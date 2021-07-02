Turist-döviz-virüs

Fehmi KÖFTEOĞLU

“Turist döviz getirir ahlak götürür”

Bu sloganı hatırlıyor musunuz?

Bu, her dönem olduğu gibi o zaman da ülkenin gereksinimi olan dövizin turizmden kazanılacağını söyleyenlere karşı kullanılan bir slogandı.

Onlara göre ülkeye turist gelirken döviz kazandırırken ahlakı bozup gidiyordu.

O slogan bugün korona 19’un Delta varyansı nedeniyle “Turist gelir virüs getirir” olarak ifade ediliyor.

“Turist döviz getirir ahlak götürür”ün bir etkisi olmadı.

Çünkü gerçeği ifade etmiyordu.

Ama korona 19 pandemisi ortamında “Turist gelir virüs getirir” değerlendirmesi, hükümetlerin aldığı seyahat kısıtlamalara gerekçe olarak kullanılıyor. Bunu savunan biliminsanları da var.

Gerçi seyahatlerin virüs vakasını artırdığı tezinin doğru olmadığını gösteren araştırmalar da var.

Ama birçok ülkede hükümetlerin aldığı seyahat kısıtlamaları bu teze dayandırıldı.

Bu teze dayanarak getirilen seyahat kısıtlamaları son günlerde tepki görmeye başladı.

İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve diğer ülkelerde protesto eylemleri yayılıyor, genel kamuoyu ve seyahat endüstrisi seyahat kısıtlamalarına artan dozda ses yükselterek tepki gösteriyor.

Kamu adına toplum sağlığını korumakla görevli hükümetlerin bu kapsamda aldıkları önlemler arasında seyahatleri de kısıtlamakta haklı.

Ama alınabilecek başka önlemler varken seyahat kısıtlamalarına gidilmesinin işin kolayına gitmek olduğunu söyleyerek tepki gösteren kamuoyu ve sektör de haklı.

Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi: Sen haklısın, sen de haklısın.

Sorun dünyayı saran, yüzyılın belası korona 19 virüsü.

Çözüm ne yazık ki yakın zaman için görünmüyor.

Kısıtlamaları gevşetme yönünde alınan kararlar uygulamaya girdiğinde vaka sayısı yeniden yükselişe geçiyor.

Bunun son örneği İsrail oldu.

Nüfusunun az olmasının da etkisiyle en hızlı aşılamayı yaptığı ve buna dayalı en sert önlemeleri aldığı için “Normal”e döndüğünü açıklayan İsrail yeniden maske zorunluluğuna döndü.

Acı gerçek şu ki dünya çapında yaşanan pandemi, hergün yeni bir varyantı ile karşımıza çıkıyor.

Bu haliyle din, dil, ırk, mezhep, statü ayırımı yapmadan her ülke ve her grup, kişi, kimse için risk olan korona 19 salgını uzun bir süre daha varolmaya devam edecek.

Ama salgını önleyecek olan seyahat kısıtlamaları değil.

“Turist döviz getirir, ahlak götürür” sloganı gerçeği yansıtmıyordu.

“Turist gelir, virüs getirir” değerlendirmesi ise farklı.

Konu artı ve eksileri ile, çok yönlü olarak değerlendirilmeli.