.

Mali müşavir;

* İşletmelerin tüm finansal kayıtlarını tutan,

* Vergi mevzuatına uygunluğu sağlayan,

* Riskli işlemleri önceden fark edip uyaran,

* Devlet ile işletme arasında köprü olan,

* Ve artık KURGAN sistemiyle birlikte deneti­min en kritik aktörü haline gelmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreçte mali mü­şavirlerden büyük bir destek beklemekte, çünkü sistemin beslendiği veriler doğrudan onların eme­ğiyle oluşmaktadır.

Meslek mensuplarının durumu ve değerinin anlaşılması

Bunca sorumluluk ve risk altında çalışan mali mü­şavirler, ne yazık ki yıllardır düşük ücretlerle ve çoğu zaman ödemelerini tahsil etmekte zorlanarak mesle­ğini icra etmektedir.

Bu noktada:

lBakanlık, meslek mensuplarının hak ettiği de­ğeri görmesi için ücret tarifelerinde iyileştirmeler yapmalıdır.

lİşletmeler ise mali müşavirlerine düzenli ödeme yapmalı, doğru bilgileri eksiksiz aktarmalı ve bu mesleğin önemini küçümsememelidir.

Unutulmamalıdır ki; bir işletmenin riskten uzak, güvenli ve sürdürülebilir olması, doğru­dan mali müşavirinin emeği, özeni ve bilgeliği ile mümkündür.

Şirketlerin ve işletmelerin KURGAN döneminde dikkat etmesi gereken 20 kritik nokta

1 Belgelerinizi tam ve şeffaf tutun; e-fatura, e-defter ve banka kayıtları uyumlu olsun.

2 Büyük işlemler için yazılı sözleşme düzenle­yin.

3 Sevk irsaliyesi, teslim fişi, kantar fişi, araç pla­kaları gibi teslim belgelerini mutlaka arşivleyin.

4 Elden ödeme yapmayın, banka üzerinden açıklamalı transfer tercih edin.

5 Hizmet alımlarında (işçilik, montaj, üretim vb.) fotoğraf, video ve kanıtlayıcı belgeler oluş­turun.

6 İş ilişkilerine dair e-posta ve yazışmaları sak­layın.

7 Çalışacağınız firmalardan vergi levhası, faali­yet belgesi, borcu yoktur yazısı temin edin.

8 Belgeleri dijital ortamda düzenli şekilde arşiv­leyin.

9 Aylık veya üç aylık iç denetim süreçleri uygula­yın.

10 KURGAN yazısı gelen veya sahte belge riski taşıyan firmalardan uzak durun.

11 Belgeleri eksiksiz ve zamanında mali müşa­virinize teslim edin.

12 Mali müşavirler, mükellefleri sürekli bilgi­lendirip rehberlik etmeli.

13 KURGAN yazılarına süresinde ve belgeler­le birlikte cevap verin.

14 Yanlış ya da eksik bilgi verilmesi özel usul­süzlük cezası doğurur, dikkat edin.

15 Riskli işlemler için teminat istenebileceği­ni göz önünde bulundurun.

16 Rapor Otomasyon Sistemi sayesinde dene­timlerin daha hızlı ve sistematik olacağını unutmayın.

17 Sahte belge ile mücadele sadece denetim değil, aynı zamanda kültürel dönüşüm sü­recidir.

18 1 Ekim 2025 sonrası kast değerlendirmele­ri için belirlenen 13 kriter esas alınacak.

19 Masumiyet karinesi geçerli; belgelerinizi tam saklayarak hukuki savunmanızı güçlendirin.

20 Hem mükellefler hem meslek mensupları sü­rekli eğitim ve güncel bilgiyi takip etmelidir.

Son söz:

KURGAN ile birlikte ticaret ve muhasebe dün­yasında yepyeni bir dönem başlıyor. İşletmeler için en güvenli yol; mali müşavirleriyle uyumlu, şeffaf ve düzenli bir iş birliği içinde olmak. Mali müşavirler ise bu süreçte işletmelerin geleceği­ni şekillendiren birincil aktör konumunda olacak.