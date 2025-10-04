Tüm şirket ve işletmeler dikkat!
1 Ekim’den itibaren uygulamada: KURGAN Sistemi ve mali müşavirin rolü.
KURGAN nedir?
KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi), Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından geliştirilen ve 1 Ekim 2025 itibarıyla uygulamaya alınan yeni bir risk analiz ve denetim sistemidir.
Bu sistem, mükelleflerin ve işletmelerin tüm işlemlerini;
* E-faturalar, e-defterler, banka hareketleri, lojistik veriler, ticari sözleşmeler ve dijital kayıtlar üzerinden anlık olarak inceleyerek,
* Risk puanı oluşturur ve olası sahte belge kullanımını en erken aşamada tespit etmeyi amaçlar.
Kısacası KURGAN, ticari hayatın içinde her adımı gözetleyen, kayıt düzenini ve şeffaflığı zorunlu hale getiren yeni bir dönemin başlangıcıdır.
Mali müşavirin rolü
Mükelleflerin çoğu yıllardır mali müşavirlerin işini sadece “fatura ve evrak kaydı yapmak” olarak gördü. Oysa gerçek çok daha farklıdır.
Mali müşavir;
* İşletmelerin tüm finansal kayıtlarını tutan,
* Vergi mevzuatına uygunluğu sağlayan,
* Riskli işlemleri önceden fark edip uyaran,
* Devlet ile işletme arasında köprü olan,
* Ve artık KURGAN sistemiyle birlikte denetimin en kritik aktörü haline gelmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreçte mali müşavirlerden büyük bir destek beklemekte, çünkü sistemin beslendiği veriler doğrudan onların emeğiyle oluşmaktadır.
Meslek mensuplarının durumu ve değerinin anlaşılması
Bunca sorumluluk ve risk altında çalışan mali müşavirler, ne yazık ki yıllardır düşük ücretlerle ve çoğu zaman ödemelerini tahsil etmekte zorlanarak mesleğini icra etmektedir.
Bu noktada:
lBakanlık, meslek mensuplarının hak ettiği değeri görmesi için ücret tarifelerinde iyileştirmeler yapmalıdır.
lİşletmeler ise mali müşavirlerine düzenli ödeme yapmalı, doğru bilgileri eksiksiz aktarmalı ve bu mesleğin önemini küçümsememelidir.
Unutulmamalıdır ki; bir işletmenin riskten uzak, güvenli ve sürdürülebilir olması, doğrudan mali müşavirinin emeği, özeni ve bilgeliği ile mümkündür.
Şirketlerin ve işletmelerin KURGAN döneminde dikkat etmesi gereken 20 kritik nokta
1 Belgelerinizi tam ve şeffaf tutun; e-fatura, e-defter ve banka kayıtları uyumlu olsun.
2 Büyük işlemler için yazılı sözleşme düzenleyin.
3 Sevk irsaliyesi, teslim fişi, kantar fişi, araç plakaları gibi teslim belgelerini mutlaka arşivleyin.
4 Elden ödeme yapmayın, banka üzerinden açıklamalı transfer tercih edin.
5 Hizmet alımlarında (işçilik, montaj, üretim vb.) fotoğraf, video ve kanıtlayıcı belgeler oluşturun.
6 İş ilişkilerine dair e-posta ve yazışmaları saklayın.
7 Çalışacağınız firmalardan vergi levhası, faaliyet belgesi, borcu yoktur yazısı temin edin.
8 Belgeleri dijital ortamda düzenli şekilde arşivleyin.
9 Aylık veya üç aylık iç denetim süreçleri uygulayın.
10 KURGAN yazısı gelen veya sahte belge riski taşıyan firmalardan uzak durun.
11 Belgeleri eksiksiz ve zamanında mali müşavirinize teslim edin.
12 Mali müşavirler, mükellefleri sürekli bilgilendirip rehberlik etmeli.
13 KURGAN yazılarına süresinde ve belgelerle birlikte cevap verin.
14 Yanlış ya da eksik bilgi verilmesi özel usulsüzlük cezası doğurur, dikkat edin.
15 Riskli işlemler için teminat istenebileceğini göz önünde bulundurun.
16 Rapor Otomasyon Sistemi sayesinde denetimlerin daha hızlı ve sistematik olacağını unutmayın.
17 Sahte belge ile mücadele sadece denetim değil, aynı zamanda kültürel dönüşüm sürecidir.
18 1 Ekim 2025 sonrası kast değerlendirmeleri için belirlenen 13 kriter esas alınacak.
19 Masumiyet karinesi geçerli; belgelerinizi tam saklayarak hukuki savunmanızı güçlendirin.
20 Hem mükellefler hem meslek mensupları sürekli eğitim ve güncel bilgiyi takip etmelidir.
Son söz:
KURGAN ile birlikte ticaret ve muhasebe dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor. İşletmeler için en güvenli yol; mali müşavirleriyle uyumlu, şeffaf ve düzenli bir iş birliği içinde olmak. Mali müşavirler ise bu süreçte işletmelerin geleceğini şekillendiren birincil aktör konumunda olacak.
