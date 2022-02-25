Turist gelirleri mi, giderleri mi?

Ekonomisini yurtdışından gelen işçi gelirleriyle ayakta tutmaya çalışıyor Filipinler…

O Filipinlerden, 2019 yılında 115 bin turist gelmiş…

O yıl, toplam turist içindeki payı binde 23’e yükselmiş…

2020 yılında ise binde 38’e çıkmış…

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Turist gelen ülkeler arasında oranı artan ülkeler:

Bulgaristan…

Endonezya…

Kırgızistan…

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Ukrayna’nın turizm içindeki payı yüzde 3.66’dan yüzde 8.29’a çıkmış…

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Otel işletmecisi arkadaşım anlattı:

“Yıllık 3-4 kez giriş çıkış yapan Ukraynalı arkadaşlarım var…

Resmi verilerde “turist” görünen!

Türkiye’de çalışıp, kazanıp, Ukrayna’da mülk alan…

Aynı şekilde yüzlerce Rus, Endonezyalı, Filipinli Antalya’da çalışıyor/kalıyor/tanışıyor/geziyor turist pasaportuyla.”

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Kemer’de ki işletmeci ekledi,

“200 dolara, iyi tesislerde, her şey dahil, 10 gün tatil yapıyorlar…

Başka bir ülkede kahvaltı yapamazlar bu paraya…

Artı, birçok yerde misafirperverliğimiz devreye girebiliyor, tatilini uzatabiliyor, bırakın ücret ödemeyi, hediyelerle ülkesine dönebiliyor turistler…”

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Turizm yatırımı vergiden düşülebiliyor…

Araziler çok ucuza kiralanabiliyor…

Kredili atıl yatırımları (Yumurtacının yanına yumurtacı, peynircinin yanına peynirci…) artırıyor…

Üstüne vergisi, elektriği (doğalgaz ithal edip) destekleniyor…

Yani…

Gerçekte 3 birim maliyeti olan turist, 1 birime geliyor…

Aradaki farkı ve artısı “devlet desteklerinden” sağlanıyor…

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Turizmde “tüm ekonominin kazandığı” bir sistemi inşa etmemiz gerekiyor…

VELHASIL

Görünen/gösterilen ile gerçekler arasında ciddi farklar olduğunu anlatan olaylarla dolu bir süreçten geçiyor dünya…

Sorun çözmek için, doğru veriler gerekiyor…

Eldeki verilerin yanlışlığı:

(Örn: Ukrayna için Rusya’nın, ABD’nin, AB’nin söyledikleri ve yaptıkları) Olan sorunu büyütmek dışında, farklı sorunları da tetikliyor…