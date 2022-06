Turbo elektrik

Geçtiğimiz iki hafta boyunca birbirinden ilginç yeni model lansmanları için Avusturya, Fransa ve İtalya arasında mekik dokudum. Mild hibritler, Plug-in Hybrid’ler, tam elektrikli sporcular derken, en sportif içten yanmalılarda bile turboların elektrikli olarak performansı nasıl zirvelere çıkardığını bire bir deneyimledim.

Hem emisyonları aşağıya çekmek, hem de motor gücünü yepyeni üst limitlere çıkarmak için termik motorlarda en ısrarcı markaların bile elektrik destekli sistemlerle yeni dinamizm boyutlarına çıkmaya başladıklarını altını çizerek not aldım. Mesela Avusturya Alpleri’nde kullandığım Land Rover markasının zirvesindeki yeni büyük Range Rover, PHEV versiyonunda 113 kilometrelik tam elektrikli menzilinin yanında karbondioksit salım değerini 18 gr/km’ye kadar indirebileceği iddiasında idi. Hatta, 6 silindirli 3.0 litrelik benzinli motorunu hiç devreye almadan P440e ve P510e versiyonlarını kendim kullanırken bile 88 km’ye kadar tümüyle elektrikli yani sıfır emisyonla ilerletmeyi başardım… Yavaşlarken ve rejeneratif frenlemede elde edilen enerjiyi yeniden kullanıma sokan, küçük bir elektrik motorla hem benzinli hem de dizel ana motorunu destekleyen MHEV yani hafif hibrit D350 D300 D350 ve P360 ile P400 versiyonları da, 7,6 ila 9.4 litre arasında minimum tüketim vaadediyorlardı…

Bu irilikteki, 2,5 tondan daha ağır lüks bir İngiliz için şaşırtıcı rakamlar!.. Fransa Colmar’ın üzüm bağlarıyla kaplı tepeleri ve Alsace dağ virajlarında limitlerine yaklaştırmaya çalıştığım Mercedes AMG C43 4Matic, 1.991 cc’lik 4 silindirli motorunun turbosunu eletriklendirerek 408 beygir gücünü ve 500 Nm’lik maksimum torkunu lineer yükselterek, 0-100 km/h hızlanmasının 4,6 saniyelik lezzetini tattırdı. Bu arada bu AMG’nin RSG denilen yeni nesil kayış tahrikli marş jeneratörlü Mild Hybrid sistemi sayesinde, reküperasyon ve “yelken” fonksiyonlarıyla “uslu” sürüşle bu tam sportif premium sedanın bile tüketimin 100 km’de 8,7 litrelik verimliliklere kadar indirilebileceği söyleniyordu. Diğer yanda Mercedes-AMG’nin ilk süper tam elektriklisi EQE 53 4Matic+’ı ise, AMG Dynamic Plus paketiyle 505 kW yani 687 beygir gücünün yanında tam 1.000 Nm’lik maksimum torkuyla inanılmaz hızlarda sürerken 0-100 km/h ivmelenmelerde Race Start “boost” ile 3,3 saniyeleri heyecan içinde görme şansım oldu. Fakat, böyle bir tam elektrikli üst orta segment süper sporcu sedanın bile 20,2 kWh/100 km minimum tüketiminin yanında 90,6 kWh’lik Li-ion bataryasını 260 kW’lık reküperasyon potansiyeliyle destekleyerek 459 ila 526 menzillere kadar tüketim ekonomisine çıkarması, asıl şaşırdığım nokta idi!.. Ayrıca İtalya’nın sosyetik adası Sardinya’nın kuzey tepeleri arasındaki dar yollardaki adrenalin sürüşlerimizle hayran kaldığımız Porsche’nin en güçlü tam elektriklisi Taycan Sport Turismo Turbo S de, overboost gücü 761 HP ve 1050 Nm’lik maksimum torkuyla Performance Battery Plus kapasitesi 93,4 kW olarak, 260 km/h maksimum hızına doğru PTV Plus tork vektörleme sisteminin kabiliyetiyle 0-100 km/h akselerasyonunu 2,8 saniyede sergiliyordu. Fakat, akıllı dört çekerinin taşıdığı 2,3 tondan fazla ağırlığına rağmen 22,5 kWh/100 km tüketim ve 430 ila 458 kilometrelik menzillerde de ekonomik kullanılabiliyordu…

Sonuçta; “elektrik”, normalleri bile sporcu, anormalleri de artık süper sporcu yapmaya başladı!.. Üstelik, harcanan enerjiye göre daha az “tüketerek”!..