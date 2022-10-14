Turizm markalarının değeri “Deneyim pazarlamasıyla” artıyor

İki farklı otel konsepti ve başarı getiren bir ortak nokta: “Başarılı Deneyim Pazarlaması”.

İlk marka, 466 odalı 1321 yatak kapasiteli her şey dahil bir lüks resort ;Antalya Lara Barut Collection. Diğeri ise İsviçre’deki tarihi binalarda bulunan üç tesisten oluşan bir otel zinciri; Bürgenstock

Her ikisi de müşterilerine tesisteki sadece tek ziyaretçi kendisiymiş duygusu yaratacak bir deneyim sunma vizyonuyla çalışıyor. Üstün kaliteli hizmet müşterilere katma değer sağlıyor. Sadakati artırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bürgenstock Otellerinin Satış ve Pazarlamadan sorumlu Direktörü Sven Flory, İstanbul’daydı. Mine Kalpakçıoğlu’nun düzenlediği bir basın buluşmasına Flory pandemi döneminde doluluk sorunu yaşamadıklarını bunu da sundukları deneyimin kalitesiyle sağladıklarını anlattı. Sven Flory, sorularıma şu yanıtları verdi:

Pandemide lükse ve özel deneyimlere olan talap arttı

İsviçre’de Pandeminin lüks konaklama segmenti üzerinde nasıl bir etkisi oldu?

Pandeminin ilk dönemlerinde insanlar karşılaştıkları yeni durumu anlamaya çalıştılar. Çok dikkatli bir biçimde davrandılar, ancak zaman geçtikçe otel ziyaretçilerimizin lükse ve benzersiz özel deneyimlere her zamankinden daha fazla ilgisinin olduğunu gözlemledik. Müşterilerimizin her anı güzel yaşama isteği bizleri de bir otel grubu olarak yepyeni ve özel deneyimler yaratmaya yönlendirdi.

Bürgenstock Otelleri olarak bu dönemde neler yaptınız?

İsviçre’de, yurtdışı seyahat kısıtlamalarına bağlı olarak, iç pazar taleplerinde muazzam bir artış yaşadık. Geçmişte tatillerini yurt dışında geçirmeyi seçenler, bu dönemde yerel otellere yöneldiler. Biz de bu dönemde yeni müşteriler kazandık ve onlarla kalıcı bir bağ kurduk. İsviçreli müşterilerimizle düzenli olarak yeni etkinliklerimiz, spa ve wellness alanlarında, restoranlarımızda olanlardan haberdar ediyoruz.

Yurt dışı seyahatler başladıktan sonra farklı ülkelerden İsviçre’ye gelen konuklarımıza pandemi döneminde edindiğimiz bu deneyimin ıışığında geliştirdiğimiz tüm yeni porgramları paylaşma fırsatı buluyoruz. En zor beğenen konuklarımızı bile mükemmel hizmet kalitemizle etkileyeceğimize eminiz.

Bürgenstock markasını canlı tutmak ve değerini artırnak için neler yapıyorsunuz?

İsv,çre’de çok özel bir “Niche” markamız var. Lucerne Gölü kıyısında, Bern ve Lozan’daki tesislerimizde konuklarımıza “Swiss Escape” (İsviçre’de bir mola, bir kaçamak) deneyimi sunuyoruz.

Bizim için önemli olan sadece otellerimizi pazarlamak değil. Biz aynı zamanda sonsuz imkanlar sunan, güvenli ve güzel İsviçre destinasyonunu da sunuyoruz.

En zengin lüks deneyimi arayanlara da, maceracı olanlara da seçenekler sunuyoruz.

Markalarımızın zengin bir tarihi var. Tümüyle yenilenmiş tarihi binalarımız ve mükemmel yiyecek-içecek sunumlarımızla, spa ve wellness imkanlarımız, çeşitlilik, özen ve mükemmel hizmet sayesinde markamızın değerini korumak için sürekli olarak çalışıyoruz.

Türkiye’nin tanıtımı için özel deneyimler

Antalya Lara Barut Collection’da rakamlar çok büyük 466 odalı 1321 yatak kapasiteli otelin kapalı alan kapasitesi 650 kişi. Toplantı salonu 1200 kişiye hizmet verecek büyüklükte. Otelin 10 a la carte bir de ana restoranı olmak üzere 11 yemek alanı var. Ana restoranın toplam kapasitesi 1000 kişi. Tüm gün ve gece boyunca yiyecek hizmeti veriliyor. Vegan, glutensiz ve laktozsuz menüler de sunuluyor.

110 bin metrekarelik alandaki yemyeşil bahçelerde dev palmiyeler yer alıyor. Tesiste çok çeşitli eğlence ve dinlenme imkanları var.. Sinema, klüp, pastane, su parkı, dev havuzlar aileler için çekim kaynağı oluşturuyor.

Otel sadece yetişkinler değil, çocuklar, yaşlılar ve engelliler düşünülerek planlanmış. Örneğin, ana restoran içerisinde çocuk büfesi bulunuyor, tüm gün boyunca gençler ve çocuklar için aktivite programları sunuluyor.

Soldan Sağa, Onur Çankaya (Lara Barut Collection Yiyecek İçecek Müdürü; Yavuz Öngör, Gülin Öngör, Fatoş Karahasan, Akın Öngör, Mehmet Yalçın, Aysun Ayışkan Yalaza (Selendi İletişim Direktörü), Muhittin Eser (Selendi Genel Müdürü)

Eğitimli çalışanlar hizmet kalitesini yüksek tutuyor

Lara Barut Collection’da tesis 12 ay açık olduğu için, deneyimli ve eğitimli çalışanlar işlerine yıl noyunca devam edebiliyorlar. Bu da hizmet kalitesini yüksek tutuyor.

Her yaş grubuna ve beklentilere uygun düzenlemeler yapıldığı için otel yüzde doksanın üsünde dolu olduğunda bile, mekanlarda kalabalık oluşmuyor.

Nisan 2022’de renovasyon geçiren otelde, son olarak üst gelir grubu için villalardan oluşan özel bir alan yaratılmış Bayou Vilları, özel havuzları ve bahçeleriyle dileyen ziyaretçilere otelin diğer alanlarından uzak özel bir deneyim sunuyor.

“BAYOU Villas”, 25 bin m 2 alanda 24 özel villadan oluşuyor. 250 m2 ile 1.000 m2 arasında değişen alanlara sahip; 1, 2, 3 ve 4 yatak odalı villalardan her birinin kendi özel bahçesi, tatlı ve tuzlu su havuzları bulunuyor.

Sofistike seçenekler

Lara Barut Collection, sofistike zevkleri olan yabancı ziyaretçilere her ay özgün bir gastronomi deneyimine katılma imkanı veriyor. Winemaker’s Dinner olarak adlandırılan bu etkinlikte, ülkemizin önde gelen bir şarap üreticisi oteldeki yabancı konuklara ürünlerini tanıtıyor. Bu arada da Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirası üzerinde de duruluyor.

Winemaker’s Dinner’ın Ekim ayındaki konuşmacı Selendi markasının yaratıcısı Garanti Bankası Eski Genel Müdürü Akın Öngör’dü. Ülkemizin en değerli gastronomi kültürü yazarlarından Mehmet Yalçın ve turizm dünyamızın öncülerinden Ahmet Barut’un ev sahipliğinde düzenlenen iki akşam yemeğinde Akın Öngör, eşi Gülin Öngör ve oğulları Yavuz Öngör’ün renkli sohbetlerini dinleme imkanı buldum. Akın Öngör Türkiye’nin yerli ve yabancı kökenli üzüm çeşitlerini tanıttı. Kendi markasının yolculuğunu anlattı.

Yeni açılan Weik restoranda şef Özlkan Şen’in menüsü ve ekibin mükemmel hizmetiyle dünyanın en iyi restoranlarında rastlanabilecek türden bir deneyim yaşatıldı. Yabancı konuklar geç saatlere kadar sohbete katıldılar ve çok etkilenerek ayrıldılar. Örneğin, yanımda outran İskoç çift tesise dördüncü kez geldiklerini ve bu tür etkinlikleri dostlarıyla paylaşarak onlara Türkiye tanıtımı yaptıklarını gururla anlattılar.

Uluslarası Ödüller

Akın Öngör’ün bankacılık kariyeri sonrasında Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurduğu tesiste üretilen Selendi Şarapları uluslararası ödüller alıyor. Öngör ailesi sadece kendi bağlarında organik ürettikleri üzümleri kullanarak üstün kalitede şarap yapıyor. Akın Öngör “Ben sadece ülkemizde en iyi şarapları üretmekle kalmayıp, dünyada kalitesi ile ses getiren ve istikrarlı olarak üretilen şarap yapmak istiyorum.”diyor.