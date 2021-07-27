Tunus’ta yaşanan siyasi krize Ankara’dan tepki geldi 

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya almasına Ankara’dan tepki geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus’ta seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan meneden kararları anayasal düzene karşı darbe olarak değerlendirdi.

Şentop, “Askeri, bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur; Tunus’ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Tunus’ta halkın iradesini temsil eden parlamentonun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu, ülkede anayasa hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesinin temenni edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus’ta demokratik sürecin askıya alındığını, anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınadıklarını belirterek, “Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını, ülkede demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Tunus'ta yaşananları, ”siyasi meşruiyete yönelik bir darbe” olarak değerlendirerek, “Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta Anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir. Tunus’ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz” dedi.

“Demokrasinin kazanımlarını koruyacağına inanıyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, ülkelerin sıkıntılarının ancak milli iradenin en geniş şekilde temsil edildiği parlamentolarda çözülebileceğini belirterek, “Biz kardeş Tunus halkının bu sıkıntılı dönemi atlatacağına, demokrasinin kazanımlarını koruyacağına inanıyoruz” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşananların bölgede yeni bir istikrarsızlık kaynağı olacağı uyarısında bulundu.