  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. Tunus’ta yaşanan siyasi krize Ankara’dan tepki geldi 

Tunus’ta yaşanan siyasi krize Ankara’dan tepki geldi 

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in, Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya almasına Ankara’dan tepki geldi.   TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus’ta seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan meneden kararları anayasal düzene karşı darbe olarak değerlendirdi.

Şentop, “Askeri, bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur; Tunus’ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı, anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır” dedi. 

Dışişleri Bakanlığı, Tunus’ta halkın iradesini temsil eden parlamentonun faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğunu, ülkede anayasa hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesinin temenni edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus’ta demokratik sürecin askıya alındığını, anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınadıklarını belirterek,  “Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin, bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını, ülkede demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Tunus'ta yaşananları, ”siyasi meşruiyete yönelik bir darbe” olarak değerlendirerek, “Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta Anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir. Tunus’ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz” dedi.

“Demokrasinin kazanımlarını koruyacağına inanıyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, ülkelerin sıkıntılarının ancak milli iradenin en geniş şekilde temsil edildiği parlamentolarda çözülebileceğini  belirterek, “Biz kardeş Tunus halkının bu sıkıntılı dönemi atlatacağına, demokrasinin kazanımlarını koruyacağına  inanıyoruz” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşananların bölgede yeni bir istikrarsızlık kaynağı olacağı uyarısında bulundu.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İflas eden esnaf sayısı artıyor, esnaf ayağa kalkmak için uzun vadeli kredi istiyor 26 Temmuz 2021
“Paris Anlaşması olmazsa olmaz” 19 Temmuz 2021
15 Temmuz’un yıldönümünde siyasiler ne dedi?  16 Temmuz 2021
“Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz” 15 Temmuz 2021
Kılıçdaroğlu: CHP belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor 14 Temmuz 2021
Siyasette OHAL tartışması 13 Temmuz 2021
Meclis tatil öncesi torba teklif ile Turizm Teşvik Kanun teklifini görüşecek 12 Temmuz 2021
Yerel yönetimlerden hayvanları koruma kanununa tam destek geldi 09 Temmuz 2021
Akşener’den TEİAŞ uyarısı: Ekonomik bağımsızlık tehlikeye girer  08 Temmuz 2021
Kılıçdaroğlu’dan ‘tank paleti tartışma’ çağrısı  07 Temmuz 2021