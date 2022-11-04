Turist başına gelirimiz hiç fena değil spor turizmiyle iki kat gelir mümkün

Türkiye bu yıl, Covid-19 Salgını öncesinden çok daha iyi bir turizm sezonu geçiriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da geçen hafta, 9 aylık turizm gelirlerini dikkate alarak 2022 için ‘50 milyon turist 44 milyar dolar gelir’ hedefini ilan etmişti. Rakamlar böyle gerçekleşirse turist başına gelirimiz de yaklaşık 880 dolar olacak. Bu durumda turizm gelirlerimiz, savaşın tetiklediği küresel enerji krizinin ithalatımıza yüklediği ağır faturanın önemli kısmını karşılayacak. Tabii ki bu rakamlar 2020 ve 2021 turizm sezonlarında yaşadığımız kayıpların tamamının telafisi anlamına gelmiyor ama en azından Türkiye’nin turizmde doğru şeyler yaptığını ve bölgedeki tüm gerilimlere rağmen turizmde çift haneli büyümeyi başardığını da gösteriyor. Turizmde başarılıyız deyince ‘iyi de turist başına gelir çok düşük, adamlar gelip memleketimizde bedava yaşıyor’ diyenleri bilirsiniz. Benzer şekilde ‘her şey dâhil’ düşmanları da bir hayli fazla. İşin içine siyaset de girince birilerine göre neredeyse ülkeye turist gelmese daha iyi. Oysa turizmciler bilir ki hep örnek gösterilen İspanya, Fransa ya da Yunanistan’da da turist başına gelir bizimkine yakındır ve 700-950 dolar arasında değişir. Çünkü dünya genelinde toplam turizm gelirlerinin ana kaynağı daima ‘kitle’ turizmidir. Ancak, her ülke tarih, kültür ve doğal kaynak özelliklerinden dolayı farklı turizm alanlarından ortalamanın çok üzerinde gelir elde edilebilir. Türkiye bu turizm türlerindeki gelirlerini artırmaya da gayret ediyor. Tıpkı deniz kum güneş esaslı kitle turizminde olduğu gibi ‘altyapısı iyi olan turizm ülkelerinin tamamında’ son yıllarda bizde de hızla gelişen bir turizm türü daha var ki o da ‘spor’ turizmidir. Türkiye’nin bu konuda da büyük avantaja sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü hem genel olarak ‘spor altyapı yatırımları’ büyük ölçüde tamamlandı hem de turizmimizin gözbebeği otellerimizin önemli bir kısmı misafirleri için sporun önemini kavradı.

200 milyar dolarlık spor turizminde payımız ne kadar?

Dünya genelinde spor turizminin yıllık cirosu Covid-19 Salgınından önce 200 milyar dolar olarak tahmin ediliyordu. Türkiye’nin bu pastadan aldığı payın ise yaklaşık 2 milyar dolar olduğu hesaplanıyordu. Golf, futbol, yelken, atletizm, tenis ve diğer spor dalları için farklı nedenlerle her yıl Türkiye'ye tatil, kamp ya da turnuva amaçlı gelen yabancıların sayısı da yaklaşık 1 milyonu aşmış durumda. Bu aşamada ilginç bir rakama dikkat çekmek istiyorum. Spor turizminde ‘misafir başına gelir’ turist başına ortalama gelirin yaklaşık iki misli. Dünyada genel turizm gelirleri tek haneli artarken spor turizminde çift haneli büyüme yaşanıyordu. Bu ivme aynı şekilde devam ediyor.

Tenise odaklandı spor turizminde marka oldu

Spor turizmi alanında en güzel etkinlik örneklerinden biri Antalya’da, 1 Kasım’da başlayan, 6 Kasım’a kadar devam edecek olan BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors finalleri. Uluslararası Tenis Federasyonu ile Türkiye Tenis Federasyonu ikinci kez bu etkinlikleri Şahinler Holding’e ait Megasaray’da düzenliyor. 23 ülkeden 32 tenis takımının sporcuları, 6 Kasım’a kadar çok zorlu ve heyecanlı maçlarda ter dökecek. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, tenise ve tenisin Türk turizmine katkısına yürekten inandıklarını belirtiyor ve hem kendi turizm markası Megasaray’ın hem de Antalya’nın ‘teniste küresel marka’ olduğunu vurguluyor. Şahin, yaz başlarken grup olarak turizm yatırımlarının devam edeceğini ve otellerin sayısını ‘Megasaray’ markasıyla zincir halinde artıracaklarını açıklamıştı. Kemal Şahin, grubun ilk turizm tesisi Clup Megasaray’ın, 60 tenis kortuyla dünya çapında ses getiren birçok turnuvaya ev sahipliği yaptığını hatırlatıyor ve bugüne kadar 5 kıtadan 10 binin üzerinde sporcuyu bu tesiste ağırladıklarını anlatıyor. Tek amaçlarının ‘spor turizminden para kazanmak olmadığını’ da belirterek, şu bilgileri veriyor: “Megasaray Tenis Akademisi de artık dünya tenis camiasında çok bilinen bir marka. 6’sı milli, 40 akademi oyuncumuz dünya arenalarında bayrağımızı temsil ediyor ve sürekli derecelerini artırıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Türkiye şampiyonu Ada Kumru, bu yıl Avrupa 14 Yaş Kızlar sıralamasında 7 numaraya yükselerek bizleri gururlandırdı.”

Antalya’da yüzde 90 doluluk yakaladık havalimanını büyütme kararı çok doğru

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’e, Türkiye’nin 2022’de 50 milyon turist, 44 milyar dolar hedefi için ne düşündüğünü soruyorum. Yanıtı şöyle oluyor: “Turizmde bu yıl çok başarılı bir ivme devam ediyor. Bizim otellerimizin de bu rakamlara kayda değer katkısı var. Antalya Belek, Konyaaltı ve Kayseri Erciyes’teki otellerimiz yüksek doluluk oranlarıyla çalışıyor. Dünya genelinde turizm, pandemi öncesi 2019 rakamlarının ancak yüzde 57’sine ulaşmış durumda. Biz Antalya’da yüzde 90’ı yakaladık. Bu kıyaslamaya bakınca Antalya’nın çok önemli bir turizm merkezi olarak öne çıktığını ve bu alanda potansiyelinin çok yüksek olduğunu da görüyoruz. 2023 yılının çok daha iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle, Antalya Havalimanı’nın 3 kat büyütülmesiyle ilgili kararı da doğru buluyoruz. Biz turizme çok inanıyoruz ve Türkiye ekonomisine, istihdamı artırmaya, gençlere ve spora katkı sağlamaya tam gaz devam.”