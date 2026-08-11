TÜRİB’le güçlenen tarım piyasaları

Tarım ekonomisi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi giderek artan bir alan. Ülkemiz tarımsal hasılası, 2002- 2025 döneminde 3,4 kat artarak 83,2 mil­yar dolara yükselmiş ve dünyada 12’ncilik­ten 7’nci sıraya tırmanmışız. Ülkemiz tarım ekonomisi için tüm tartışmaların üzerinde net bir sonuç bu.

Ülkemizin üretim ve ve­rimlilik konusunda, yeterli olmamakla bir­likte, belirli bir aşamaya geldiği muhakkak. Ancak asıl sorun daha çok hasat sonrası baş­lıyor ve soframıza kadar devam ediyor. Evet, gıda enflasyonu başta olmak üzere gıda pi­yasaları, fiyat ve gelir dalgalanmaları, üreti­ci ve tüketici şikayetleri sürekli gündemde. Elbette ki tarımsal üretimin doğaya bağım­lılığı, tarım ürünleri piyasalarında arz ve ta­lep esnekliklerinin düşük olması bunun ne­denleri arasında.

Ancak tam rekabet şart­larının oluşamaması, tarım ekonomisinde yaşanan sorunların esas kaynağı. Detay ver­mek gerekirse, piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının varlığı, açıklık, ürünlerde standar­dizasyon ve piyasaya rahat giriş-çıkış ser­bestisi, rekabet ortamının oluşumunun ol­mazsa olmaz şartları.

TÜRİB: Gıda piyasalarında istikrar

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve lisanslı depoculuk, ülkemiz tarım ürünleri piyasalarında daha yapısal, şeffaf ve güvenli bir fiyat oluşumuna katkı vererek bu şartla­rın güçlenmesini sağlıyor.

Bilindiği üzere tarım ürünleri belirli bir dönemde üretilmesine karşılık genellik­le yılın tamamında tüketilir. Örneğin, buğ­dayın birkaç aylık üretim sezonu olmasına karşılık her eve, her gün ekmek girmesi ge­rekir.

TÜRİB, arzın tüm yıla yayılmasında, lisanslı depoculuk sistemi ile entegrasyon halinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi ko­ruyarak, tarımsal üretimin sürdürülebilir­liği konusunda önemli bir işlev görüyor. Bu açıdan ürünlerin sağlıklı şartlarda depolan­ması ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi de gıda güvencesine önemli bir destek sağ­lıyor.

Bankaların elektronik ürün senetleri­ni (ELÜS) teminat kabul etmeleri, üretici ve tüccarın finansmana ve kısa vadeli fonlara erişimini kolaylaştırıyor. Dijital platform­da oluşan TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksle­ri, paydaşlar açısından karar almada önemli bir referans. Bu yapı, kayıt dışılığın azaltıl­masına ve daha etkili bir tedarik zincirinin oluşturulmasına da katkı sağlıyor.

7. yılında TÜRİB

Geçtiğimiz günlerde TÜRİB’in yedin­ci yılı vesilesiyle, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği ile TÜRİB tarafından önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Et­kinliğe, FAO’dan, Tarım Orman Gençlik Konseyi’nden, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’ndan, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlığı’ndan temsilciler katıldı. Tarım paydaşlarını birleştirmede hep kilit rolde olan İsmail Uğural ile TÜRİB Genel Mü­dürü Ali Kırali’nin başarılı organizasyo­nunda Uluslararası Kadın Çiftçi Yılı De­ğerlendirmeleri de yapıldı.

2019 yılında ilk gongu çalan TÜRİB’in %51 hissesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 53 adet ticaret borsasına ait. Ta­rım ürünleri piyasalarını regüle etme gö­revini başarıyla sürdüren Toprak Mahsul­leri Ofisi de TÜRİB’in %15 hissesini elinde bulunduruyor. Lisanslı depolardaki ürün karşılığı verilen ELÜS’ler bu borsada iş­lem görüyor ve işlem hacmi 475 milyar TL gibi büyük bir hacme ulaşmış durumda. ELÜS ihracı yapılan 17 ürün içinde buğ­day, arpa ve mısır en büyük paya sahip.

Sayın Kirali’nin geleceğe dair açıklama­ları arasında; 2026 yılı sonunda vadeli iş­lem piyasasının ve katılım finansmanın­da Teverruk Piyasası’nın devreye alınacak olması, TÜRİB Uluslararası Ürün Piyasa­sı’nın faaliyete geçirilmesi ve lisanslı de­poculuk sistemini daha sağlam ve güven­li adımlarla ileri taşıyacak modern bir de­netim-gözetim altyapısının kurulması hedefleri yer alıyor. Ezcümle; TÜRİB’in, tarım piyasalarındaki kırılganlığı azaltma ve Türkiye’nin ‘stratejik stok merkezi’ ol­ma hedefini destekleme bakımından kat­kısı çok değerli.