Turizm Bakanı’nın Rusya seyahatinin hatırlattığı turizm…

Bu yıl hem Avrupa, hem de Rusya’dan, Türkiye’ye turist gelişini önleyecek kısıtlamalar açıklandı. 2020 gibi 2021 de zorlu geçecek. Sektör temsilcileri, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Rusya ziyaretinden iyi haberlerle dönmesini diliyor.

Turizm Bakanı Ersoy, 45 günlük uçuş kısıtlaması sonrasında Rusya’ya 10 kişilik bir heyetle giderek kısıtlamaların kaldırılması için girişimlerde bulunuyor. Bu da diğer ülkeler gibi kısıtlamalar açıklandıktan sonra çözüm için devreye girildiğini gösteriyor.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rusya’nın 15 Nisan-1 Haziran arasında uçuş kısıtlaması kararının ardından bunu çözümü için İbrahim Kalın ve Sağlık Bakan Yardımcısı’nın aralarında bulunduğu 10 kişi aşkın bir heyetle dün Rusya gezisine çıktı. Bizde buna bağlı olarak turizm gelirlerinin cari açığımız açısından önemi nedeniyle turizm konusunu ele aldık.

Türkiye 2019 yılında 51 milyon turistin geldiği 35 milyar dolar turizm geliri elde ettiği bir ülke iken 2020 yılında korana salgınından etkilenerek turist sayısı 15 milyona inerken turizm geliri ise yüzde 65 azalarak 12 milyar 59 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Bu yıl hem Avrupa’dan hem Rusya’dan pandemi nedeniyle ülkemize turist gelişini önleyecek kısıtlamalar birçok ülke tarafından açıklandı. Buda 2020 gibi 2021’de de zorluklar yaşayacağımızı ortaya koydu. 2019 yılında 7 milyon olan Rus turist sayısı 2020’de 1.8 milyona gerilemişti. Bu 45 günlük uçuş kısıtlaması karşısında Rus Turizm Acenteleri Birliği 533 bin tur sayısının olumsuz etkileneceğini açıkladı.

Türkiye’deki turizmcilere göre bu kararın ülkemize zararı 1.5 milyar dolara mal olacak.

2019 yılında 51 milyon turisttin 20 milyonu Avrupa’dan 15 milyonu Rusya ve Bağımsız Devlet topluluğu ülkelerinden, 5 milyonu Batı Asya’dan 3.8 milyonu Doğu Asya’dan, 1.5 milyonu Afrika’dan 575 bini Amerika’dan geri kalan 5 milyon civarı da diğer ülkelerden geldi.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020’de dünya turizmi 1.3 trilyon dolar zarara uğrarken uluslararası uçuşlarda yüzde 74 gerileme yaşandı. Sektör 100 milyon civarında istihdam kaybına uğradı.

Turizm Bakanı Ersoy, 2020’de Türkiye’nin turist sayısının yüzde 70 gerilerken gelirinin de yüzde 67-68 oranında azaldığı tahminini açıklamıştı.

Buna rağmen 2021 için erken önlemler alınamadı. Bize seyahat kısıtlamaları getiren ülkeler karşı harekete geç eçildi. Turizm Bakanı’nın Rusya seyahati de Rusya’nın 45 günlük uçuş kısıtlamasının ardından geldi. Turizm gelirleri cari açığının düşürülmesi için çok büyük bir önem taşıyor.

Pandemi nedeniyle 2020 yılı turizm sezonunu kaybettik, 2021’i de kaybetmek üzereyiz. O nedenle 2022 yılını turizm açısında kazanılması için en kısa zamanda COVID vakalarını sayısal olarak düşürülmesi gerekir. Bunun için yaz aylarında hızla aşılanma yapılarak bunun sağlanması için gerekli çalışılmalar şimdiden yapılmalıdır.

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