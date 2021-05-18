Turizm Bakanı’nın Rusya turu...

Rusya’nın 15 Nisan-1 Haziran arasında uçuş kısıtlaması kararının çözümü için Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Sağlık Bakan Yardımcısı’nın aralarında bulunduğu bir heyetle dün Rusya turuna çıktı.

2019 yılında 51 milyon turistin geldiği Türkiye 35 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bunun 20 milyonu Avrupa’dan, 15 milyonu Rusya ve Bağımsız Devlet Topluluğu ülkelerinden, 5 milyonu Batı Asya’dan, 3.8 milyonu Doğu Asya’dan, 1.5 milyonu Afrika’dan, 575 bini Amerika’dan, geri kalan 5 milyonu da diğer ülkelerden geldi.

2020’de turist sayısı 15 milyona indi. Turizm geliri ise yüzde 65 azalarak 12.5 milyar dolar düzeyinde kaldı. Bu yıl hem Avrupa, hem de Rusya turist gelişini önleyecek kısıtlamalar açıkladı. Bu da 2020 gibi 2021’de de zorluklar yaşayacağımızı ortaya koydu. 2019 yılında 7 milyon olan Rus turist sayısı 2020’de 1.8 milyona gerilemişti. 45 günlük uçuş kısıtlaması sonrası Rus Turizm Acenteleri Birliği, 533 bin turist adayının olumsuz etkilendiğini açıkladı. Bu kararın ülkemize zararı 1.5 milyar dolar.

COVID-19 dünya turizmini 2020’de 1.3 trilyon dolar zarara uğratırken, uluslararası uçuşlarda yüzde 74 gerileme yaşandı. 100 milyon civarında insan istihdam kaybına uğradı. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Temmuz 2021’den başlayarak 2 ayaklı bir hareketlenme tahminini 31 Mart’ta resmen yayınladı. UNWTO bunun sonucunda dünya genelinde kayda değer bir iyileşme bekliyor.

Turizm Bakanı Ersoy, 2020’de Türkiye’nin turist sayısının yüzde 70 gerilediğini, gelirinin de yüzde 67-68 oranında azaldığını açıklarken, 2021 için önlemler alınamadı. Seyahat kısıtlamaları getiren ülkeler nezdinde geç harekete geçildi. Turizm Bakanı’nın Rusya seyahati de Rusya’nın 45 günlük uçuş kısıtlamasının çok ardından geldi. Oysa Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) dünyada temmuz ayından sonra ‘’pozitif’’ yönde kırılma bekliyor. Bu ise COVID vakalarının sayısal olarak düşürülmesi kadar, Türkiye’nin “kırmızı liste’’ den çıkarılmasını gerektiriyor.

2020 yılı turizm sezonu kaybedildi, 2021 de kaybedilmek üzere...

GÜNÜN NOTU:

Dünya Turizm Örgütü, bu temmuz ayında 2020 ye göre %66 turist artışı hedefliyor. Bu oran 2019’un yarısına ulaşılacağı anlamına geliyor.