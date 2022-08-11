Tunay Gıda, Türkiye’nin organik gücünü Erzincan’dan gösteriyor

Türkiye’nin organik gıda endüstrisine hizmet eden en önemli şirketlerinden biri Erzincan’da faaliyet yürütüyor. 1960'lı yılların sonunda İstanbul’daki üniversite eğitiminin ardından memleketi Erzincan’da, bölgesine katkı sunan yatırımlara imza atan Sami Tuncer Kırtıloğlu’nun önderliğinde Erzincanlı ve lise döneminde arkadaş bir grup idealist girişimci tarafından 2004’te kurulan Tunay Gıda, üretiminin yüzde 70’ini organik tarım üzerine yapıyor. Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerde üretilen organik meyve konsantresinin yüzde 98’i yurt dışına gönderiliyor. Başta Erzincan olmak üzere organik akreditisyona sahip kendi bahçelerinden hasat edilen meyveleri işlemenin yanında, Türkiye’nin değişik yörelerinde sisteme dahil ettiği sözleşmeli meyve üreticileri, faaliyetlerin en önemli sacayaklarından.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Sami Tuncer Kırtıloğlu’nun yaptığı, genel müdürlüğünü kızı, ikinci kuşak temsilcisi Gonca Kırtıloğlu Demir’in başarı ile yürüttüğü şirkette profesyonelleşme adına da önemli adımlar atılıyor. Bu adımlardan biri, İhracat Direktörü olarak Tunay Gıda Ailesi’ne geçen Haziran ayında katılan Leyla Aydın Yüksel’in transferi oldu. Kendisiyle, Tunay yönetiminin yakın zamanda katıldığı Almanya’daki en prestijli organik fuarlardan BioFach- World Organic Trade Fair ile ilgili bilgi almak istediğimde tanıştım. Bursa’da büyüyen, lisans eğitimini İstanbul’da alan Leyla Aydın Yüksel, iş yaşamına meyve suyu endüstrisinin öncülerinden Aroma Grubu’nda başlıyor. Uzman olarak girdiği şirkette 16 yıl boyunca çalışan ve Dış Ticaret Müdürü olarak hizmet veren Yüksel, uluslararası pazarlardaki deneyimini bundan böyle Erzincan’da Tunay Gıda' da aktaracak.

Organik gıda pazarı büyüyor

Her ne kadar pandemiyle birlikte dünyada alım gücünün azaldığına dair işaretler olsa da sağlıklı beslenme ihtiyacının her geçen gün arttığını dile getiriyor Leyla Aydın Yüksel. Geçen yıl 221.3 milyar dolar olan global organik gıda pazarının 2025’te 380.8 milyar dolara yükseleceğinin hesaplandığını söylüyor. Türkiye’nin bu alanda büyük potansiyeli bulunduğunu belirten Leyla Aydın Yüksel, “Tunay Gıda olarak Türkiye genelinde sözleşmeli tarım üzerinden üreticimize de uzanıyoruz. Çiftçimize pazar ve bilgi imkanları sunuyoruz, üretim güçlerini organik tarıma yöneltmelerini, bu yönleriyle de dünyaya açılmalarını sağlıyoruz. Ülkemizin bu alanda katma değerli üretime ve ihracata dönük büyük potansiyel barındırdığını bilmemiz gerekiyor” diyor.

Dünyada organik tarım arazisinin yüzde 1.4’ü Türkiye’de. 2021’de 221.3 milyar dolar olan organik gıda pazar büyüklüğü, 2025’de 380.8 milyar dolara ulaşacak. Ülkemizin organik gıdadaki potansiyeli çok yüksek.

Bursa’dan Erzincan’a uzandı

Leyla Aydın Yüksel’e kendisini Erzincan’a yönelten nedenleri sordum. Tunay Gıda’nın organik tarım ve endüstrisindeki faaliyetlerini yakından bildiğini ifade ediyor. “Ülkemiz tarımının katma değerini artıracak başlıca unsurlar arasında organik tarımın geldiğine çok inanıyorum. Kurucularının gözetiminde en iyisini yapmayı ilke edinmiş Tunay Gıda, bu alanda çok önemli adımlar atıyor. Sözleşmeli çiftçi ailelerimiz ile organik tarımda daha büyük mesafe alacağımıza inanıyorum” diyor. Kendisinin de üretimin tüm süreçlerini yakından gözlemesi gerektiğine inandığını kaydeden Yüksel, “İnanmadığınız bir şeyi satamazsınız. Ben de tüm süreçleri yakından gözlemleyerek, tüm Tunay Ailesi ve yönetimi ile ekiplerimizle birlikte titizlikle ürettiğimiz ürünleri dünyanın ulaşabildiğimiz her köşesine ihraç etmeye devam edeceğiz” derken, "Tunay'ın sosyal sorumluluk projeleri ve büyümeyi tüm paydaşlarını kapsayacak biçimde projelendirme stratejisi de kariyer yolculuğumda çok etkili oldu" şeklinde konuşuyor.

30 ülkeye ‘organik’ ihracat

Türkiye, dünyadaki toplam organik tarım arazisinin yüzde 1,4’üne sahip bulunuyor. Bu potansiyelin ortaya koyacağı üretim miktarına ve pazar payına henüz ulaşmış değil. Bu noktada organik üretimi cesaretlendirecek adımlara, özendirecek yeni sistemlere ihtiyaç var. Yani yeni Tunay Gıda’ların yaratılması gerekiyor. Bebek maması grubuyla, meyve suyu konsantresi alanındaki organik üretimi sayesinde firma, cirosunu her yıl çift haneli rakamlarla büyütüyor. 450 sözleşmeli çiftçi ve 19 bin dönüm organik bahçeden alım yaptığı meyveleri işleyen şirketin ürünlerini, organik pazarın en çok büyüdüğü ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 30’un üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Yüksel, katılım gösterdikleri fuarda, organik ve Demeter sertifikalı meyve suyu konsantresi ve püresiyle meyve çekirdeği ve meyve aromalarının sunulduğu Tunay Gıda standının büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.